Освобожденные территории от террора Киева защитит послевоенный опыт

С разницей в сутки на освобожденных территориях произошло два теракта – был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, а чуть ранее совершено нападение на военного коменданта Бердянска. Диверсии и атаки на пророссийских активистов и чиновников новой власти происходят не в первый раз. Какие меры нужно принять для защиты херсонских и запорожских руководителей?

Киевский режим пытается терактами запугать людей, которые живут на освобожденных территориях, подчеркнула в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Особую злобность и ярость у него вызывает стремление людей в Запорожской и Херсонской областях связать свою дальнейшую судьбу с Россией. Власти Украины намерены всячески этому препятствовать, в ход идут различные методы устрашения, вплоть до террористических актов», – цитировал Захарову ТАСС. Так она прокомментировала атаку на военного коменданта Бердянска (Запорожская область) Артема Бардина – напомним, во вторник его госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва автомобиля в центре города.

А в среду в Мелитополе – временной столице освобожденной части Запорожской области – был взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией». Как отмечали местные власти, ВСУ нанесли эти удары после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав России.

Соцопросы, которые независимо друг от друга провели два центра – московский Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) и крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ), показали: 74% жителей Запорожской области и 61% жителей Херсонской области готовы проголосовать на референдуме о территориальной принадлежности своих регионов. По данным РИПСИ, из тех, кто готов участвовать в плебисците, большинство проголосует за воссоединение с Россией: 81% опрошенных в Запорожской области и 71% – в Херсонской.

Налицо целенаправленное террористическое преследование движения «Мы вместе с Россией» со стороны Украины, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Запорожской областной администрации Владимир Рогов. «Были случаи, когда нападали на офис, откуда уже даже съехали сотрудники, но табличку снять еще не успели», – рассказал он.

Нападение на мелитопольский штаб пророссийского движения в среду было хорошо продуманным терактом, подчеркнул собеседник. «Сначала был совершен взрыв-приманка. Несмотря на то, что разрушений после него почти не было, на место выехали группы быстрого реагирования и взрывотехники. Параллельно в следственные органы сообщили об изнасиловании и убийстве женщины по этому же адресу, чтобы отреагировали уже другие органы. И после этого была заложена взрывчатка большего объема», – сообщил Рогов. По замыслу террористов, у штаба должно было собраться максимально возможное число человек. «Наши специалисты быстро среагировали, раскрыли план преступников – и задуманного не произошло. Никто не пострадал», – пояснил Рогов.

Но, как отмечают эксперты, индивидуальный террор со стороны ВСУ вошел в практику. В июне при взрыве автомобиля погиб глава департамента молодежной политики, семьи и спорта в Херсонской администрации Дмитрий Савлученко. В июле покушались на главу Мариупольского района Андрея Сигуту (чиновник не пострадал, нападавшего ликвидировали). Сообщалось об обезвреженной бомбе на пути следования автомобиля Владимира Сальдо, руководителя Херсонской обладминистрации. Причиной экстренной госпитализации Сальдо в тяжелом состоянии в начале августа могло быть отравление, предполагают специалисты. В те же дни стреляли в замглавы администрации Каховского района Виталия Гуру – чиновник умер после покушения. В конце месяца нападение было совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Наконец, вновь напомним об атаке на военного коменданта Бердянска Бардина. По мнению Рогова,

под угрозой нападения – порядка 50-70 управленцев на освобожденных территориях.

В условиях, приближенных к боевым, обеспечить полную безопасность довольно непросто, признает собеседник. «Но все же стоит проводить жесткую зачистку в этих регионах, необходимо устраивать разного рода проверки, – полагает Рогов. – Не лишним будет обеспечить управленцев определенного уровня стрелковым оружием». Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев убежден, что прежде всего нужно «соответствующим образом» подходить к отбору кадров. «Надо использовать опыт наших отцов и дедов на Западной Украине. Кого посылали на эти территории? Отставных военных, имеющих опыт вооруженной борьбы. К каждому сотруднику ВГА охранника не поставишь. Люди, которые идут на такую работу, должны понимать, что существует риск», – говорит Царев.

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Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров полагает, что в структурах власти на освобожденных территориях нужно создавать специальное подразделение, которое занималось бы «только проблемами антидиверсионной деятельности». Подобный опыт был получен во времена чеченских кампаний, а также в советское время, напомнил Гончаров газете ВЗГЛЯД. «В нашей практике были контрразведывательные организации СМЕРШ. Чтобы защитить гражданских сотрудников, нужна структура, которая физически занималась бы этой задачей. Одновременно нужно вести агентурную и оперативную работу, чтобы бы получать информацию о диверсионных группах», – убежден Гончаров.

Он напомнил, что после завершения Великой Отечественной войны боевики ОУН*-УПА* более 12 лет воевали, прячась в подполье. «Даже после победы над киевским режимом мы получим ту же террористическую подпольную деятельность, которая была и после ВОВ», – подчеркнул ветеран «Альфы».

Коллега Гончарова по спецподразделению, полковник ФСБ Виталий Демидкин убежден, что в гражданских администрациях должны появиться дополнительные армейские и полицейские посты, созданы комендатуры, если этого не было сделано. Он согласен с тем, что если среди работников администраций есть бывшие военные, их следует вооружить. Но табельное оружие не поможет в случае снайперской стрельбы, подрыва служебного автомобиля или жилища, добавляет собеседник. «Нужен целый комплекс мер, в том числе охранять места проживания сотрудников администраций. Передвижение на работу тоже должно происходить под присмотром охраны. Для этого могут быть задействованы ресурсы Росгвардии и других подразделений», – считает Демидкин.

В качестве альтернативного варианта возможно размещение администрации на охраняемой территории военной части или городка, где также должно находиться общежитие. Проход на закрытую территорию возможен только по пропускам в определенные часы. «Перемещение по освобожденной территории должно происходить с охраной. Охрана должна быть везде», – подчеркнул эксперт.

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