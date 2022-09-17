В Запорожской области призвали признать СБУ террористической организацией

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17 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 18:36  |  vz.ru
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США отказались спасать Европу зимой

У США нет дополнительного газа для Европы этой зимой Pawel Supernak/EPA/ТАСС
Вашингтон годами говорил, что мечтает избавить Европу от «плохого» российского газа. Американская мечта сбывается – дорога для американского газа расчищена. Теперь Европа очень нуждается в помощи заокеанского партнера. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что «не бросит друзей на морозе». Однако реальность выглядит иначе.  Подробности...
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России необходимо изолировать Украину от Польши

Основной трафик вооружений из стран НАТО приходится на границу Польши с Украиной кадр из видео
ВСУ вновь ударили по Херсону и Луганску. В результате атаки погибли мирные жители, а также генпрокурор ЛНР и его заместитель. При этом удары по Херсону наносились с помощью западных видов вооружений, что вновь актуализирует вопрос о необходимости исключить получение Украиной оружия из стран НАТО. Как Россия могла бы это сделать? Подробности...
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ВМФ России получил большую помощь из космоса

Макет спутника «Пион-НКС» Сергей Мамонтов/РИА Новости
Впервые за долгие годы ВМФ России получил реальный инструмент для того, чтобы наводить свои дальнобойные ракеты на корабли противника. По ряду сообщений, военный спутник «Пион-НКС» встал наконец-то на боевое дежурство. Как получилось, что данный аппарат создавался так долго и почему его работа критически важна для безопасности всей России?  Подробности...
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Байден заговорил о ядерной провокации на Украине

С февраля российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства Владимир Смирнов/ТАСС
Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. По мнению экспертов, это заявление указывает на вероятность совершения провокации с применением химического или даже ядерного оружия. Целью атаки может стать Запорожская АЭС или завод химической промышленности. У России же есть серьезная причина не применять ядерное оружие первой, кроме того, такая атака обнулит любою победу. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Нужно ли России вступаться за Армению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Можно долго рассуждать о том, как Москва работает с армянским гражданским обществом, но это не ее задача поддерживать в армянах инстинкт самосохранения. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Китайские университеты подают пример российским

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму

    «Делаю это 28 лет»


    Галкин отреагировал на включение в список иноагентов

    Видео

    «друзья на морозе»


    США отказались спасать Европу зимой

    общественная поддержка


    Как россияне помогают спецоперации на Украине

    «дальше некуда»


    Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

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    Александр Свистунов: Китайские университеты подают пример российским

    на ваш взгляд


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    В Запорожской области призвали признать СБУ террористической организацией

    17 сентября 2022, 18:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Службу безопасности Украины и главное управление разведки Украины следует признать террористическими организациями за организацию убийств и диверсий, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица (Киева) этого не скрывают... Михаил Подоляк кроме того, что признался по ударам по Херсону, где погибли люди, еще и радовался гибели целой семьи в Бердянске, где оставили дочь сиротой – людей, которые занимались мирной жизнью в Бердянске», – заявил Рогов в эфире «Радио КП», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что следует признать террористической организацией главное управление разведки Украины СБУ и другие структуры, которые проводят теракты.

    Напомним, в пятницу в Бердянске были убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

    Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом), что именно ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсоне и совершили убийство чиновников в Бердянске.

    Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства бердянских чиновников.


    Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
    		    16 сентября 2022, 18:57
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.

    «План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.

    ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.

    Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.

    Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления». 

    Коментарии (119)
    В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
    		    17 сентября 2022, 03:59
    Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

    «Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.

    «Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.

    «И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.

    Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления». 

    Коментарии (15)
    Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
    		    16 сентября 2022, 19:19
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.

    «В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС

    Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин. По его словам, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный. 

    «Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.

    Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий.  «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.

    Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.

    Коментарии (53)
    Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
    		    17 сентября 2022, 11:17
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.

    «Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

    До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины. 

    Коментарии (37)
    Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
    		    17 сентября 2022, 10:50
    Фото: Pete Marovich/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.

    «Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».

    «Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.

    «Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.

    «Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.

    «Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.

    Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине. 

    Коментарии (7)
    Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине
    		    17 сентября 2022, 11:37
    Фото: t.me/rian_ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    В одном из боев во время спецоперации российские бойцы столкнулись с превосходством противника в 50 раз, но сумели взять верх, а также добыли трофей – автоматический гранатомет, сообщил военнослужащий разведывательного подразделения ВС России.

    Разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов вышло в сторону укрепрайона ВСУ, где было найдено порядка 1 тыс. националистов, рассказал собеседник РИА «Новости».

    Группе пришлось отступать с боем.

    «В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», – сказал источник.

    Он пояснил, что сейчас группа применяет гранатомет против украинских военных.

    В ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики использовали две мобильные группы, внимание было сосредоточено на одной из групп, и украинских преследователей удалось ликвидировать. Российские военные не понесли потерь.

    В пятницу Минобороны сообщило, что ВКС России в районе Николаева поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, те потеряли более 400 военных.

    Коментарии (32)
    Минобороны показало победу российского БТР над американским на Украине
    		    17 сентября 2022, 07:29
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Антон Никитин

    Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции.

    «В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

    На видео демонстрируются кадры, снятые военнослужащими. В частности, показано, как российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем на кадрах видно поставленный ВСУ из США БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен боевиками Украины. Как отметили в Минобороны, в бою участвовали подразделения Южного военного округа, передает РИА «Новости».

    Коментарии (18)
    Немецкие журналисты не нашли следов «крупного контрнаступления» Украины
    		   17 сентября 2022, 12:14
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Журналисты не увидели следов крупного контрнаступления ВСУ, о чем говорили власти Киева, пишет журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro.

    «Не так давно, когда наша съемочная группа находилась недалеко от фронта, мы были свидетелями войны на истощение и деморализацию, но ничего такого, что оправдывало бы термин «крупное наступление», – сообщает Шварцкопф, передает URA.ru.

    Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.

    Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России

    Коментарии (5)
    В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
    		    17 сентября 2022, 15:38
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.

    «Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.

    По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.

    Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.

    В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.

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    Коментарии (22)
    Киев подтвердил причастность Украины к терактам в Херсоне и Бердянске
    		    17 сентября 2022, 07:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию администрации в Херсоне, где погибли трое человек, и убийство чиновников в Бердянске, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

    «ВСУ – это Херсон, конечно же, понятно», – приводит ТАСС ответ Подоляка на вопрос ведущей о том, какой из ударов по освобожденным территориям был организован украинскими силовиками.

    Комментируя убийство замглавы администрации и главы избиркома по референдуму в Бердянске, Подоляк назвал их «военными целями, не более того». При этом гибель генпрокурора в Луганске он считает «внутренним разбирательством».

    Накануне в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

    Кроме того, в пятницу ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Удар ВСУ пришелся по левому крылу здания администрации, где проходило совещание. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения. На месте удара нашли части американской ракеты HIMARS.

    Помимо этого, в пятницу в Луганске прогремел взрыв в здании генеральной прокуратуры ЛНР. В результате теракта погибли генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

    Президент России Владимир Путин пообещал серьезный ответ Киеву на украинские теракты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким может быть ответ на терроризм Зеленского.

    Коментарии (13)
    Стало известно о фактически нулевой эффективности ракет HARM на Украине
    		    17 сентября 2022, 09:21
    Фото: SSGT. SCOTT STEWART/Wikipedia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские противолокационные ракеты HARM продемонстрировали минимальную эффективность на Украине, большую часть снарядов удалось ликвидировать в воздухе, сообщил информированный источник.

    «Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине – большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть – подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», – сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, плохая эффективность ракет объясняется их невысокой максимальной скоростью, чуть больше 600 метров в секунду, а также значительной эффективной площадью рассеивания.

    «Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы», – добавил он.

    ВСУ применяют HARM с большой дальности, чтобы не подставить самолеты-носители под удар, но это дает возможность засечь ракеты задолго до подхода к району расположения систем ПВО России.

    Вместе с тем эти ракеты дают определенные трудности при скоординированных и комбинированных ударах, поскольку ПВО перенацеливается на них как на приоритетную угрозу.

    «Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», – сказал собеседник.

    Источник добавил, что до столкновения с HARM на практике российские военные считали их как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов. В новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).

    Коментарии (12)
    Минобороны рассказало о безуспешной попытке наступления ВСУ под Правдино в Херсонской области
    		    17 сентября 2022, 13:21
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели, сообщили в Минобороны России.

    «В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВКС России нанесли высокоточные удары по 46-й аэромобильной бригаде в районах населенных пунктов Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, а также удары по 24-й механизированной бригаде в районе Безыменное Херсонской области.

    Потери ВСУ составили свыше 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.

    Также удары нанесли по пунктам временной дислокации нацбата «Кракен», 92-й механизировнной и 81-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области. Было уничтожено свыше 50 националистов и более 10 единиц военной техники и автомобилей.

    В районах поселка Дружковка и города Артемовск и в районе Зайцево ДНР уничтожено свыше 230 бойцов ВСУ, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

    «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», – добавили в министерстве.

    В районах Золочев Харьковской области, Кирово в ДНР, Омельник и Веселянка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.

    ПВО сбили восемь беспилотников у населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема в ДНР, , Вербовое, Пологи в Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области.

    Также в воздухе уничтожено 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.

    В пятницу Минобороны сообщало, что в результате удара ВКС России в районе города Николаева были поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ и уничтожено более 400 военнослужащих ВСУ.

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    Галкин отреагировал на включение в список иноагентов
    		    17 сентября 2022, 15:45
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.

    «Обоснований этому решению было то, что я якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать», – заявил Галкин (признан иноагентом) в обращении на видео, передает Рупост.

    По его словам когда-то лет 10 назад, он получал на Украине деньги, когда давал концерты.

    «Но теперь не получаю. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь. Иноагент, так иноагент», – подчеркнул юморист.

    Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.

    До этого управление федеральной налоговой службы России ликвидировало именное рекламное агентство «МГ Лаб» юмориста Максима Галкина.

    После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо». 

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    Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
    		    17 сентября 2022, 16:23
    Фото: t.me/ostorozhno_novosti
    Текст: Вера Басилая

    В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.

    По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.

    Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.

    Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. 

    Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.

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    Пелоси пожелала России страданий
    		    17 сентября 2022, 10:04
    Фото: Rod Lamkey/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Россия должна страдать от санкций, введенных западными странами, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

    «Для этого (прекращения огня на Украине – прим. ВЗГЛЯД) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», – цитирует Пелоси РИА «Новости».

    Она указала, что Россию также нужно лишать замороженных активов и направлять их на восстановление Украины, поскольку для этого «потребуется много денег».

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит. 

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