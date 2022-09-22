Минобороны: Никто не будет призывать и отмобилизовывать студентов

Студентов, которые учатся очно, призывать на службу и мобилизовывать не будут, призывники-срочники вне зависимости от специальности будут служить на территории России, заявил Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», – приводится комментарий Цимлянского в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, новобранцев осеннего призыва не будут отправлять в зону специальной военной операции на Украине.

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«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке», – подчеркнул представитель Генштаба.

По словам контр-адмирала, служить призывники будут в РФ. «Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации», – добавил он.

Ранее правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.

До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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