Страны Запада собрались передать Украине оружие на 36 млрд евро

Эксперт объяснил пользу ударов по гидротехнической инфраструктуре Кривого Рога

«С военной точки зрения изменение рельефа местности, разрушение понтонных переправ и создание препятствий для снабжения группировки противника – это нормальная практика. По всей видимости, именно это мы увидели в районах реки Ингулец», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя ракетный удар по гидротехническим сооружениям в районе Кривого Рога.

«Удар по Карачуновской дамбе нанесен сугубо в рамках военной логики – враг наступает, а мы меняем рельеф местности. Из водохранилища вода пошла в реку Ингулец, на которой вооруженные силы Украины южнее навели понтонные переправы, чтобы перебрасывать свои войска из Николаевской области на подконтрольную нам часть Херсонской области», – рассказал собеседник.

«Теперь из-за разрушения дамбы вода в Ингульце поднялась и смыла несколько переправ. А значит, у нас появится возможность выбить противника с занятого им ранее плацдарма, воспользовавшись тем, что они не смогут получать подкрепление», – добавил он.

«Что касается общей оценки ударов по критической инфраструктуре – это нормальная тактика в условиях военных действий. Это Россия проводит специальную военную операцию, без военного положения внутри страны и мобилизации, а для ЛНР и ДНР – это война. В то же время для Украины это тотальная война без каких либо правил, в рамках которой они также били по плотинам на реке Ирпень и бьют по гидротехническим сооружениям в других регионах», – рассуждает политолог.

«Кроме того, как мне кажется, мы наконец-то сняли с себя моральный блок на такие удары. Повреждения, нанесенные недавно энергосистеме Украины, были, по сути, терапевтическими. Это же касается и текущего удара», – добавил собеседник.

«Сегодня вся энергетическая система страны держится на грани отключения и в любой момент может наступить блэкаут, из которого Украина уже не выйдет сама. Даже без помощи ВС России холода и рост энергопотребления могут окончательно добить энергетику страны. Теперь новая проблема для украинских властей – подтопленные территории в Кривом Роге, но пока они кое-как справляются с этой задачей, работы идут», – полагает эксперт.

«Важны и политические последствия подобных ударов. Если раньше власти Украины позволяли себе кошмарить инфраструктуру Донбасса, Бердянска и Мелитополя, считая, что им все сойдет с рук, то теперь, надеюсь, это в прошлом», – напомнил политолог.

Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар. Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Отмечается, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского. Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».

Также в Сети опубликовали кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.

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