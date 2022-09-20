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Сенатор: Референдумы упростят России защиту освобожденных территорий
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«Одно дело – жить в соседнем государстве, находясь под опекой России. И совершенно другое – являться частью нашей страны», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия «мобилизация» и «военное время».
«Уголовный кодекс – это не Библия, которая написана раз и навсегда. Каждый день меняются обстоятельства, появляются новые вызовы, обозначаются проблемы, которые требуют реагирования именно при помощи УК», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Вместе с тем бывают случаи, когда имеющиеся статьи кодекса не позволяют работать в полном объеме. Так происходит и сегодня. Нынешняя объективная реальность обязывает нас вносить определенные коррективы в УК, в том числе с военной точки зрения», – подчеркнул собеседник.
Сенатор также обратил внимание на потенциальные изменения, которые коснутся ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий в случае вхождения их в состав России. «Это будет другая геополитическая ситуация в мире. И это понимают наши противники, истеря на этот счет», – пояснил он.
«Дело в том, что Запад и Украина не захотят признавать результатов референдумов. Но тогда им придется сделать непростой выбор: либо принять факт того, что это наши территории, и отступить, либо осознать, что они ведут военные действия против России со всеми вытекающими последствиями», – заметил собеседник.
«Эти меры станут дополнительной и очень серьезной защитой для людей, проживающих на территории Донбасса и в других регионах. Одно дело – жить в соседнем с Россией государстве и получать военную поддержку. И совсем другое дело – быть частью РФ и быть под защитой наших армии и флота», – заключил Климов.
Ранее Госдума приняла поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предложили дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также внесли в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предложили изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам, такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
На этом фоне Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководителям соответствующих регионов о проведении референдумов по вхождению в состав России.
При этом в ЛНР уже принят закон о референдуме. Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума о присоединении к России.
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Власти Харьковской области рассказали о безжалостных наемниках в Купянске
Разговаривающие на английском языке иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям», – сообщили РИА «Новости» в администрации.
Ранее в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в намеренном выявлении в Купянске и последующем похищении сотрудничавших с Россией граждан.
В прошлую субботу ВСУ задержали обучавшихся в Купянском медицинском колледже студентов из Шри-Ланки и увезли в неизвестном направлении. Ранее в тот же день в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в захвате жителей региона в заложники.
В прошлый вторник беженец из Харьковской области рассказал о пережитом обстреле со стороны украинских военных при попытке выехать из Купянска. Днем ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Власти освобожденных территорий Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности. Кроме того, около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению
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Союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается артемовоского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», – передает ТАСС заявление Пушилина в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, вооруженные силы Украины пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на краснолиманском направлении.
«Краснолиманское направление: <...> в населенных пунктах Коровий Яр, Новоселовка, Дробышево противник попытался силами двух штурмовых батальонов 95-й бригады перейти к очень активным действиям. Но атака отбита, противник понес достаточно существенные потери», – сказал он.
Ранее взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Пентагон назвал возможный срок поставок Украине истребителей F-16
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Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил. Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <…>», не превращая происходящее «в третью мировую войну», передает ТАСС.
Кроме того, генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности, о складах российских сил на Украине. При этом он выступил с утверждением, что США якобы не занимаются выбором таких целей. «Мы передаем [Украине информацию о том], где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины) зависит, хотят они наносить по этому [месту] удары или нет», – сказал Хекер.
Вместе с этим командующий ВВС США в Европе и Африке добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. «Но потом они получили [от Соединенных Штатов ракетные системы залпового огня] HIMARS», – заявил Хекер.
Он также выступил с утверждением, что Украине якобы удалось сохранить «порядка 80%» своих военно-воздушных сил.
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
Медведев сказал, почему Киев и Запад боятся референдумов в Донбассе
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После проведения референдумов в ДНР и ЛНР и принятия их в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, поскольку посягательство на российскую территорию повлечет за собой использование всех сил самозащиты, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», – написал Медведев в Telegram-канале.
Он указал, что посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.
«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – считает зампредседателя Совбеза.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16
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«Штаты находятся в поиске рычагов возможного давления на Россию, поэтому в США вновь поднимается тема поставок Украине истребителей F-16. Вашингтон проверяет реакцию Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Пентагоне допустили поставку Украине истребителей F-16 через два-три года в случае, если такое решение будет принято властями стран НАТО.
«Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, все сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки летчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учебу им придется проходить в США», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Переподготовка летного состава требует достаточно много времени. Я думаю, минимальный срок переобучения занимает год-полтора, но здесь очень многое зависит от квалификации летчика. Опытному летчику может понадобиться меньше времени, а выпускникам и курсантам военных училищ и вовсе нужно будет два-три года», – полагает собеседник.
«Кроме того, американцы не сильно стремятся развивать свое вмешательство в конфликт на Украине путем поставок самых современных видов оружия и военной техники. Модификации самолетов F-16 – это достаточно современные машины. В случае ее получения ВСУ смогут решать целый ряд задач, которые сейчас им не под силу. Помимо этого, F-16 является еще и носителем ядерного оружия, что также затрудняет передачу самолетов Украине», – отметил эксперт.
Оценивая данную проблему в контексте российско-американских отношений, собеседник отметил, что «сам факт наличия таких планов известен давно и не является сюрпризом для Москвы». «Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать еще один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами», – заключил Бартош.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.
При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил.
Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <...>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
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Общественная палата ЛНР призвала немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ
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Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
«Общественная палата Луганской народной республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской народной республики субъектом российской Федерации», – приводит обращение РИА «Новости».
Общественная палата ЛНР заявила, что считает, что вхождение республики в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
В обращении отмечается, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру.
Общественная палата ЛНР также выразила уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
В Кремле не увидели перспектив дипломатического урегулирования конфликта с Украиной
Перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», – приводит «Интерфакс» ответ Пескова на вопрос о возможностях урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине.
До этого президент России Владимир Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
Киев не объяснил уничтожение документов по военным биопрограммам с США
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Украина на совещании в Женеве государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не смогла объяснить причины экстренного уничтожения документальных свидетельств о совместной с США военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности [США на Украине] также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: «Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе», – передает ТАСС слова Кириллова.
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Москвой в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.
«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», – заявил Кириллов. По его словам, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Москвой документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. [У меня есть] предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил своему коллеге дать поручения силовым структурам для совместной проработки безопасности.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – цитирует ТАСС Кофмана.
Ранее Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
ВСУ обстреляли два города в ЛНР из РСЗО HIMARS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Сватово и Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 04.30 (совпадает с мск) по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Кроме того, там сообщили, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. в 01.32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.
Словения решила отправить на Украину танки
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Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.
Согласно опубликованным данным, во время телефонного разговора между премьер-министром Словении Робертом Голобом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем оба политика «в знак солидарности с украинским народом» договорились о том, что Киеву будут отправлены 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колесной формулой 8 х 8 – 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автоцистерн для воды. «Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным словенского портала 24 ur, Словения отправит на Украину танки, находящиеся на хранении в арсеналах страны.
Танки M-55S – модернизированный танк Т-55, который был разработан в конце Второй мировой войны и служил основным боевым танком Советского Союза. Югославия переоборудовала эти танки и переименовала их в М-55.
В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.
Названы возможные сценарии проведения референдума в ДНР
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«Народный совет ДНР намерен уполномочить главу республики выступить с обращением о присоединении к России. На мой взгляд, проводить классический референдум сейчас небезопасно. Настроения жителей республики и так понятны», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Общественные палаты республик Донбасса и Херсонской области выступили с просьбой о немедленном проведении референдумов о присоединении к России.
«Это своего рода призыв к российским властям помочь нам как можно быстрее освободить собственные территории. Все видят, как жестко в последнее время обстреливаются республики, в частности, Донецк», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«ВСУ целенаправленно бьют по местам скопления мирных людей. Причем удары наносятся в те точки, рядом с которыми нет ничего, связанного с военной инфраструктурой. Мы это расцениваем как геноцид», – добавил собеседник.
Бердичевский также указал на тот факт, что проводить сейчас референдум в классической его форме небезопасно. «Президент России и Федеральное собрание имеют все полномочия для того, чтобы принять решение о присоединении Донбасса и других регионов. Проблема референдума сегодня заключается в том, что порядка 40% территорий ДНР, например, пока еще находятся под оккупацией. Так что не очень понятно, как люди будут там голосовать. Аналогичная ситуация и с беженцами, которые находятся за пределами республики. Здесь, возможно, пригодится вариант онлайн-голосования», – рассуждает он.
«В связи с этим Народный совет ДНР намерен в ближайшее время провести встречу и уполномочить Дениса Пушилина выступить с официальным обращением к Российской Федерации. И тогда решение останется за Владимиром Путиным», – заключил Бердичевский.
В понедельник Общественные палаты ДНР и ЛНР призвали немедленно провести референдумы о вхождении в состав РФ. В Луганской народной республике заявили, что вхождение республики в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики. В обращении отмечается, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру.
Общественная палата ЛНР также выразила уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
В свою очередь председатель общественной палаты ДНР Алексей Кофман добавил, что народ хочет, чтобы между республикой и Украиной «пролегала граница Российской Федерации». Он также отметил, что лучшей датой для проведения референдума будет 4 ноября.
Республики уже заявили о намерении синхронизировать действия по этому вопросу. «Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. У меня есть предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал глава ДНР Денис Пушилин в разговоре руководителем ЛНР Леонидом Пасечником, опубликованном в Telegram.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что референдум можно провести уже этой осенью. «Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя», – цитирует ТАСС Водолацкого.
Отметим, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после проведения референдумов в ДНР и ЛНР и принятия их в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, поскольку посягательство на российскую территорию повлечет за собой использование всех сил самозащиты.
«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – написал Медведев в Telegram-канале.
Между тем член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди уверена, что референдум необходимо проводить не только в Донбассе, но и на всех освобожденных территориях.
«Мы видим, что мир перешел в один из самых решающих моментов истории человечества, и будущее зависит от способности противоборствующих сторон оперативно перегруппироваться и принимать решения на опережение, стратегически просчитывая шаги противника», – приводит ее слова RT.
При этом парламентарий подчеркнула, что сейчас объявлен «крестовый поход на весь русский мир», и именно в этой ситуации это будет «единственно правильное решение».
Позже во вторник Общественный совет Херсонской области также попросил о проведении референдума.
Отметим, что ВСУ активизировали обстрелы по территории Луганской народной республики после заявления о референдуме о вхождении республики в состав России. Кроме того, украинские силовики трижды за ночь обстреливали Макеевку в Донецкой народной республике из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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В России призвали руководство ОБСЕ не замалчивать трагедию в Донецке
Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ призвало руководство организации не замалчивать преступления ВСУ в Донецке, а именно гибель детей после обстрела ВСУ автобусной остановки.
«В сегодняшнем прицельном обстреле киевским режимом автобусной остановки в Донецке погибли дети. Требуем реакции от руководства ОБСЕ, хватит стыдливо замалчивать преступления украинских формирований!» – говорится в обращении в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ.
Ранее Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, во время которого погибли 13 человек.
До этого власти Донецка назвали удар по Куйбышевскому району военным преступлением.
Напомним, на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка на транспортной остановке в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек.