На терроризм Зеленского можно ответить точечно и масштабно

Киев развязал масштабный террор против властей на освобожденных Россией территориях. Только в пятницу были атакованы сразу генпрокуратура ЛНР и администрация Херсонской области. Есть погибшие и пострадавшие. Офис Зеленского признал свою ответственность за эти теракты. Владимир Путин уже пообещал ответ на киевский террор. Каким он будет?

В пятницу в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его зам Екатерина Стегленко. В здании генеральной прокуратуры, рядом с рабочим кабинетом Горенко, сработало самодельное взрывное устройство, сообщил источник «Интерфакса». Генпрокуратура республики во главе с Горенко и Стегленко концентрировала внимание на расследовании дел против тех, кто готовит теракты – украинских шпионов и диверсантов-подрывников, указал в комментарии ТАСС посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

В этот же день украинские войска обстреляли из американских РСЗО HIMARS здание администрации Херсонской области. Ракетный удар пришелся по левому крылу строения, оно практически разрушено, рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он полагает, что целью атаки был и.о. главы области Сергей Елисеев. Предварительно известно о трех погибших (среди них также оказался водитель администрации) и нескольких раненых, в том числе местная чиновница. Противник стремился точно рассчитать время нападения: удар ВСУ был нанесен во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева в своем Telegram-канале. В этот же день в Бердянске Запорожской области в результате нападения были убиты вице-мэр Олег Бойко и его супруга Людмила.

Причастность киевского руководства к террористическим атакам прямо признал Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины. Чиновник назвал Бердянск, Херсон и Мелитополь (где также в пятницу прогремел взрыв) целями для украинских диверсионных групп и артиллерии.

О террористические методы Украины указал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ. В том числе... даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций, на территории РФ, я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию», – приводит РИА Новости слова Путина, сказанные им на пресс-конференции по итогам самаркандского саммита ШОС. Президент подчеркнул, что «ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы».

Признание террористами и удары

Каким мог бы быть ответ России, теперь рассуждают эксперты. Все госструктуры Украины, которые занимаются террором наших соотечественников – суды, военные организации, спецслужбы – следует признать террористическими организациями, полагает редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. «И после этого наносить удары по тем местам, где все эти решения о проведении терактов принимались, готовились, воплощались в жизнь и сопровождались. То есть – переходить на качественно новый уровень спецоперации», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Отдельно эксперт отметил: России нужно находить и атаковать также и персоналии, которые причастны к терактам на освобожденных территориях. «Украинские силовики и чиновники могут скрываться. Наша задача – заниматься их поиском и наказанием», – добавил Леонков.

России на фоне недавних терактов нужно действовать, как, например, израильская разведка «Моссад» на вражеских территориях – совершать тайные операции, устранять отдельные лица на Украине,

считает бывший сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин. Напомним, что в ходе одной из самых известных операций «Моссада» под названием «Божий гнев» в разных точках мира были ликвидированы все террористы из организации «Черный сентябрь», ответственные за захват израильских заложников на Мюнхенской олимпиаде 1972 года. Большая часть целей была устранена оперативно, не позже лета 1973-го. Двоих тщательно скрывавшихся членов террористической группы выследили и уничтожили, соответственно в 1979 и 1992 годах. Также можно вспомнить о похищении одного из организаторов Холокоста Адольфа Эйхмана, и последующем суде над ним.

«Впрочем, у нас есть и свои примеры подобной успешной работы, тот же Павел Судоплатов – легендарный генерал-лейтенант НКВД СССР – руководил диверсионной и партизанской деятельностью против фашистских захватчиков», – напомнил собеседник. Напомним, что на счету Судоплатова – как успешный опыт точечных ликвидаций противников СССР, включая лидера ОУН* Евгена Коновальца, так и не менее эффективная организация диверсионной работы и разведки на оккупированной нацистами Западной Украине.

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Работа по уничтожению диверсионных и террористических группировок на освобожденных территориях может затянуться на несколько лет, полагает политолог, бывший премьер ЛНР Марат Баширов. «Как и после окончания Великой Отечественной войны, бандеровское бандподполье было истреблено в конечном итоге только в 1950-х годах. Все это подполье – получало оружие, деньги и связь, а также в целом спонсировалось раньше и сейчас спонсируется иностранными разведками. Поэтому в данном вопросе не существует другого механизма, как работа силовых и разведывательных структур на украинской территории», – отметил собеседник.

При этом, полагает Баширов, «в ответ на серию взрывов, прогремевших сегодня на освобожденных территориях нельзя отвечать симметрично». «Наша страна – не террористическое государство, – подчеркнул политолог. – О

сновная задача – в достаточной мере осложнить ведение и боевых, и террористических действий киевским режимом. Для этого, прежде всего, наносить удары по инфраструктурным объектам».

Напомним, что в четверг стало известно о ракетных ударах по критически важным гидротехническим сооружениям на реке Ингулец в районе Кривого Рога. Ранее был нанесен ракетный удар по энергетическим объектам в Харькове.

Путин также указал в пятницу – Россия «достаточно сдержанно» отвечала на удары и вылазки со стороны Украины. «Но – отметил президент, – до поры до времени. Совсем недавно Вооруженные Силы России нанесли там пару чувствительных ударов. Но будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным».