В ЛНР рассказали о подготовке к возможному наступлению ВСУ

«Мы укрепили линию обороны со стороны Харьковской области. И в случае атаки ВСУ противнику будет дан жесткий отпор», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя развитие военной ситуации в приграничных с республикой районах.

«Ситуация в ЛНР довольно напряженная за счет боев, которые проходят вблизи наших границ. Но территория республики нами полностью контролируется. Буквально недавно я разговаривал с главами районов и городов, они активно готовятся к отопительному сезону, восстанавливают тепловые контуры в разрушенных зданиях», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

Дипломат также отметил, что на протяжении длительного времени идет непрекращающийся поток дезинформации со стороны Украины. «Нам постоянно приходится бороться с потоком лжи. В частности, ВСУ уже неоднократно заявляли о взятии под контроль Лисичанска. Вот только глава города почему-то не в курсе того, что населенный пункт взят», – сыронизировал он.

«Сейчас обстрелам подвергаются города Стаханов, Сватово, Кременная и Лисичанск. Причем удары наносятся из дальнобойных РСЗО HIMARS. Очевидно, что основная цель этого – посеять панику среди местного населения и показать, что украинские боевики находятся где-то рядом», – сообщил собеседник.

Мирошник отметил, что наибольшую опасность для республики представляет потенциальная атака ВСУ с территории Харьковской области. «Особенно это касается ситуации в районах реки Оскол. Там нами сформирована довольно серьезная линия обороны. Другие направления нам не пришлось оголять. Поэтому в случае необходимости мы способны дать серьезный отпор противнику», – заключил Мирошник.

Ранее стало известно, что ряд городов ЛНР вновь подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Сообщается, что удары были нанесены с применением американских РСЗО HIMARS.

«Ранения получил журналист «Федерального агентства новостей», разрушена гостиница «Ватра», повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли», – приводит сообщение представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ТАСС.

Там также сообщили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово. По данным центра, число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в ЛНР возросло до двух.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины.

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