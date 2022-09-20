В Пентагоне назвали условия поставок Украине истребителей

Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил. Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <…>», не превращая происходящее «в третью мировую войну», передает ТАСС.

Кроме того, генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности о складах российских сил на Украине. При этом он выступил с утверждением, что США якобы не занимаются выбором таких целей. «Мы передаем [Украине информацию о том], где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины) зависит, хотят они наносить по этому [месту] удары или нет», – сказал Хекер.

Вместе с этим командующий ВВС США в Европе и Африке добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. «Но потом они получили [от Соединенных Штатов ракетные системы залпового огня] HIMARS», – заявил Хекер.

Он также выступил с утверждением, что Украине якобы удалось сохранить «порядка 80%» своих военно-воздушных сил.

В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.

В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).

Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.

Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.