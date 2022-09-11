МАГАТЭ: Начались консультации о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны

Начались консультации о создании вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) охранной зоны ядерной и физической безопасности, сообщает МАГАТЭ.

В агентстве проинформировали, что в субботу была восстановлена резервная линия электропередачи, ведущая к Запорожской АЭС, что позволило оператору станции в воскресенье утром остановить последний действующий реактор ЗАЭС, передает РИА «Новости».

«ГД @RafaelMGrossi (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси) приветствует новость о восстановлении электроснабжения, но по-прежнему серьезно озабочен ситуацией на #ЗАЭС на фоне продолжения обстрелов. Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации», – сообщается в Twitter МАГАТЭ.

В воскресенье утром член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.