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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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США назвали дату вступления в силу запрета на морские перевозки нефти из России
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Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с декабря, на перевозки продуктов переработки нефти – с февраля, сообщил минфин США.
В сообщении говорится, что США «в составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС», начнут «имплементацию политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти» из России. Сообщается, что «запрет вступит в силу 5 декабря», а «применительно к морской транспортировке нефтепродуктов» – 5 февраля, передает ТАСС.
Речь идет о «запрете на оказание услуг» по морской перевозке российской нефти, из которого делается «важное исключение» – для «юрисдикций или действующих лиц, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной коалицией» или дешевле.
«Преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители; сокращение доходов Российской Федерации от нефти», – сказано в сообщении.
Американские власти считают, что потолок цен на российскую нефть смогут совместно определять государства, которые согласятся войти в «коалицию» по установлению данных ограничений.
Кроме того, минфин США сообщил, что американская сторона намерена наказывать физические лица и компании, которые будут «осуществляют значительные закупки» российской нефти дороже готовящихся ценовых ограничений, передает РИА «Новости».
Также наказание грозит «лицам, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».
При этом американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе и после введения потолка цен на нефть, сообщили в ведомстве.
В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. При этом Харрис утверждал, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению «потолка» на стоимость российской нефти.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Посещение шенгенской зоны россиянам разрешили ограничивать только одной страной
Новый визовый режим, которые вступает в силу с 12 сентября, предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
«В случае, если такая виза все-таки будет выдана, ее действие может быть ограничено территорией конкретного государства и не распространятся на все шенгенское пространство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
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Грузинский суд оправдал поиздевавшегося над россиянином и литовцем таксиста
Суд присяжных в Грузии оправдал водителя такси, который требовал с граждан России и Литвы деньги сверх тарифа, а затем вывез пассажиров за пределы города и угрожал отпустить только в случае выплаты ему 500 лари (примерно 180 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Водитель такси компании «Яндекс» в апреле посадил двух пассажиров из России и Литвы в аэропорту Тбилиси и проследовал в отель. Они должны были заплатить ему 23 лари (8 долларов), но он потребовал 195 (70 долларов). После того как пассажиры отказались выполнить его требование, таксист вывез их за пределы города и заявил, что не откроет двери, пока не получит 500 лари.
Пассажирам удалось все же выскочить по дороге из автомобиля и сбежать. Они обратились в полицию. Водитель скрылся, но затем был задержан стражами порядка. Обвинение настаивало на заключении в тюрьму, однако суд присяжных отпустил водителя, защита которого утверждала, что причина инцидента между таксистом и пассажирами в том, что тот включил украинские песни в машине.
Прокуратура назвала это «ложью и введением общественности в заблуждение».
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США объяснили подход к потолку цен на нефть из России
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США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости, сообщил замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо заявил, что США и их союзники пытаются «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации на Украины, а также «подорвать способность России вести войну в будущем». Однако в нефтяной промышленности России «дела идут даже лучше, чем до начала» спецоперации и введения соответствующих санкций, передает ТАСС.
Как заявил Адейемо, «летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году, это более чем компенсировало снижение объемов экспорта». Для США, их «союзников» и «жителей Украины» подобная ситуация «неприемлема», сказал он.
Замминистра финансов США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, «на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически». Это, по мнению США, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок, передает РИА «Новости».
По его словам, у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. «В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей», – сказал Адейемо, добавив, что «с точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла».
Он заявил: «Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен».
По его словам, подход Вашингтона заключается в том, что «российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок при условии, что компании, закупающие ее и предоставляющие услуги, будут добросовестно придерживаться лимита цен».
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
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Путин: У Москвы записаны все ходы по поставкам зерна с Украины
В этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить до 50 тонн и больше, урожай хороший, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, где обсуждалась зерновая сделка.
По словам главы государства, за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, передает ТАСС.
Путин отметил, что у России по зерновой сделке с Украиной «все ходы записаны». «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и прежде всего в интересах беднейших стран», – сказал он.
«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», – подчеркнул он.
Напомним, в Кремле сообщили, что идет подготовка к разговору президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.
Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Евросоюз ввел визовые ограничения для россиян
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ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам, сообщила еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон.
«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Йоханссон, в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».
Комиссар добавила, что с утра понедельника въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда в ЕС или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».
Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
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ЕК рекомендовал странам ЕС ограничить выдачу россиянам многократных виз
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Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.
Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября, передает РИА «Новости».
С понедельника к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
«Государствам – членам ЕС следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события», – сказано в заявлении.
В Еврокомиссии добавили, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
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СМИ: Россия поддержит Белоруссию закупками топлива
Минэнерго и Минфин активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии. По словам источников, Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией спецоперации в этой стране, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», главная цель обсуждаемых мер – поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций. По данным Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива – 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно.
Проблема состоит в том, что российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок – так называемый демпфер, а белорусские НПЗ сейчас не имеют права его получить.
