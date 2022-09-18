Ветеран «Альфы» назвал ЦРУ глобальной террористической структурой

ЦРУ проводит в разных частях мира акции, которые основаны на насилии, ведомство стало глобальной террористической структурой, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», – сказал Гончаров. Он отметил, что именно США стояли за созданием террористических организаций «Исламское государство*» и «Аль-Каида*», которые Вашингтон использовал для своих целей, передает РИА «Новости».

Гончаров также указал на «недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ», куда «неугодные американцам люди попадали без суда и следствия». Он считает показательным тот факт, что недавно ЦРУ возглавляла Джина Хаспел, «про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных».

Ветеран «Альфы» заявил, что в ЦРУ «привыкли добиваться быстрых результатов, не брезгуя самыми грязными способами». Из-за этого, по его словам, «вытесняется практика оперативной работы, основанной на интеллекте, не случайно же разведка по-английски называется intelligence». «Приходят люди, для которых человеческая жизнь – просто ноль, ничто», – сказал он.

В руководство ЦРУ пришли выходцы из подразделений, действовавших во время войн в Ираке и Афганистане. Сейчас Украина действует под кураторством ЦРУ. Гончаров провел параллель между снабжением американцами афганских моджахедов оружием и нынешними поставками вооружений Киеву. По его словам, оружие изменилось, но «принцип тот же – борьба с Россией чужими руками».

В воскресенье исполняется 75 лет со дня создания ЦРУ. Напомним, более трех четвертей граждан России называют США в качестве врага своей страны. Такого негатива не было за всю историю социсследований в России, однако эта картина сильно напоминает ту, которая сложилась в самих Соединенных Штатах в начале первой холодной войны.