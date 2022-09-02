Союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках

Вооруженные силы России вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески», – приводит его слова ТАСС.

По словам министра, союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. «При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – добавил Шойгу.

Он заявил также, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.

Шойгу отметил, что ВСУ продолжают попытки атаковать на Николаево-Криворожском и иных направлениях для создания иллюзии способности вести наступление.

21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.

Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.