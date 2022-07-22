Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

Американские конгрессмены нашли новый способ помощи Киеву. Вдобавок к поставкам оружия украинскому режиму и санкциям в отношении Москвы они призывают официально назвать Россию террористическим государством. «Сенат США должен принять резолюцию, которая назовет Россию страной-спонсором терроризма. И все сенаторы, за исключением одного, готовы прямо сейчас за нее проголосовать», – говорит сенатор Ричард Блюменталь.

В проекте резолюции указан целый список причин, по которым Россию нужно отнести к спонсорам терроризма. Фактически сенаторы сгребли в кучу все претензии и мифы западных правозащитников в адрес России. Здесь и «действия правительства России в отношении гражданских центров, таких как Грозный», «поддержка сепаратистов, действующих против украинских граждан в Донбассе», и «атаки на мирные рынки, больницы и школы в Сирии», и наличие у России ЧВК Вагнер (4 сотни бойцов которого якобы в феврале 2022 года были отправлены в Киев для убийства Владимира Зеленского и членов украинского правительства), и дело Скрипалей, и многое другое.

Сам Сенат не обладает полномочиями причислять государство к этому перечню – он может лишь «призвать госсекретаря» это сделать. И если Сенат в итоге за резолюцию проголосует, а правительство США на основе «воли Сената и народа Рима» это решение поддержит, то Россию официально внесут в список стран-спонсоров терроризма – со всеми новыми санкционным вытекающими.

«Санкции в отношении этих стран включают в себя запрет на экспорт товаров оборонного назначения, контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и иные формы ограничений. Кроме того, могут быть введены санкции против лиц и государств, которые вовлечены в торговлю определенными товарами со странами-спонсорами терроризма», – поясняется на сайте Госдепа. Основные ограничения и так уже в отношении РФ введены, но ущерб все равно будет. Это ударит по частным поездкам и контактам. Обычно визы США гражданам таких стран либо не выдаются, либо выдаются с большими ограничениями.

Вот только проблема (для сенаторов) в том, что Белый дом выступает против этой инициативы. Администрация президента США, по всей видимости, считает этот шаг неоправданным. Контакты с Россией в деле борьбы с настоящим терроризмом наверняка сохраняются, а получить в лице крупной державы противника на этом фронте совсем не в интересах США. Этот шум из Конгресса исходит постоянно, аналогичные законопроекты вносились уже несколько раз. Они не проходили – и сейчас вряд ли пройдут.

Однако из этого шума Россия может извлечь для себя выгоду. Чужой пример – другим наука. Если США озвучивают идею признания России государством-спонсором терроризма, то почему бы в России не рассмотреть возможность признания других стран спонсорами терроризма?

Конечно, первым претендентом на этот статус являются сами Соединенные Штаты. Ведь это они спонсировали терроризм в Сирии (тогда как Россия защищала там легитимную власть). Это они участвовали в организации покушения на президента Турции Реджепа Эрдогана (тогда как Россия помогла это покушение предотвратить). Это они участвовали в создании террористической группировки «Исламское государство*» (с которым потом Россия боролась – вместе с самими Соединенными Штатами, против которых ИГ* обратилось). Они «создали» Усаму бен Ладена – лидера другой террористической группировки, «Аль-Каида*» – а потом с ним долго боролись. Они поставляют Украине системы залпового огня и артиллерию, которые Киев использует для ударов по гражданским объектам Донецка и других городов. Они продолжают блокаду Кубы. И этот список можно продолжать.

С другой стороны, признавать США спонсором терроризма будет с политической точки зрения не совсем разумно. Причины те же самые, какие у американской администрации не признавать Россию страной-спонсором терроризма – нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса.

Но, опять же, на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат – Украина. Террористическое по сути образование, которое обстреливает гражданские объекты с мирными жителями, уверяя, что русские сами обстреливают свои города. Чьи боевики на камеру пытают российских военнопленных и используют мирных граждан (своих мирных граждан) в качестве заложников и «живых щитов». Чьи элиты, наконец, взяли всю страну в заложники для того, чтобы выполнить американо-британские указания и защитить свои активы на Западе.

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Что Россия теряет от такого признания? Возможность вести переговоры с Киевом? Отечественные власти уже признали, что диалог с Зеленским невозможен. С конца марта никаких переговоров не велось – да и не может вестись, учитывая, что украинский президент банально не способен выполнять то, о чем с ним договорятся. Осенний раунд переговоров (о котором все говорят) будет проводиться отнюдь не с Украиной, а со Штатами и Европой. Зеленского лишь поставят в известность о результатах, которые будут достигнуты (если они, конечно, будут достигнуты).

Поэтому российская власть от такого признания ничего не теряет. Но в то же время приобретает дополнительную поддержку спецоперации со стороны граждан России и жителей освобожденных территорий.