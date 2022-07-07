Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН Коновальца в Роттердаме

Стали известны ранее неизвестные подробности ликвидации организатора и главаря «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России), крупного агента гитлеровской разведки Евгения Коновальца легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым в мае 1938 года в нидерландском Роттердаме.

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова. Уроженец Мелитополя, Судоплатов внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом и германским нацизмом.

Ранее УФСБ по Приморскому краю рассекретило документы о деятельности в 1930-х годах на оккупированной японцами территории Маньчжурии антисоветской «Украинской национальной колонии» (УНК). В числе этих документов – фотокопии журнала «Дальний Восток», издававшегося УНК, передает РИА «Новости».

В 1938 году журнал со ссылкой на «коммюнике Украинской националистической пресс-службы» сообщил о ликвидации Коновальца и о том, что было дальше. В частности, приводились хронологические подробности событий того дня, в том числе точное время взрыва бомбы, уничтожившей Коновальца, свидетельские показания, выводы роттердамской полиции, а также версии, выдвинутые следствием, проводившимся украинскими националистами.

Коновалец принимал активное участие в деятельности украинских националистических организаций с 1910-х годов. В августе 1914-го добровольцем отправился на войну с Россией в рядах австрийской армии. В 1917 году в Киеве под контролем Центральной рады Украинской народной республики сформировал батальон «сечевых стрельцов» из числа бывших солдат австро-венгерской армии. «Сечевые стрельцы» в январе 1918 года приняли участие в жестоком подавлении восстания рабочих киевского завода «Арсенал». По разным оценкам, тогда погибли до полутора тысяч человек.

Сбежав за границу, Коновалец в 1929 году создал Организацию украинских националистов*. При Коновальце была разработана человеконенавистническая идеология украинских националистов. Именно при нем в ОУН* продвигалась идеология воинствующего антисемитизма, планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. Суд в СССР заочно приговорил Коновальца к смертной казни.

С 1933 года Коновалец и ОУН* начали активно сотрудничать с гитлеровскими спецслужбами и получали от них поддержку. В том же году оуновцы* перешли к открытому террору против советских дипломатов – в тогда еще польском Львове они убили сотрудника советского консульства Андрея Майлова. После этого председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский приказал разработать мероприятия по пресечению террористических акций оуновцев.*

В решении этой задачи принял участие сотрудник советской внешней разведки Павел Судоплатов. Под прикрытием участника украинского антисоветского подполья он в 1935 году внедрился в ОУН*,* а затем познакомился с самим Коновальцем. Это удалось сделать благодаря человеку из ближайшего окружения Коновальца – его эмиссару в СССР Василю Лебедю, к тому времени – особо ценному агенту советских спецслужб. Судоплатов выступал в качестве «племянника» Лебедя.

Судоплатов вместе с рядом оуновцев* некоторое время обучался в партийной школе гитлеровской партии НСДАП в Лейпциге. Пользуясь доверием Коновальца, стал его связным, сопровождал лидера ОУН* в инспекционных поездках в Париж и Вену. В 1937-1938 годах выезжал нелегальным курьером в ряд стран Западной Европы под прикрытием должности радиста советского грузового судна.

В то время ОУН* с подачи гитлеровцев наращивала свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии в войне с СССР. К 1938 году советское руководство поручило ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить эту организацию и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновальца решили уничтожить взрывом бомбы, замаскированой под украшенную украинским орнаментом коробку шоколадных конфет, которые обожал главарь ОУН.* Искусно выполненная в НКВД бомба была абсолютно безопасна, если ее держали вертикально, но срабатывала спустя некоторое время после приведения в горизонтальное положение.

Этот «подарок» Судоплатов, имевший псевдоним Валюх, вручил Коновальцу на встрече в Роттердаме в кафе «Атланта» около полудня 23 мая 1938 года. Как писал Судоплатов в своих мемуарах, ему потребовалось большая выдержка, чтобы в тот момент внешне оставаться спокойным.

Судоплатов вспоминал, что, расставшись с Коновальцем, зашел в магазин неподалеку, купил плащ и шляпу, и, выходя на улицу, услышал звук, похожий на хлопок лопнувшей автомобильной шины. Он поспешил на вокзал, сел на первый же поезд в Париж, а из столицы Франции так же благополучно перебрался в испанскую Барселону.

О том, что Коновалец убит, Судоплатов узнал из западноевропейских газет, которые он читал по пути. В прессе выдвигались разные версии – что Коновалец пал либо от рук большевиков, либо агентов гестапо, либо соперников по ОУН,* либо его убрали спецслужбы Польши в отместку за убийство польского министра внутренних дел Перацкого украинскими националистами в 1934 году.

Та операция стала триумфом советских спецслужб – она проводилась внешней разведкой, но в ее основу лег опыт внедрения в ряды противника, полученный контрразведкой в 1920-х годах в рамках операции «Трест». Тогда перед противником легендировалось наличие в Советской России тайной крупной монархической организации, а в операции против Коновальца речь шла о якобы существовавшей в СССР подпольной украинской националистической структуре.

В результате ликвидации Коновальца ОУН* раскололась на две фракции – одну возглавил Степан Бандера, другую – Андрей Мельник. Бандеровцы и мельниковцы враждовали друг с другом, начались взаимные убийства, и счет жертв этих разборок шел на сотни.

В нынешнее время получил популярность интернет-мем** «цукерки (по-украински конфеты) судоплатовские» – изображение коробки шоколада с символикой НКВД и фотографией Судоплатова.

Ранее ФСБ рассекретила документы о попытках украинских националистов сотрудничать с Гитлером.