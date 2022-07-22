Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

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22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Признавать США спонсором терроризма с политической точки зрения не совсем разумно. Нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса. Но на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат. Подробности...

Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели. Подробности...
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Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона. Подробности...
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Новые враги России

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		22 июля 2022, 19:50

    Американские конгрессмены нашли новый способ помощи Киеву. Вдобавок к поставкам оружия украинскому режиму и санкциям в отношении Москвы они призывают официально назвать Россию террористическим государством. «Сенат США должен принять резолюцию, которая назовет Россию страной-спонсором терроризма. И все сенаторы, за исключением одного, готовы прямо сейчас за нее проголосовать», – говорит сенатор Ричард Блюменталь.

    В проекте резолюции указан целый список причин, по которым Россию нужно отнести к спонсорам терроризма. Фактически сенаторы сгребли в кучу все претензии и мифы западных правозащитников в адрес России. Здесь и «действия правительства России в отношении гражданских центров, таких как Грозный», «поддержка сепаратистов, действующих против украинских граждан в Донбассе», и «атаки на мирные рынки, больницы и школы в Сирии», и наличие у России ЧВК Вагнер (4 сотни бойцов которого якобы в феврале 2022 года были отправлены в Киев для убийства Владимира Зеленского и членов украинского правительства), и дело Скрипалей, и многое другое.

    Сам Сенат не обладает полномочиями причислять государство к этому перечню – он может лишь «призвать госсекретаря» это сделать. И если Сенат в итоге за резолюцию проголосует, а правительство США на основе «воли Сената и народа Рима» это решение поддержит, то Россию официально внесут в список стран-спонсоров терроризма – со всеми новыми санкционным вытекающими.

    «Санкции в отношении этих стран включают в себя запрет на экспорт товаров оборонного назначения, контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и иные формы ограничений. Кроме того, могут быть введены санкции против лиц и государств, которые вовлечены в торговлю определенными товарами со странами-спонсорами терроризма», – поясняется на сайте Госдепа. Основные ограничения и так уже в отношении РФ введены, но ущерб все равно будет. Это ударит по частным поездкам и контактам. Обычно визы США гражданам таких стран либо не выдаются, либо выдаются с большими ограничениями.

    Вот только проблема (для сенаторов) в том, что Белый дом выступает против этой инициативы. Администрация президента США, по всей видимости, считает этот шаг неоправданным. Контакты с Россией в деле борьбы с настоящим терроризмом наверняка сохраняются, а получить в лице крупной державы противника на этом фронте совсем не в интересах США. Этот шум из Конгресса исходит постоянно, аналогичные законопроекты вносились уже несколько раз. Они не проходили – и сейчас вряд ли пройдут.

    Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

    Однако из этого шума Россия может извлечь для себя выгоду. Чужой пример – другим наука. Если США озвучивают идею признания России государством-спонсором терроризма, то почему бы в России не рассмотреть возможность признания других стран спонсорами терроризма?

    Конечно, первым претендентом на этот статус являются сами Соединенные Штаты. Ведь это они спонсировали терроризм в Сирии (тогда как Россия защищала там легитимную власть). Это они участвовали в организации покушения на президента Турции Реджепа Эрдогана (тогда как Россия помогла это покушение предотвратить). Это они участвовали в создании террористической группировки «Исламское государство*» (с которым потом Россия боролась – вместе с самими Соединенными Штатами, против которых ИГ* обратилось). Они «создали» Усаму бен Ладена – лидера другой террористической группировки, «Аль-Каида*» – а потом с ним долго боролись. Они поставляют Украине системы залпового огня и артиллерию, которые Киев использует для ударов по гражданским объектам Донецка и других городов. Они продолжают блокаду Кубы. И этот список можно продолжать.

    С другой стороны, признавать США спонсором терроризма будет с политической точки зрения не совсем разумно. Причины те же самые, какие у американской администрации не признавать Россию страной-спонсором терроризма – нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса.

    Но, опять же, на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат – Украина. Террористическое по сути образование, которое обстреливает гражданские объекты с мирными жителями, уверяя, что русские сами обстреливают свои города. Чьи боевики на камеру пытают российских военнопленных и используют мирных граждан (своих мирных граждан) в качестве заложников и «живых щитов». Чьи элиты, наконец, взяли всю страну в заложники для того, чтобы выполнить американо-британские указания и защитить свои активы на Западе.

    Что Россия теряет от такого признания? Возможность вести переговоры с Киевом? Отечественные власти уже признали, что диалог с Зеленским невозможен. С конца марта никаких переговоров не велось – да и не может вестись, учитывая, что украинский президент банально не способен выполнять то, о чем с ним договорятся. Осенний раунд переговоров (о котором все говорят) будет проводиться отнюдь не с Украиной, а со Штатами и Европой. Зеленского лишь поставят в известность о результатах, которые будут достигнуты (если они, конечно, будут достигнуты).

    Поэтому российская власть от такого признания ничего не теряет. Но в то же время приобретает дополнительную поддержку спецоперации со стороны граждан России и жителей освобожденных территорий.

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