Поставки в Россию без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся.
Российские власти в данный момент обсуждают, как можно было бы выплачивать демпфер белорусским заводам, пока решения нет. В Минэнерго Белоруссии переадресовали вопросы в «Белнефтехим», где от комментариев отказались.
По словам одного из собеседников издания, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат будет использован. По мнению собеседников в отрасли, может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России. Сейчас «Белнефтехим» поставляет продукцию в Россию через российское ООО «Белнефтехим-РОС». Но, по мнению юристов, возможны различные варианты.
Ранее введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.
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ЕК определила новые сроки выдачи виз россиянам
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для сообщества, увеличить сроки их выдачи до максимально возможных 45 дней, говорится в документе с разъяснениями о порядке выдачи виз гражданам России.
«В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы», – приводится в документе заявление заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса, передает ТАСС.
«Консульства должны в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам, определяя порядок приема документов. Консульства могут принимать решение о выдаче визы в течение 45 дней. Они имеют право запрашивать дополнительные документы, помимо тех, которые включены в стандартный список, чтобы обеспечить дополнительный уровень проверки соискателей», – отметили в ЕК.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявил, что страны ЕС должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
Кроме того, она заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
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Немецкий импортер газа VNG запросил госпомощь из-за кризиса
VNG AG направит запрос в Минэкономики Германии на принятие мер для покрытия убытков, связанных с ростом цен на энергоносители, заявили в концерне.
«Из-за невыполнения обязательств по поставкам со стороны поставщиков, занимающихся разведкой и добычей, было и остается необходимым закупать объемы газа по значительно более высоким ценам на энергетических рынках, чтобы сохранить способность надежно снабжать клиентов VNG по значительно более низким ценам, согласованным в контрактах», — подчеркивается в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что для того, «чтобы предотвратить дальнейшие убытки для VNG и обеспечить продолжение деятельности компании в целом, VNG считает себя вынужденной применить дополнительные меры поддержки в соответствии с Законом об энергетической безопасности ФРГ».
Также в концерне отметили, что до начала событий на Украине, VNG была здоровой корпоративной группой, способствовавшей обеспечению безопасности поставок газа в Германию, но теперь компания находится в критическом финансовом положении не по своей вине.
Воздействие конфликта на Украине на энергетические рынки, как заметили в компании, «поставило VNG во все более критическое финансовое положение не по ее вине».
При этом в компании уточнили, что у VNG есть два контракта, на которые повлияли перебои с поставками из России.
«Имеется прямой контракт примерно на 35 ТВтч газа в год с «Газпром экспорт», который в настоящее время не выполняется и не ожидается в обозримом будущем. Этот контракт истекает в конце года. Как прямой импортер, VNG может за счет собственных средств и вместе с дальнейшими стабилизирующими мерами со стороны своих акционеров нести убытки, которые даже с учетом ожидаемого с 1 октября 2022 года послабления в результате введения сбора за газ составят около 1 млрд евро в 2022 году», – говорится в заявлении концерна.
Более крупный из этих двух контрактов касается закупок газа примерно на 65 ТВтч в год у немецкого поставщика, который импортирует соответствующее количество газа. Этот контракт не выполняется последовательно с середины мая. «Сегодняшняя заявка необходима для обеспечения способности VNG продолжать работу в качестве третьего по величине поставщика газа в Германии и в качестве системного поставщика для надежного снабжения примерно 400 коммунальных предприятий и промышленных потребителей, второго по величине оператора газотранспортной системы Германии с протяженностью 7700 километров», – заключили в VNG.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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Еврокомиссар призвала страны ЕС пересмотреть решения по уже выданным россиянам визам
Страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон во время посещения контрольно-пропускного пункта «Нуйямаа» на финско-российской границе.
«Россияне имеют менее 1 млн действующих шенгенских виз. Но сейчас, с учетом нового визового режима с Россией, есть основание для пересмотра [решений по уже выданным россиянам визам]. Странам дается не просто возможность для такого пересмотра, они должны их пересматривать», —– передает ее слова ТАСС.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
В Австрии не исключили постепенного снятия санкций с России
Возможность постепенного снятия санкций Евросоюза с России возможна, если дипломатия сможет добиться успеха, Вена может стать местом переговоров, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг газете Wiener Zeitung.
«Санкции – гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», – приводит РИА «Новости» слова Шалленберга.
Он добавил, что для переговоров нужны обе стороны. Шалленберг подчеркнул, что Австрия может стать площадкой для переговоров с Россией, если дипломатия станет доминирующей силой.
Однако,до этого момента «еще очень далеко», заявил министр, указав на продолжающиеся военные действия.
Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам.
«Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 млн россиян», – заявил министр.
Шалленберг добавил, что Австрия с ее историей хорошо знакома с российскими реалиями, география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры.
Также глава МИД Австрии заявил, что санкции ЕС в отношении ряда граждан России останутся неизменными, соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС может прекратить свое действие уже 12 сентября.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
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