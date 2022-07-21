Эксперт: США и Украина совершили акт атомного террора

«Западные военные, осуществляющие руководство украинской армией, превратились в террористов. Они абсолютно не осознают, к каким последствиям мог привести удар по АЭС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Франц Клинцевич. Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали атомную электростанцию в городе Энергодаре Запорожской области.

«Все действия украинских военных контролируются и управляются офицерами США и стран НАТО, самостоятельности там нет. Для определения целей ударов они используют данные коммерческих и военных спутников США», – рассказал лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

«Принятие решения об ударе беспилотниками по Запорожской АЭС – это диверсия и атомный террор. Рядом с атомной станцией живут обычные люди, там нет военных объектов. Последствия удара могли быть самыми непредсказуемыми. Мы знаем, что такое атомная катастрофа на примере Чернобыля и отдаем себе отчет в том, что это не должно повториться», – убежден собеседник.

«Даже попытка такой диверсии – это недопустимая террористическая выходка. Она говорит о том, что американцы через своих военных стали страной-террористом и превратили в страну-террориста Украину», – добавил он.

«Руководство нашей страны в данной ситуации поступило так, как и следовало – направило соответствующие заявления в Международное агентство по атомной энергии и в Совет Безопасности ООН. Другое дело, что от этих международных организаций не последует никакой адекватной реакции на произошедшее, все они защищают интересы США», – полагает эксперт.

«Если бы авария действительно произошла, все западные средства массовой информации молниеносно написали бы о том, что это сделала Россия. И, может быть, после возмущения общественности они бы допечатали там мелкими буквами, что это все-таки были удары «неустановленных» беспилотников. Но свою причастность и вину они не признают никогда», – подчеркнул политолог.

«В этом заключается вся суть создания странами Запада такого контента. Он ориентирован на людей, которые не вдумываются в происходящее, не хотят разбираться. Ведь на самом деле у аудитории Европы и Соединенных Штатов особого интереса к этому конфликту нет, но негативную повестку они впитывают капля за каплей», – отметил Клинцевич.

«Все происходящее сегодня на Украине – это терроризм в открытом виде. Террористами здесь выступают две страны – США и Украина. Я серьезно занимаюсь этой темой, слежу за происходящими в том числе в Америке процессами, поэтому уверен, что американцы от этого никогда не отмоются», – заключил он.

Ранее в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.

Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.

Напомним, в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.

Позже стало известно о том, что Украина планировала ударить по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«То, что я услышал от представителей ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, они говорят, что самыми уязвимыми местами, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе», – передает ТАСС слова Балицкого в эфире канала «Россия 24».

По его словам, два блока Запорожской атомной электростанции, которую в понедельник украинские войска атаковали с использованием дронов-камикадзе, работают в штатном режиме.

«Станция работает в штатном режиме, работают полноценно два блока. Не на полную мощность, конечно», – сказал Балицкий.

Он добавил, что украинская сторона в преддверии референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России пытается не столько разрушить АЭС, сколько запугать мирное население и заставить жителей покинуть регион.

При этом глава ВГА сказал, что электроэнергию со станции продолжает получать и Украина. «Мы каждый день отдаем больше миллиона долларов электроэнергии Украине. Примерно эта сумма в деньгах по старому украинскому тарифу, по которому мы отдаем. <...> Им и самим невыгодно. Потому что если атомная станция каким-либо образом встанет на чрезвычайную ситуацию, будет приостановлена работа блоков, весь Юго-Восток Украины потеряет энергетический баланс, соответственно, будут огромные перебои», – констатировал он.

Балицкий напомнил, что «отключить» АЭС невозможно, потому что она находится под контролем МАГАТЭ.

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