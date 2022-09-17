В Запорожской области призвали признать СБУ террористической организацией

Службу безопасности Украины и главное управление разведки Украины следует признать террористическими организациями за организацию убийств и диверсий, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица (Киева) этого не скрывают... Михаил Подоляк кроме того, что признался по ударам по Херсону, где погибли люди, еще и радовался гибели целой семьи в Бердянске, где оставили дочь сиротой – людей, которые занимались мирной жизнью в Бердянске», – заявил Рогов в эфире «Радио КП», передает РИА «Новости».

Он заявил, что следует признать террористической организацией главное управление разведки Украины СБУ и другие структуры, которые проводят теракты.

Напомним, в пятницу в Бердянске были убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом), что именно ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсоне и совершили убийство чиновников в Бердянске.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства бердянских чиновников.