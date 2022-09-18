Жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ

В результате обстрела Донецка вооруженными силами Украины погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 г. р., ранен мужчина 1978 г. р. Кроме того, зафиксированы повреждения остекления трех многоквартирных жилых домов и общежития. Уничтожено два и повреждено четыре легковых автомобиля», – сообщил мэр в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, кроме Ворошиловского, обстрелу подвергся и Петровский район – в 07.35 по нему было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

В субботу в республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек и были ранены 18. Кроме Донецка, где погибли четыре человека, обстрелам подверглись Горловка, там погибли три человека, а также Макеевка, Ясиноватая, Новобахмутовка, Зайцево, Докучаевск.

Между тем в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК сообщается, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в Луганской Народной Республике.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.15 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», – говорится в заявлении представительства.

По его данным, число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской Народной Республике возросло до двух.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины.