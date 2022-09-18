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Американский генерал-лейтенант раскрыл ложь Белого дома о Киеве
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США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
«Когда мы стали отправлять им (Украине – прим. ВЗГЛЯД) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы – уже сторона этого конфликта», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
8 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов.
New York Times опубликовала признание украинским солдатом тяжелых потерь ВСУ
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В американской газете New York Times было опубликовано заявление украинского солдата, участвующего в боях на передовой, который сообщил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает войска Украины с занятых позиций в Донбассе.
Солдат отметил масштаб работы российской артиллерии. Он сообщил, что вооруженные силы Украины «несут тяжелые потери в Донбассе». «Русские штурмуют нас каждый день», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России
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Многие жители Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, заявил венгерский писатель Аттила Демко в комментарии изданию Politico.
Издание отметило растущий разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать стране прогрессивные ценности.
«После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», – приводит слова Демко РИА «Новости».
Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.
«Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность», – говорится в статье.
За последние годы в Венгрии приняли целый комплекс законов, направленных на защиту традиционных ценностей. Так, в середине сентября 2022 года женщин, собирающихся делать аборт, обязали на приеме у акушера-гинеколога послушать сердцебиение плода. В конце 2020 года страна приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной. В мае того же года парламент Венгрии проголосовал за запрет менять людям пол, указанный при рождении в документах. А годом ранее Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом. Кроме того, Будапешт намерен провести референдум об отношении граждан к ЛГБТ-пропаганде среди детей.
Между тем Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с «функционированием Конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев» и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.
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Орбан предупредил Украину о потере половины территорий
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Украина может потерять значительную часть своих земель, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии «Фидес – Венгерский гражданский союз».
«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Nepszava.
Кроме того, он возложил вину за полномасштабные боевые действия на Запад. «Конфликт на Украине был бы локальный, но вмешался Запад и сделал его глобальным», – отметил премьер.
Так же Орбан раскритиковал санкции ЕС против России и назвал их выстрелом себе в ногу. «Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», – заявил премьер Венгрии.
Он добавил, что выступит против продления антироссийских санкций.
Ранее Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
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Группу диверсантов ликвидировали в Херсоне
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В Херсоне в результате контртеррористической операции ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, сообщили в экстренных службах Херсонской области.
В экстренных службах пояснили, что были «оцеплены кварталы в районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика». Как сообщается, сначала «были «прилеты» в этом районе», после «началась перестрелка». «Предварительно, идет ликвидация ДРГ. Подтянута техника», – сообщили в экстренных службах, подчеркнув, что никакого «прорыва» украинской армии в регион нет.
Как говорится в сообщении, «ДРГ в целом ликвидировали», «остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются». Ситуация в городе находится под полным контролем вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Позднее представитель оперативных служб сообщил, что «была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление». Он рассказал, что «российские силовики оперативно выехали на место». В результате «преступников нейтрализовали», среди мирных жителей «жертв и пострадавших нет». Сейчас «стрельба закончилась», передает ТАСС.
Представитель экстренных службах региона сообщил, что во время перестрелки в некоторых домах выбило стекло.
Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила: «В центре Херсона произошло столкновение между частями российских вооруженных сил, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены».
Администрация сообщила, что жертв среди военнослужащих также нет, «существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано». Подчеркивается, что «территория города Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами и правоохранительными органами» России.
Напомним, представитель оперативных служб сообщил, что стрельба из автоматического оружия слышна в субботу вечером в центре Херсона. Вечером в субботу в Херсоне также прогремело несколько взрывов, предположительно, работала российская ПВО. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.
Россия собралась требовать арбитража против США
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Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют еще более давнюю историю», – рассказал Полянский в интервью РИА «Новости».
По его словам, все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, «однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру».
«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
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В Госдуме отреагировали на просьбу Пугачевой стать иноагентом
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Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст России признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой.
«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР... И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
Ранее Пугачева попросила Минюст России признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
В пятницу Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Накануне эстрадный певец и композитор Юрий Антонов заявил, что история Галкина – явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится.
СМИ: Президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил
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Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом, сообщила газета The Sun.
Отмечается, что Хачатуряна, пришедшего в Вестминстерский холл одноименного дворца в воскресенье утром, сфотографировал на телефон один из его помощников. По данным газеты, упомянутый инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой, передает ТАСС.
Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле – самом вместительном и старинном зале одноименного дворца. На гробе установлены символы королевской власти – держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Корону и скипетр, доставленные из Тауэра, украшают бриллианты «Куллинан – I» и «Куллинан – II». У гроба круглосуточно несут стражу телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража (бифитеры) из Тауэра. При этом люди, которые приходят проститься с монархом, имеют возможность находиться на расстоянии примерно трех-четырех метров от самого гроба, накрытого королевским штандартом.
Гроб с телом королевы с 17.00 (19.00 мск) 14 сентября находится в Вестминстерском дворце в Лондоне, где с ней могут проститься десятки тысяч желающих до 06.30 (08.30 мск) 19 сентября, когда состоятся похороны монарха.
Ранее в воскресенье власти Британии порекомендовали больше не вставать в очередь на прощание с Елизаветой II.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Глава ДНР указал самый сложный участок боев
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Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Красный Лиман, Ямполь», – сказал Пушилин, отметив, что на этом направлении ВСУ «минимизировали сейчас работу диверсионных групп и перешли к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов». Также остается непростой ситуация в районе поселка Яровая. «Противник из Яровой на данный момент, на данный вечер, пока не выбит», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что ВСУ не контролируют полностью село Диброва и поселок Щурово, расположенные вблизи города Красный Лиман. По его словам, «продолжаются бои как на северо-восточной части Щурово, где сегодня достаточно серьезные боестолкновения, так и в Диброва», там также находится подразделение ДНР, но «в режиме боевых действий с противником».
Пушилин рассказал, что вооруженные силы Украины попытались наладить переправу через реку в районе села Студенок, союзные силы уничтожили около 70 военных и 18 единиц техники.
Глава ДНР сообщил, что на донецком, горловском, угледарском направлениях фронта в последние сутки существенных изменений не было. Определенные успехи были достигнуты союзными силами на артемовском направлении, сообщил он. Пушилин назвал проявлением терроризма со стороны украинских властей массированные артиллерийские обстрелы, которым подвергся в субботу Донецк и ряд других населенных пунктов ДНР.
Глава республики сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Он сказал, что в течение трех дней люди «должны увидеть изменения», а также они смогут приобретать топливо не по талонам, а за деньги, передает РИА «Новости».
Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. На днях в ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане.
Поведение Киева в СБ ООН сравнили со скандальными ток-шоу
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В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».
Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут.
«Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает «медвежью услугу» и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет», – подчеркнул Полянский.
«В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны», – заявил он.
Также Полянский рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран.
Пугачева попросила Минюст включить ее в список иноагентов
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Народная артистка СССР (1991), певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», – написала она в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), передает ТАСС. Пугачева также назвала Галкина искренним человеком.
В пятницу Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Накануне эстрадный певец и композитор Юрий Антонов заявил, что история Галкина – явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится.
Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за СПГ
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Прекращение Россией поставок газа в Европу уже спровоцировало мировое соперничество за СПГ – ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, перекупая голубое топливо по бешеным ценам, сообщает французское издание Le Monde.
С самого начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов все чаще можно увидеть судна одного и того же типа – танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет Le Monde. Именно в них транспортируют на большие дистанции газ – и с тех пор, как Москва прекратила поставлять в Европу свое голубое топливо, все больше таких судов перенаправляются из Азии в европейские страны: с конца февраля ЕС успел нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%, передает ИноТВ содержание статьи.
По словам автора публикации, эта «перетасовка газовых потоков» говорит только об одном – «мировая битва за СПГ началась». «СПГ уже позволил сгладить шок от фукусимской ядерной катастрофы. Европа тогда отправила свой сжиженный газ в Японию, а взамен стала использовать российский», – заявил профессор парижского Института политических исследований и эксперт в области энергетики Тьерри Брос. По словам эксперта, сегодня все повторяется с точностью до наоборот. «Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии – и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан», – объяснил он.
Но получится ли проворачивать подобный сценарий и дальше – большой вопрос, ведь по мере приближения зимы азиатским странам также понадобится восстанавливать свои запасы, а это точно нарастит международную конкуренцию, пишет Le Monde. В частности, Южная Корея, правительство которой по закону обязано заполнить газовые хранилища на 90% к концу октября, точно должна будет нарастить поставки – а Япония, проявив предусмотрительность, уже заполнила их более чем наполовину.
Есть и Китай – но с ним пока ситуация не вполне ясна, говорится в материале Le Monde. Как рассказал изданию генеральный представитель Международной группы импортеров СПГ Венсан Демури, ситуация с китайским импортом газа будет зависеть от того, насколько суровой окажется зима и как повлияет пандемия коронавируса на промпроизводство, а также от того, станет ли Пекин возобновлять работу своих угольных электростанций. «Если цены будут достаточно высокими, не исключено, что Пекин решит сохранить работу своих угольных ТЭС, а газ будет поставлять из Средней Азии и России, как он, собственно, и поступает в последние месяцы», – полагает эксперт.
Нынешний кризис позволил США нарастить объемы экспорта газа, главным образом добываемого сланцевым методом, однако настоящим выгодополучателем оказался именно Китай, который теперь по «космическим» ценам перепродает СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, Европе, пишет Le Monde. По мнению автора публикации, этот источник голубого топлива «окрыляет» европейцев, поскольку «позволяет им избавиться» от российских трубопроводов.
Между тем, отмечает автор статьи, сжижение и последующая транспортировка газа морем требует больше энергии – а, следовательно, и выбросов парниковых газов – чем его прокачка по трубам. Кроме того, этот СПГ зачастую является сланцевым, а, как напоминают французские эксперты, добыча сланцевым методом создает в 1,5-4 раза больше выбросов, чем обычная.
По информации Le Monde, в одной только Германии, которая до недавних спор делала ставку на трубопроводы, планируют реализовать шесть проектов строительства плавучих СПГ-терминалов, а в Испании уже есть как минимум шесть СПГ-терминалов и готовят к возобновлению работы седьмой. В свою очередь, Франция собирается к 2023 году запустить пятый такой терминал, пишет газета.
Впрочем, найти газ, чтобы заполнить всю новую инфраструктуру, европейцам будет не так уж просто, признает Le Monde. «В энергетике волшебства не бывает – даже для сектора СПГ», – заключает автор.
Ранее в воскресенье сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85%. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября. Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. Так, средняя цена газа в Европе в июне составила около 1 тыс. 240 долларов за 1 тыс. куб. м, в июле – порядка 1 тыс. 850 долларов, а в августе – уже 2 тыс. 515 долларов. В пике же цена газа в предыдущем месяце росла до 3 тыс. 541 долларов.
Между тем ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, уже начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
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Власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал представитель российского силового ведомства.
«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией региона», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, в том числе один из депортированных использовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в регионе. Другой выдворенный гражданин осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности.
Как передает источник, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.
Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ.
Стало известно о мобилизации мирных жителей в ВСУ под угрозой семьям
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Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил боец одного из подразделений ВС России с позывным «Пианист».
Он рассказал РИА «Новости» о том, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.
«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь – твою семью кончат», – заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами.
До этого спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
Чиновник НАТО надел украинские носки с оскорбительной для россиян надписью
Глава Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс пришел на конференцию в Варшаве в носках, на которых была оскорбительная для россиян надпись, сообщают информационные агентства.
Надпись находится на щиколотках носков украинского бренда. Снимок с Сартсом в этих носках появился в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства, так как на встрече был министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Сам украинский бренд использовал данный случай для рекламы. Сартс также подтвердил, что был на встрече именно в этих носках, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке. Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди.
Украина отвергла призыв экс-главы МИД Румынии вернуться в естественные границы
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Предложение бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги вернуть часть украинских территорий России, Румынии, Венгрии и Польше неприемлемо, заявило посольство Украины в Бухаресте.
Посольство выразило сожаление в связи с тем, что Марга усомнился в «базовых принципах международного права, в частности нерушимости границ». Как заявили в Киеве, для «безопасности и стабильности на континенте» необходимо уважать «эти принципы», передает ТАСС.
Киев считает, что подобные «заявления неприемлемы при любых обстоятельствах», а «в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы», такие слова «являются особенно вопиющим отклонением».
Напомним, Марга заявил, что Украина находится в неестественных границах. Он считает, что «Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым». Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.