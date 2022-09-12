ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном

Потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восеми тысяч ранеными», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волосской Балаклеи, 113-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

«За сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей», – говорится в сообщении.

По словам Конашенкова, высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР. «В районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и семь единиц военной техники», – уточнил он.

«Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Калиновское, Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах», – добавили в ведомстве.

Конашенков подчеркнул, что в районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. «В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей», – сказал он.

В Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. «Также сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Томина Балка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области и Кирилловка ДНР», – добавили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты «Точка-У» и две американские противорадиолокационные ракеты HARM. В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха»», – отметил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что члены экипажа ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвали попытку ВС Украины навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.

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