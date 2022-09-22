Володин пообещал скорое принятие решений по гарантиям для мобилизованных

Решения о гарантиях для мобилизованных граждан по кредитным каникулам и сохранению рабочих мест будут приниматься в приоритетном порядке, эти вопросы находятся на контроле, заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прошли сутки с момента Указа Президента Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации, которая поможет решить задачи специальной военной операции. Звучат вопросы, которые волнуют наших граждан. Правильно на них ответить», – написал он в своем Telegram-канале.

«О причинах. Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1 тыс. километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало четыре фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил», – объяснил Володин.

«О гарантиях. Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», – заверил спикер нижней палаты российского парламента.

«Кто подлежит частичной мобилизации? Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность. Будут призваны 300 тыс. военнослужащих запаса. Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», – сообщил председатель Государственной Думы.

Также Володин коснулся вопроса о положении депутатов. «Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет. В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие», – отметил он.

«Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем. Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены», – заключил Володин.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине.

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