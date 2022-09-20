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Совет ЕС утвердил выделение Украине 5 млрд евро
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ЕС во вторник утвердил выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.
«Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине», – передает ТАСС текст распространенного им заявления.
Ранее президент Владимир Зеленский пожаловался на задержку ЕС помощи Украине на 8 млрд евро.
Напомним, немецкие СМИ сообщали, что »недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания».
Власти Харьковской области рассказали о безжалостных наемниках в Купянске
Разговаривающие на английском языке иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям», – сообщили РИА «Новости» в администрации.
Ранее в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в намеренном выявлении в Купянске и последующем похищении сотрудничавших с Россией граждан.
В прошлую субботу ВСУ задержали обучавшихся в Купянском медицинском колледже студентов из Шри-Ланки и увезли в неизвестном направлении. Ранее в тот же день в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в захвате жителей региона в заложники.
В прошлый вторник беженец из Харьковской области рассказал о пережитом обстреле со стороны украинских военных при попытке выехать из Купянска. Днем ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Власти освобожденных территорий Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности. Кроме того, около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
Эксперт оценил данные об использовании Россией в Донбассе иранских дронов
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«Запад преследует сразу несколько целей, делая вбросы о сотрудничестве между Россией и Ираном по беспилотникам. Но подобные аппараты действительно могли бы временно решить проблему нехватки БПЛА», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения западной прессы об использовании Россией иранских «дронов-камикадзе» Shahed-136 в рамках спецоперации на Украине.
«Достоверной информации о том, что мы используем подобные беспилотники – нет. Нельзя исключать возможность того, что сообщения западной прессы могут быть просто дезинформацией», – сказал эксперт по БПЛА Денис Федутинов.
Эксперт отметил, что сфабриковать «доказательства» российско-иранского сотрудничества довольно просто. «Фрагментов таких беспилотных аппаратов заинтересованные стороны могли с запасом набрать в регионах их применения. Например, в Саудовской Аравии, или Йемене, где они использовались местными хуситами», – пояснил он.
Мотивов таких действий может быть несколько. «Во-первых, это могло бы послужить основанием для подкрепления доверия к американским источникам, которыми изначально в публичное поле была вброшена информация относительно возможности сотрудничества России и Ирана в сфере беспилотной техники», – заметил собеседник.
«Во-вторых, Запад может воспользоваться этим информационным поводом, чтобы обосновать не только продолжение, но и увеличение поставок вооружений Украине. Причем увеличения как количественного, так и качественного», – продолжил эксперт.
«В-третьих, это имеет медийный эффект. В СМИ начнут раскручивать историю о возможном масштабном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Подаваться же это будет максимально негативно», – перечислил Федутинов.
«Если же допустить, что использование сделанных в Иране систем БЛА действительно имеет место на Украине, – продолжает собеседник, – то это может иметь несколько объяснений. В ходе боевых действий неизбежно выбывание из строя имеющихся у России БЛА. Принимая во внимание трудности с быстрым восполнением потерь, актуальной становится задача по поиску альтернативных путей решения проблемы».
«Импорт из Ирана или из какой-либо иной страны, имеющей необходимые российским военным системы и выражающей готовность их поставлять, является одним из возможных решений задачи. Подчеркну, решений временных, не направленных на замещение отечественных образцов, а вызванных необходимостью недопущения дефицита техники», – рассуждает эксперт.
Ситуация усложняется тем, что у России нет аналогов иранских «беспилотников-камикадзе» Shahed-136. «Основным разработчиком и производителем систем барражирующих боеприпасов в России является входящая в состав Группы «Калашников» компания ZALA Aero. Разработанные ею системы семейства «Ланцет» довольно неплохо зарекомендовали себя еще в Сирии, и, судя по всему, не менее эффективно используются на Украине. Однако они относятся к аппаратам существенно меньшей размерности, чем иранские Shahed-136», – заключил Федутинов.
Ранее издание The New York Times сообщило, что ВС России якобы используют «новое, пугающее эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства. Так, украинский военный чиновник сообщил NYT, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября.
При этом газета указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА. Издание также отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
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Пентагон назвал возможный срок поставок Украине истребителей F-16
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Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил. Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <…>», не превращая происходящее «в третью мировую войну», передает ТАСС.
Кроме того, генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности, о складах российских сил на Украине. При этом он выступил с утверждением, что США якобы не занимаются выбором таких целей. «Мы передаем [Украине информацию о том], где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины) зависит, хотят они наносить по этому [месту] удары или нет», – сказал Хекер.
Вместе с этим командующий ВВС США в Европе и Африке добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. «Но потом они получили [от Соединенных Штатов ракетные системы залпового огня] HIMARS», – заявил Хекер.
Он также выступил с утверждением, что Украине якобы удалось сохранить «порядка 80%» своих военно-воздушных сил.
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению
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Союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается артемовоского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», – передает ТАСС заявление Пушилина в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, вооруженные силы Украины пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на краснолиманском направлении.
«Краснолиманское направление: <...> в населенных пунктах Коровий Яр, Новоселовка, Дробышево противник попытался силами двух штурмовых батальонов 95-й бригады перейти к очень активным действиям. Но атака отбита, противник понес достаточно существенные потери», – сказал он.
Ранее взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Медведев сказал, почему Киев и Запад боятся референдумов в Донбассе
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После проведения референдумов в ДНР и ЛНР и принятия их в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, поскольку посягательство на российскую территорию повлечет за собой использование всех сил самозащиты, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», – написал Медведев в Telegram-канале.
Он указал, что посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.
«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – считает зампредседателя Совбеза.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Общественная палата ЛНР призвала немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ
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Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
«Общественная палата Луганской народной республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской народной республики субъектом российской Федерации», – приводит обращение РИА «Новости».
Общественная палата ЛНР заявила, что считает, что вхождение республики в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
В обращении отмечается, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру.
Общественная палата ЛНР также выразила уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16
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«Штаты находятся в поиске рычагов возможного давления на Россию, поэтому в США вновь поднимается тема поставок Украине истребителей F-16. Вашингтон проверяет реакцию Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Пентагоне допустили поставку Украине истребителей F-16 через два-три года в случае, если такое решение будет принято властями стран НАТО.
«Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, все сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки летчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учебу им придется проходить в США», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Переподготовка летного состава требует достаточно много времени. Я думаю, минимальный срок переобучения занимает год-полтора, но здесь очень многое зависит от квалификации летчика. Опытному летчику может понадобиться меньше времени, а выпускникам и курсантам военных училищ и вовсе нужно будет два-три года», – полагает собеседник.
«Кроме того, американцы не сильно стремятся развивать свое вмешательство в конфликт на Украине путем поставок самых современных видов оружия и военной техники. Модификации самолетов F-16 – это достаточно современные машины. В случае ее получения ВСУ смогут решать целый ряд задач, которые сейчас им не под силу. Помимо этого, F-16 является еще и носителем ядерного оружия, что также затрудняет передачу самолетов Украине», – отметил эксперт.
Оценивая данную проблему в контексте российско-американских отношений, собеседник отметил, что «сам факт наличия таких планов известен давно и не является сюрпризом для Москвы». «Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать еще один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами», – заключил Бартош.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.
При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил.
Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <...>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
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Киев не объяснил уничтожение документов по военным биопрограммам с США
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Украина на совещании в Женеве государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не смогла объяснить причины экстренного уничтожения документальных свидетельств о совместной с США военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности [США на Украине] также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: «Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе», – передает ТАСС слова Кириллова.
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Москвой в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.
«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», – заявил Кириллов. По его словам, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Москвой документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
В Кремле не увидели перспектив дипломатического урегулирования конфликта с Украиной
Перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», – приводит «Интерфакс» ответ Пескова на вопрос о возможностях урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине.
До этого президент России Владимир Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
Чиновник НАТО дал определение «русне»
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс, участвовавший в конференции в Варшаве в носках украинского бренда с надписью «Топчу русню», объяснил свой выбор аксессуаров.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Сартс заявил, что под словом «русня» он подразумевал не людей определенной национальности, а «конкретное мировоззрение и поведение».
«Русня – люди, которые верят в свое «особое» право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе», – заявил натовский чиновник, слова которого приводит канал «360».
К этой же категории он отнес людей, которые «стараются скрыть преступления» и «делают вид, что ничего не происходит, несмотря на все факты».
Накануне стало известно, что Сартс пришел на конференцию в Варшаве в носках, на которых была оскорбительная для россиян надпись. Сам украинский бренд использовал данный случай для рекламы.
Москва неоднократно заявляла, что во многих странах мира ведется настоящая травля русских.
ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. [У меня есть] предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил своему коллеге дать поручения силовым структурам для совместной проработки безопасности.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – цитирует ТАСС Кофмана.
Ранее Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
ВСУ обстреляли два города в ЛНР из РСЗО HIMARS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Сватово и Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 04.30 (совпадает с мск) по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Кроме того, там сообщили, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. в 01.32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.
Словения решила отправить на Украину танки
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Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.
Согласно опубликованным данным, во время телефонного разговора между премьер-министром Словении Робертом Голобом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем оба политика «в знак солидарности с украинским народом» договорились о том, что Киеву будут отправлены 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колесной формулой 8 х 8 – 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автоцистерн для воды. «Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным словенского портала 24 ur, Словения отправит на Украину танки, находящиеся на хранении в арсеналах страны.
Танки M-55S – модернизированный танк Т-55, который был разработан в конце Второй мировой войны и служил основным боевым танком Советского Союза. Югославия переоборудовала эти танки и переименовала их в М-55.
В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.