Поведение Киева в СБ ООН сравнили со скандальными ток-шоу

В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».

Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут.

«Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает «медвежью услугу» и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет», – подчеркнул Полянский.

«В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны», – заявил он.

Также Полянский рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран.