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Госдума приняла закон о дополнительной выплате награжденным орденами Мужества
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Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить дополнительные выплаты в размере 330% от социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества.
«Принятие законопроекта позволит установить дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 196 гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что доплаты также смогут получить награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени или орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий России.
Расходы из федерального бюджета составят в 2023 году –52 млн рублей, в 2024 году – 54,6 млн рублей, в 2025 году – 58 млн рублей.
Военные эксперты спрогнозировали влияние итогов референдумов на ход спецоперации
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В условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия «мобилизация» и «военное время».
«После вхождения четырех регионов в состав России сперва на их территории должны быть введены пограничные войска и установлена новая государственная граница Российской Федерации. Более того, границу необходимо укрепить, поскольку там будет проходить линия фронта. Нечто подобное у нас есть уже в Калининградской области в силу геополитических обязательств», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Собеседник также добавил, что на присоединенных территориях появятся «не только сухопутные войска, но и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны». «Но остается открытым вопрос границ. Если с ЛНР все понятно – республика полностью освобождена, то с ДНР ситуация обстоит совсем иначе», – говорит он.
«Часть ДНР все еще находится под контролем киевской власти. То есть фактически, если территория станет частью РФ, то это будет субъект нашего государства, оккупированный ВСУ», – заметил Перенджиев.
«Не исключаю, что после референдумов в некоторых приграничных областях могут ввести военное положение. В этом контексте логично принятие сегодня российским парламентом ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, связанных с военным правом», – отметил собеседник.
«В целом уголовное военное право было достаточно сильно развито в СССР во время Великой Отечественной войны, и затем сохранилось на долгие годы. Однако в современной России его практические не развивали. Но в нынешних условиях в нем снова появилась необходимость», – продолжил он.
«В этой связи, я думаю, принимать участие в реальных боевых действиях и дальше будут только добровольцы и контрактники. Срочников же могут привлекать к этому только на основе их собственного рапорта. Возможно, призывников привлекут к вопросам, связанным с тылом или ремонтом техники. Но не более того», – заключил Перенджиев
«Вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей позволит отправлять туда регулярные армейские части для их полноценной защиты как законных субъектов Российской Федерации. Это станет возможно, когда российские власти на всех уровнях примут решение о принятии регионов в состав нашей страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. «Вместе с тем, как мне кажется, у нас сейчас нет нехватки кадров на фронте. Нам нужно решать задачи по огневому поражению противника», – отметил собеседник.
Ранее Госдума приняла поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предложили дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также внесли в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предложили изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
На этом фоне Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководителям соответствующих регионов о проведении референдумов по вхождению в состав России.
При этом в ЛНР уже принят закон о референдуме. Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума о присоединении к России.
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Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы
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Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане – там застряло не меньше восьми автопоездов, рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Российские грузовики начали задерживать в Казахстане из-за новых требований со стороны Астаны, пишут «Известия». Это коснулось отечественных компаний, которые везут товары от границы с ЕС, где фуры перецепляют с тягача европейской компании на машину организации из России.
«Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие – на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», – рассказал представитель ассоциации.
Пока с проблемами столкнулись три компании: «Автотранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистический оператор «Траско», следует из письма Минтранса России в Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Как сказано в документе, на этих перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около 3 тыс. евро на каждый случай задержания (около 180 тыс. рублей).
По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС – той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. К тому же у российских водителей есть казахстанские разрешения, указано в письме из Минтранса к коллегам из Астаны. В ведомстве считают новые требования необоснованными и просят Казахстан отменить их и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.
В «Траско» изданию сообщили, что ситуация коснулась двух автопоездов компании, а сумма требований составляет порядка 200 тыс. рублей. Заместитель гендиректора компании по транспорту Михаил Пальков сообщил, что организация пока приостановила выполнение перевозок из третьих стран в Казахстан до прояснения обстоятельств.
«Причины возникновения подобных требований нам непонятны. Мы выполняем перевозки с использованием разрешений третьих стран, которые выдаются казахской стороной в ограниченном количестве. Однако требования в части предоставления разрешений от предыдущих перевозчиков абсолютно безосновательны», – сказал он.
Ранее ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию.
Власти Харьковской области рассказали о безжалостных наемниках в Купянске
Разговаривающие на английском языке иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям», – сообщили РИА «Новости» в администрации.
Ранее в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в намеренном выявлении в Купянске и последующем похищении сотрудничавших с Россией граждан.
В прошлую субботу ВСУ задержали обучавшихся в Купянском медицинском колледже студентов из Шри-Ланки и увезли в неизвестном направлении. Ранее в тот же день в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в захвате жителей региона в заложники.
В прошлый вторник беженец из Харьковской области рассказал о пережитом обстреле со стороны украинских военных при попытке выехать из Купянска. Днем ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Власти освобожденных территорий Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности. Кроме того, около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
Назван самый популярный политик Германии
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Министр иностранных дел ФРГ Бербок возглавляет список самых популярных политиков Германии, канцлер Олаф Шольц – на восьмом месте, следует из опроса INSA по заказу таблоида Bild.
На втором месте в рейтинге популярности, судя по данному исследованию, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, за ним следует глава земельного правительства Баварии Маркус Зедер. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает в рейтинге, составленном INSA, восьмую строчку, передает Deutsche Welle** (внесено в список СМИ-иноагентов).
В то же время партии, входящие в германскую правящую коалицию – СДПГ, СвДП и зеленые, судя по данным опроса, на данный момент набирают совместно поддержку 45% избирателей. При этом социал-демократы получили на 0,5 процентного пункта больше, чем в ходе аналогичного опроса, проведенного неделю назад, набрав 18,5%.
Между тем партия «Союз 90»/«Зеленые», которую представляет Анналена Бербок, потеряла поддержку одного процента респондентов. Рейтинг свободных демократов опустился в опросе на 0,5% – до 7,5%. Левые остались на тех же позициях, что и неделю назад, с 5,5% поддержки.
Опрос INSA проводился с 16 по 19 сентября 2022 года, в нем приняли участие 2080 жителей Германии.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.
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В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16
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«Штаты находятся в поиске рычагов возможного давления на Россию, поэтому в США вновь поднимается тема поставок Украине истребителей F-16. Вашингтон проверяет реакцию Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Пентагоне допустили поставку Украине истребителей F-16 через два-три года в случае, если такое решение будет принято властями стран НАТО.
«Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, все сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки летчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учебу им придется проходить в США», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Переподготовка летного состава требует достаточно много времени. Я думаю, минимальный срок переобучения занимает год-полтора, но здесь очень многое зависит от квалификации летчика. Опытному летчику может понадобиться меньше времени, а выпускникам и курсантам военных училищ и вовсе нужно будет два-три года», – полагает собеседник.
«Кроме того, американцы не сильно стремятся развивать свое вмешательство в конфликт на Украине путем поставок самых современных видов оружия и военной техники. Модификации самолетов F-16 – это достаточно современные машины. В случае ее получения ВСУ смогут решать целый ряд задач, которые сейчас им не под силу. Помимо этого, F-16 является еще и носителем ядерного оружия, что также затрудняет передачу самолетов Украине», – отметил эксперт.
Оценивая данную проблему в контексте российско-американских отношений, собеседник отметил, что «сам факт наличия таких планов известен давно и не является сюрпризом для Москвы». «Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать еще один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами», – заключил Бартош.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.
При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил.
Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <...>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
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Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению
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Союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается артемовоского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», – передает ТАСС заявление Пушилина в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, вооруженные силы Украины пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на краснолиманском направлении.
«Краснолиманское направление: <...> в населенных пунктах Коровий Яр, Новоселовка, Дробышево противник попытался силами двух штурмовых батальонов 95-й бригады перейти к очень активным действиям. Но атака отбита, противник понес достаточно существенные потери», – сказал он.
Ранее взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Пентагон назвал возможный срок поставок Украине истребителей F-16
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Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил. Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <…>», не превращая происходящее «в третью мировую войну», передает ТАСС.
Кроме того, генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности, о складах российских сил на Украине. При этом он выступил с утверждением, что США якобы не занимаются выбором таких целей. «Мы передаем [Украине информацию о том], где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины) зависит, хотят они наносить по этому [месту] удары или нет», – сказал Хекер.
Вместе с этим командующий ВВС США в Европе и Африке добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. «Но потом они получили [от Соединенных Штатов ракетные системы залпового огня] HIMARS», – заявил Хекер.
Он также выступил с утверждением, что Украине якобы удалось сохранить «порядка 80%» своих военно-воздушных сил.
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
Адвокат назвал возможный срок для написавшего сотни ложных сообщений о терактах школьника
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18-летнему школьнику, который год назад отправил по электронной почте более 200 ложных сообщений о минировании различных зданий, скорее всего, не удастся избежать лишения свободы, поскольку эпизодов слишком много, а ущерб от них превышает один миллион рублей, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего школьника, который в 2021 году послал 218 ложных сообщений о терактах в различные учреждения 33 городов России, передает Газета.ру. Юноша использовал фейковые аккаунты родителей одноклассников, которые его обижали, а также скрывал свой IP-адрес с помощью специальной программы, из-за чего его некоторое время не удавалось вычислить. На момент совершения преступления ему было 17 лет.
«Действия сообщавшего неоднократно об актах терроризма будут квалифицировать по статье 207 ч. 3 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры) по количеству эпизодов. Согласно данной статье, за каждый эпизод ему светит наказание от 3 до 5 лет лишения свободы либо штраф от 500 до 700 тысяч рублей», – говорит Калинов.
Кроме того, он отмечает, что поскольку ущерб от незаконных действий школьника составил 2 млн 668 тыс. рублей, юноше вряд ли удастся получить условный срок, так как крупным ущербом по данной статье является ущерб более одного миллиона рублей.
«Ему на момент преступления было 17 лет, а значит его несовершеннолетие будет являться смягчающим обстоятельством наряду с другими возможными смягчающими обстоятельствами (положительные характеристики, первое преступление). Таким образом, на мой взгляд, окончательное наказание ему будет варьироваться в виде реального лишения свободы порядка пяти лет, учитывая количество эпизодов и общественный резонанс», – считает адвокат.
Однако если молодой человек или его родители смогут компенсировать ущерб в размере более 2 млн рублей, то эксперт не исключает, что ему все-таки может быть назначен условный срок. Также к административной ответственности могут быть привлечены родители школьника за невыполнение своих родительских обязанностей. В таком случае им грозит штраф до 5000 тыс. рублей.
В конце июля в Москве с Останкинской телебашни эвакуировали более 200 человек после того, как в экстренные службы поступил анонимный звонок, сообщающий об угрозе взрыва в здании.
Медведев сказал, почему Киев и Запад боятся референдумов в Донбассе
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После проведения референдумов в ДНР и ЛНР и принятия их в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, поскольку посягательство на российскую территорию повлечет за собой использование всех сил самозащиты, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», – написал Медведев в Telegram-канале.
Он указал, что посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.
«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – считает зампредседателя Совбеза.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом.
В WADA прокомментировали допинговое дело Валиевой
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по итогам расследования дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой перед принятием дальнейших действий, сообщил глава WADA Витольд Банька Reuters.
«Мы знаем дату слушания (по делу Валиевой), поэтому нам нужно дождаться решения, а затем WADA решит, что делать. Мы очень внимательно следим за этим вопросом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения этого процесса. Теперь мы знаем, что слушания могут состояться очень скоро. Давайте подождем», – цитирует РИА «Новости» Баньку.
Напомним, сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла олимпийское золото Игр в командном турнире в феврале 2022 года.
В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
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Актер Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
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Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис – актер и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле», – сказал собеседник ТАСС.
Авария, по данным регионального УМВД, произошла утром во вторник в Ростовском районе на 201-м километре дороги М8 «Холмогоры».
«По предварительной информации в результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован», – уточнили в ведомстве.
Между тем телеканал «Звезда» сообщил, что, по предварительным данным, в машине были одежда для солдат и гуманитарная помощь, которую планировалось отвезти в Москву, а затем – отправить в Донбасс.
Сергей Пускепалис – заслуженный артист России, в 2019 году стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова.
В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня
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Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
«Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», – приводит слова профессора РИА «Новости».
Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для участия в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.
В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».
Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.
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В Госдуме собрались внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время»
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В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предлагают дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предлагают изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Инициатива была внесена в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Опубликовано видео ДТП, в котором погиб Пускепалис
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Появилось видео смертельной аварии, в которой погиб художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова заслуженный артист России Сергей Пускепалис.
Видно, как автомобиль артиста задевает сначала один грузовик, а затем вылетает на встречную полосу, где врезается в другой. Видео опубликовано в Telegram-канале Zvezdanews.
Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области.
Между тем телеканал «Звезда» сообщил, что, по предварительным данным, в машине были одежда для солдат и гуманитарная помощь, которую планировалось отвезти в Москву, а затем отправить в Донбасс.
Сергей Пускепалис – заслуженный артист России, режиссер театра и кино. В августе 2019 года стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Пускепалис снялся в таких фильмах, как «Метро», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Первый Оскар», «Шифр», «А у нас во дворе», «Крик совы», является режиссером фильма «Клинч».
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.