ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года

Органы госбезопасности организовывали разведку против гитлеровских подразделений в годы Великой Отечественной с учетом опыта Отечественной войны 1812 года, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Во вторник исполняется 80 лет со дня создания знаменитого 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР, которое занималось зафронтовой работой, передает РИА «Новости».

Его основными задачами были: сбор разведывательной информации о противнике; агентурное проникновение в военные и административные органы оккупационных властей; развертывание партизанского движения в тылу врага; разрушение используемых гитлеровскими войсками объектов транспортной и промышленной инфраструктуры; организация диверсий против военных, жандармских и полицейских гарнизонов; ликвидация нацистских главарей, карателей, предателей и пособников оккупантов; информирование населения о положении на фронте и многое другое.

Под руководством 4-го Управления на протяжении всей Великой Отечественной войны осуществляли оперативно-боевую деятельность разведывательно-диверсионные отряды и группы, сформированные четырьмя отделами территориальных органов безопасности.

«Создание специализированного подразделения по борьбе с вражескими спецслужбами и войсками за линией фронта было обусловлено быстрым продвижением гитлеровской армии вглубь СССР. При организации зафронтовой работы советских органов безопасности был учтен опыт Отечественной войны 1812 года, свидетельствовавший о значительном вкладе в победу над Наполеоном действовавших в тылу врага «летучих отрядов» и партизанских формирований, благодаря которым русская земля в буквальном и переносном смыслах горела под ногами у оккупантов», – отмечается в сообщении.

Новое управление возглавил легендарный сотрудник органов государственной безопасности СССР старший майор Павел Судоплатов.

Это подразделение возникло не на пустом месте. Еще 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел СССР Лаврентии Берии была образована Особая группа под руководством Судоплатова, в которую вошли мастера разведывательно-диверсионной деятельности, получившие боевой опыт во время гражданской войны в Испании: Яков Серебрянский, Исидор (Михаил) Маклярский, Виктор Дроздов, Александр Тимашков и Георгий Мордвинов.

Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) в составе двух мотострелковых полков.

Приказом НКВД СССР от 3 октября 1941 года на базе Особой группы сформировали 2-й отдел НКВД, реорганизованный в 1942-м в 4-е Управление. А после того как в 1943 году воссоздали Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ.

Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ СССР проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий.

Советское руководство высоко оценило подвиги бойцов и командиров 4-го Управления. Пятого ноября 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР 12 бойцам и командирам опергрупп «за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство» было присвоено звание Героя Советского Союза, причем половине из них – посмертно.

По случаю 80-летия 4-го Управления НКВД-НКГБ Федеральная служба безопасности, в частности, опубликовала фотокопию сводки о разведывательной деятельности 4-го отдела УНКВД СССР по Курской области, направленной в конце марта 1942 года главе НКВД Берии.

В документе указано, что советские истребительно-диверсионные группы в период с 10 по 21 марта 1942 года минировали дороги, взрывали автомашины, уничтожали немецких солдат, и происходило это практически ежедневно. Гитлеровцы вывесили объявления о наборе добровольцев в отряды по борьбе с партизанами – в них записались два человека.

Чекисты устанавливали личности советских граждан, ставших пособниками врага и помогавших им грабить и убивать мирных жителей на оккупированных территориях. В сводке сообщалось, что начальником полиции Глушковского района Курской области был бывший инспектор Госбанка Алексей Ковалев, а районным старшиной – бывший офицер царской армии Полещук. Именно Полещук объявил приказ о казни нескольких советских активистов, состоявшейся 1 марта 1942 года на базарной площади села Теткино, куда гитлеровцы перенесли районный центр.

Ранее ФСБ рассекретила архивные доклады о создании разведгрупп в годы войны.