Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

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12 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Европа судорожно ищет способ сбить цены на газ REUTERS/David W Cerny
Еврокомиссия продолжает действовать в интересах США, а не ЕС. Она на полном серьезе заставляет Европу обсуждать идею введения потолка цен на газ наподобие потолка цен на нефть. ЕК прикрывается святой целью – сбить цены на газ. Однако если убрать российский газ, то эффект будет явно противоположный. В ответ несколько стран предложили ввести потолок цен не только для России, а для всех поставщиков.  Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Как боролись с бегством войск во время Великой Отечественной

Идти в атаку требует мужества. Иногда его хватает не всем, и тогда могут помочь заградотряды Валерий Суходольский/РИА Новости
В истории Великой Отечественной вряд ли найдется более клишированный образ, чем у заградотрядов. Современное кино и литература изображают их бойцов злодеями, целившимися из пулеметов в спины наступавших красноармейцев и расстреливавших отступавших без жалости. Опубликованные документы развенчивают мифы и рассказывают, как на самом деле действовали заградотряды. Подробности...
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Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

Энергосистема Украины продемонстрировала низкий запас прочности president.gov.ua
Воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время. Что могло стать причиной масштабного блэкаута, может ли он повториться вновь и как обвалы украинских энергосетей могут сказаться на ходе спецоперации? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

Павел Свистунов
Павел Свистунов, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. Подробности...
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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Борис Толчинский, кандидат политических наук, публицист
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    		   12 сентября 2022, 14:20
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время. Что могло стать причиной масштабного блэкаута, может ли он повториться вновь и как обвалы украинских энергосетей могут сказаться на ходе спецоперации?

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

    Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества не было, в других наблюдались скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом.

    «Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщало Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.

    «В результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил он. На канале также опубликованы видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.

    Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находится на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки». 

    Вместе с тем после полуночи в большинстве восточных регионов Украины ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать. При этом за последние три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре ДНР. Особенно достается энергетике. Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 тыс. абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой.

    С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября Энергодар дважды оставался без электричества.

    Кроме того, 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.

    На этом фоне в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре республики. После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР.

    «Эти удары, если они были нанесены ВС России, скорее всего вызваны перегруппировкой российских войск на Слобожанщине. Во-вторых, не стану исключать того, что таким образом мы намекнули ВС Украины на необходимость прекратить обстрелы энергосетей Донбасса и Запорожской АЭС. Проблема в том, что Владимир Зеленский хорошо понимает лишь грубую силу», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Одним таким ударом сорвать переброску украинских войск нельзя, можно лишь немного замедлить – они просто пересядут с электровоза на тепловоз и поедут дальше. Но при систематических атаках может быть достигнут глубокий эффект – Украина начнет погружаться в XIX век.

    Это приведет к системным нарушениям в работе транспорта, железную дорогу придется полностью перевести с электротяги на тепловозы, остановится машина пропаганды, а управляемость войск будет максимально затруднена», – рассуждает собеседник.

    Эксперт также констатировал, что сам по себе удар оказался довольно чувствительным для Украины. «Дело не в том, привело ли это к серьезным повреждениям ТЭЦ и ТЭС. Тот факт, что обесточенными оказались сразу несколько областей, говорит о том, насколько низким оказался запас прочности энергосистемы Украины», – уточнил он.

    «В целом таким образом можно оставить города без отопления. Сейчас, пока на улице не так холодно, это не кажется серьезным. Но что они будут делать с понижением температуры? Ведь восстановить, например, трансформаторы – задача нетривиальная. Особенно учитывая тот факт, что производством этого оборудования Украина сейчас не занимается» – заключил Лизан. 

    При этом смысл ударов по энергетической инфраструктуре Украины намного глубже, чем просто ответ на обстрелы жизненно важных объектов на освобожденных территориях, считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, из-за действий НАТО спецоперация на Украине зашла в такую фазу, когда от состояния инфраструктуры Украины зависит дальнейший ход боевых действий.

    «Сегодня Запад поставляет на территорию Украины огромное количество военной техники, боеприпасов и систем слежения. Кроме того, западные страны обеспечивают Украину своими военными консультантами и передают разведданные. В этих условиях позволять ВСУ безнаказанно использовать все блага инфраструктуры просто абсурдно», – сказала она.

    «Поражение электростанций, если они помогают в достижении военных задач, не является военным преступлением. Поэтому вся энергетическая система Украины, участвующая в войне НАТО против России, является законной целью для обстрелов. Раз Запад не собирается никак сдерживать Киев, а наоборот, всячески его подпитывает, то теперь Россия займется и этой проблемой», – полагает Шеслер.

    «Государство-агрессор во главе с Зеленским ведет войну, которую всячески поощряют западные страны, предоставляя ему ресурсы НАТО. У Украины полностью развязаны руки, поэтому России необходимо действовать в интересах своей победы. Все, что мы увидели вчера – следовало начать делать еще в феврале. Это гораздо важнее, чем обстрелы расположения боевиков и так далее», – заключила Шеслер.

    Еще одной важной целью подобных мероприятий является срыв экспорта электроэнергии с Украины в страны Евросоюза в обмен на деньги и оружие. Зеленский неоднократно выражал готовность Украины стать своего рода батарейкой для ЕС, используя для этого генерацию АЭС, крупнейших ТЭС и ТЭЦ. Этим в том числе и были обусловлены неоднократные попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

    Кроме того, вывод из строя нескольких крупных ТЭЦ (Харьковской и Кременчугской в частности) вызовет разбалансировку энергосистемы Украины и повлечет за собой сбои в работе АЭС, подконтрольных украинскому «Энергоатому». На практике это означает, что внутренние потребности населения офис Зеленского кое-как сможет обеспечить, но вот экспортировать электроэнергию в ту же Польшу Украина уже не сможет. 

    В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов связал удары по украинским ТЭЦ с переходом к более решительному характеру проведения военной спецоперации. «Слава Богу, что вчера Минобороны начало наносить удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области и так далее. Надеемся, что все это перейдет в более решительный характер, наконец-то», – сообщил Аксенов.

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