В Мелитополе начались контртеррористические учения

Названы возможные сценарии проведения референдума в ДНР

«Народный совет ДНР намерен уполномочить главу республики выступить с обращением о присоединении к России. На мой взгляд, проводить классический референдум сейчас небезопасно. Настроения жителей республики и так понятны», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Общественные палаты республик Донбасса и Херсонской области выступили с просьбой о немедленном проведении референдумов о присоединении к России.

«Это своего рода призыв к российским властям помочь нам как можно быстрее освободить собственные территории. Все видят, как жестко в последнее время обстреливаются республики, в частности, Донецк», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«ВСУ целенаправленно бьют по местам скопления мирных людей. Причем удары наносятся в те точки, рядом с которыми нет ничего, связанного с военной инфраструктурой. Мы это расцениваем как геноцид», – добавил собеседник.

Бердичевский также указал на тот факт, что проводить сейчас референдум в классической его форме небезопасно. «Президент России и Федеральное собрание имеют все полномочия для того, чтобы принять решение о присоединении Донбасса и других регионов. Проблема референдума сегодня заключается в том, что порядка 40% территорий ДНР, например, пока еще находятся под оккупацией. Так что не очень понятно, как люди будут там голосовать. Аналогичная ситуация и с беженцами, которые находятся за пределами республики. Здесь, возможно, пригодится вариант онлайн-голосования», – рассуждает он.

«В связи с этим Народный совет ДНР намерен в ближайшее время провести встречу и уполномочить Дениса Пушилина выступить с официальным обращением к Российской Федерации. И тогда решение останется за Владимиром Путиным», – заключил Бердичевский.

В понедельник Общественные палаты ДНР и ЛНР призвали немедленно провести референдумы о вхождении в состав РФ. В Луганской народной республике заявили, что вхождение республики в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики. В обращении отмечается, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру.

Общественная палата ЛНР также выразила уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.

В свою очередь председатель общественной палаты ДНР Алексей Кофман добавил, что народ хочет, чтобы между республикой и Украиной «пролегала граница Российской Федерации». Он также отметил, что лучшей датой для проведения референдума будет 4 ноября.

Республики уже заявили о намерении синхронизировать действия по этому вопросу. «Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. У меня есть предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал глава ДНР Денис Пушилин в разговоре руководителем ЛНР Леонидом Пасечником, опубликованном в Telegram.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что референдум можно провести уже этой осенью. «Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя», – цитирует ТАСС Водолацкого.

Отметим, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после проведения референдумов в ДНР и ЛНР и принятия их в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, поскольку посягательство на российскую территорию повлечет за собой использование всех сил самозащиты.

«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – написал Медведев в Telegram-канале.

Между тем член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди уверена, что референдум необходимо проводить не только в Донбассе, но и на всех освобожденных территориях.

«Мы видим, что мир перешел в один из самых решающих моментов истории человечества, и будущее зависит от способности противоборствующих сторон оперативно перегруппироваться и принимать решения на опережение, стратегически просчитывая шаги противника», – приводит ее слова RT.

При этом парламентарий подчеркнула, что сейчас объявлен «крестовый поход на весь русский мир», и именно в этой ситуации это будет «единственно правильное решение».

Позже во вторник Общественный совет Херсонской области также попросил о проведении референдума.

Отметим, что ВСУ активизировали обстрелы по территории Луганской народной республики после заявления о референдуме о вхождении республики в состав России. Кроме того, украинские силовики трижды за ночь обстреливали Макеевку в Донецкой народной республике из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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