Освобожденные территории от террора Киева защитит послевоенный опыт

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8 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
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Как британцы опозорили славу своих авианосцев

HMS Prince of Wales сломался в самый ответственный момент Zuma/ТАСС
Британия была вынуждена срочно поменять авианосец для развертывания у восточных берегов США – вместо «Принца Уэльского» в поход отправилась «Куин Элизабет». А все потому, что HMS Prince of Wales позорно сломался прямо в начале своего путешествия. Что произошло с самым современным кораблем Великобритании, почему у этой страны в последние десятилетия все плохо с авианосцами – и какие уроки это несет для России?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
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Еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Жесточайшая тотальная война против России имеет два варианта завершения: или конец света, или некий новый миропорядок после того, как «коллективный Запад» осознает, что более не правит остальным миром. Подробности...
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Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда. Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Внучка бандеровца во главе НАТО

Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Освобожденные территории от террора Киева защитит послевоенный опыт

    Автомобиль военного коменданта Бердянска был взорван в самом центре города
    		   8 сентября 2022, 22:30
    Фото: t.me/glava_brd
    Текст: Алена Задорожная

    С разницей в сутки на освобожденных территориях произошло два теракта – был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, а чуть ранее совершено нападение на военного коменданта Бердянска. Диверсии и атаки на пророссийских активистов и чиновников новой власти происходят не в первый раз. Какие меры нужно принять для защиты херсонских и запорожских руководителей?

    Киевский режим пытается терактами запугать людей, которые живут на освобожденных территориях, подчеркнула в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Особую злобность и ярость у него вызывает стремление людей в Запорожской и Херсонской областях связать свою дальнейшую судьбу с Россией. Власти Украины намерены всячески этому препятствовать, в ход идут различные методы устрашения, вплоть до террористических актов», – цитировал Захарову ТАСС. Так она прокомментировала атаку на военного коменданта Бердянска (Запорожская область) Артема Бардина – напомним, во вторник его госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва автомобиля в центре города.

    А в среду в Мелитополе – временной столице освобожденной части Запорожской области – был взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией». Как отмечали местные власти, ВСУ нанесли эти удары после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав России.

    Соцопросы, которые независимо друг от друга провели два центра – московский Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) и крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ), показали: 74% жителей Запорожской области и 61% жителей Херсонской области готовы проголосовать на референдуме о территориальной принадлежности своих регионов. По данным РИПСИ, из тех, кто готов участвовать в плебисците, большинство проголосует за воссоединение с Россией: 81% опрошенных в Запорожской области и 71% – в Херсонской. 

      

    Налицо целенаправленное террористическое преследование движения «Мы вместе с Россией» со стороны Украины, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Запорожской областной администрации Владимир Рогов. «Были случаи, когда нападали на офис, откуда уже даже съехали сотрудники, но табличку снять еще не успели», – рассказал он.

    Нападение на мелитопольский штаб пророссийского движения в среду было хорошо продуманным терактом, подчеркнул собеседник. «Сначала был совершен взрыв-приманка. Несмотря на то, что разрушений после него почти не было, на место выехали группы быстрого реагирования и взрывотехники. Параллельно в следственные органы сообщили об изнасиловании и убийстве женщины по этому же адресу, чтобы отреагировали уже другие органы. И после этого была заложена взрывчатка большего объема», – сообщил Рогов. По замыслу террористов, у штаба должно было собраться максимально возможное число человек. «Наши специалисты быстро среагировали, раскрыли план преступников – и задуманного не произошло. Никто не пострадал», – пояснил Рогов.

    Но, как отмечают эксперты, индивидуальный террор со стороны ВСУ вошел в практику. В июне при взрыве автомобиля погиб глава департамента молодежной политики, семьи и спорта в Херсонской администрации Дмитрий Савлученко. В июле покушались на главу Мариупольского района Андрея Сигуту (чиновник не пострадал, нападавшего ликвидировали). Сообщалось об обезвреженной бомбе на пути следования автомобиля Владимира Сальдо, руководителя Херсонской обладминистрации. Причиной экстренной госпитализации Сальдо в тяжелом состоянии в начале августа могло быть отравление, предполагают специалисты. В те же дни стреляли в замглавы администрации Каховского района Виталия Гуру – чиновник умер после покушения. В конце месяца нападение было совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Наконец, вновь напомним об атаке на военного коменданта Бердянска Бардина. По мнению Рогова,

    под угрозой нападения – порядка 50-70 управленцев на освобожденных территориях.

    В условиях, приближенных к боевым, обеспечить полную безопасность довольно непросто, признает собеседник. «Но все же стоит проводить жесткую зачистку в этих регионах, необходимо устраивать разного рода проверки, – полагает Рогов. – Не лишним будет обеспечить управленцев определенного уровня стрелковым оружием». Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев убежден, что прежде всего нужно «соответствующим образом» подходить к отбору кадров. «Надо использовать опыт наших отцов и дедов на Западной Украине. Кого посылали на эти территории? Отставных военных, имеющих опыт вооруженной борьбы. К каждому сотруднику ВГА охранника не поставишь. Люди, которые идут на такую работу, должны понимать, что существует риск», – говорит Царев.

    Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров полагает, что в структурах власти на освобожденных территориях нужно создавать специальное подразделение, которое занималось бы «только проблемами антидиверсионной деятельности». Подобный опыт был получен во времена чеченских кампаний, а также в советское время, напомнил Гончаров газете ВЗГЛЯД. «В нашей практике были контрразведывательные организации СМЕРШ. Чтобы защитить гражданских сотрудников, нужна структура, которая физически занималась бы этой задачей. Одновременно нужно вести агентурную и оперативную работу, чтобы бы получать информацию о диверсионных группах», – убежден Гончаров.

    Он напомнил, что после завершения Великой Отечественной войны  боевики ОУН*-УПА* более 12 лет воевали, прячась в подполье. «Даже после победы над киевским режимом мы получим ту же террористическую подпольную деятельность, которая была и после ВОВ», – подчеркнул ветеран «Альфы».

    Коллега Гончарова по спецподразделению, полковник ФСБ Виталий Демидкин убежден, что в гражданских администрациях должны появиться дополнительные армейские и полицейские посты, созданы комендатуры, если этого не было сделано. Он согласен с тем, что если среди работников администраций есть бывшие военные, их следует вооружить. Но табельное оружие не поможет в случае снайперской стрельбы, подрыва служебного автомобиля или жилища, добавляет собеседник. «Нужен целый комплекс мер, в том числе охранять места проживания сотрудников администраций. Передвижение на работу тоже должно происходить под присмотром охраны. Для этого могут быть задействованы ресурсы Росгвардии и других подразделений», – считает Демидкин.

    В качестве альтернативного варианта возможно размещение администрации на охраняемой территории военной части или городка, где также должно находиться общежитие. Проход на закрытую территорию возможен только по пропускам в определенные часы. «Перемещение по освобожденной территории должно происходить с охраной. Охрана должна быть везде», – подчеркнул эксперт.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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