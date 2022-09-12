Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

Воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время. Что могло стать причиной масштабного блэкаута, может ли он повториться вновь и как обвалы украинских энергосетей могут сказаться на ходе спецоперации?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества не было, в других наблюдались скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом.

«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщало Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.

«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил он. На канале также опубликованы видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.

Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находится на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».

Вместе с тем после полуночи в большинстве восточных регионов Украины ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать. При этом за последние три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре ДНР. Особенно достается энергетике. Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 тыс. абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой.

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С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября Энергодар дважды оставался без электричества.

Кроме того, 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.

На этом фоне в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре республики. После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР.

«Эти удары, если они были нанесены ВС России, скорее всего вызваны перегруппировкой российских войск на Слобожанщине. Во-вторых, не стану исключать того, что таким образом мы намекнули ВС Украины на необходимость прекратить обстрелы энергосетей Донбасса и Запорожской АЭС. Проблема в том, что Владимир Зеленский хорошо понимает лишь грубую силу», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Одним таким ударом сорвать переброску украинских войск нельзя, можно лишь немного замедлить – они просто пересядут с электровоза на тепловоз и поедут дальше. Но при систематических атаках может быть достигнут глубокий эффект – Украина начнет погружаться в XIX век.

Это приведет к системным нарушениям в работе транспорта, железную дорогу придется полностью перевести с электротяги на тепловозы, остановится машина пропаганды, а управляемость войск будет максимально затруднена», – рассуждает собеседник.

Эксперт также констатировал, что сам по себе удар оказался довольно чувствительным для Украины. «Дело не в том, привело ли это к серьезным повреждениям ТЭЦ и ТЭС. Тот факт, что обесточенными оказались сразу несколько областей, говорит о том, насколько низким оказался запас прочности энергосистемы Украины», – уточнил он.

«В целом таким образом можно оставить города без отопления. Сейчас, пока на улице не так холодно, это не кажется серьезным. Но что они будут делать с понижением температуры? Ведь восстановить, например, трансформаторы – задача нетривиальная. Особенно учитывая тот факт, что производством этого оборудования Украина сейчас не занимается» – заключил Лизан.

При этом смысл ударов по энергетической инфраструктуре Украины намного глубже, чем просто ответ на обстрелы жизненно важных объектов на освобожденных территориях, считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, из-за действий НАТО спецоперация на Украине зашла в такую фазу, когда от состояния инфраструктуры Украины зависит дальнейший ход боевых действий.

«Сегодня Запад поставляет на территорию Украины огромное количество военной техники, боеприпасов и систем слежения. Кроме того, западные страны обеспечивают Украину своими военными консультантами и передают разведданные. В этих условиях позволять ВСУ безнаказанно использовать все блага инфраструктуры просто абсурдно», – сказала она.

«Поражение электростанций, если они помогают в достижении военных задач, не является военным преступлением. Поэтому вся энергетическая система Украины, участвующая в войне НАТО против России, является законной целью для обстрелов. Раз Запад не собирается никак сдерживать Киев, а наоборот, всячески его подпитывает, то теперь Россия займется и этой проблемой», – полагает Шеслер.

«Государство-агрессор во главе с Зеленским ведет войну, которую всячески поощряют западные страны, предоставляя ему ресурсы НАТО. У Украины полностью развязаны руки, поэтому России необходимо действовать в интересах своей победы. Все, что мы увидели вчера – следовало начать делать еще в феврале. Это гораздо важнее, чем обстрелы расположения боевиков и так далее», – заключила Шеслер.

Еще одной важной целью подобных мероприятий является срыв экспорта электроэнергии с Украины в страны Евросоюза в обмен на деньги и оружие. Зеленский неоднократно выражал готовность Украины стать своего рода батарейкой для ЕС, используя для этого генерацию АЭС, крупнейших ТЭС и ТЭЦ. Этим в том числе и были обусловлены неоднократные попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

Кроме того, вывод из строя нескольких крупных ТЭЦ (Харьковской и Кременчугской в частности) вызовет разбалансировку энергосистемы Украины и повлечет за собой сбои в работе АЭС, подконтрольных украинскому «Энергоатому». На практике это означает, что внутренние потребности населения офис Зеленского кое-как сможет обеспечить, но вот экспортировать электроэнергию в ту же Польшу Украина уже не сможет.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов связал удары по украинским ТЭЦ с переходом к более решительному характеру проведения военной спецоперации. «Слава Богу, что вчера Минобороны начало наносить удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области и так далее. Надеемся, что все это перейдет в более решительный характер, наконец-то», – сообщил Аксенов.

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