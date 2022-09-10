Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС

Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию

«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.

«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.

«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.

«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.

Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.

Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».

Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.

Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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