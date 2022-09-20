Сенатор: Референдумы упростят России защиту освобожденных территорий

«Одно дело – жить в соседнем государстве, находясь под опекой России. И совершенно другое – являться частью нашей страны», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия «мобилизация» и «военное время».

«Уголовный кодекс – это не Библия, которая написана раз и навсегда. Каждый день меняются обстоятельства, появляются новые вызовы, обозначаются проблемы, которые требуют реагирования именно при помощи УК», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Вместе с тем бывают случаи, когда имеющиеся статьи кодекса не позволяют работать в полном объеме. Так происходит и сегодня. Нынешняя объективная реальность обязывает нас вносить определенные коррективы в УК, в том числе с военной точки зрения», – подчеркнул собеседник.

Сенатор также обратил внимание на потенциальные изменения, которые коснутся ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий в случае вхождения их в состав России. «Это будет другая геополитическая ситуация в мире. И это понимают наши противники, истеря на этот счет», – пояснил он.

«Дело в том, что Запад и Украина не захотят признавать результатов референдумов. Но тогда им придется сделать непростой выбор: либо принять факт того, что это наши территории, и отступить, либо осознать, что они ведут военные действия против России со всеми вытекающими последствиями», – заметил собеседник.

«Эти меры станут дополнительной и очень серьезной защитой для людей, проживающих на территории Донбасса и в других регионах. Одно дело – жить в соседнем с Россией государстве и получать военную поддержку. И совсем другое дело – быть частью РФ и быть под защитой наших армии и флота», – заключил Климов.

Ранее Госдума приняла поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.

В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.

Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предложили дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.

Изменения также внесли в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предложили изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам, такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

На этом фоне Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководителям соответствующих регионов о проведении референдумов по вхождению в состав России.

При этом в ЛНР уже принят закон о референдуме. Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума о присоединении к России.

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