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Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи
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Необходимо поддержать участие школьников из Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
«Обязательно наравне с российскими сверстниками нужно поддержать участие в движении школьников из Луганской и Донецкой народных республик», – приводит ТАСС слова президента.
Ранее Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного и языкового пространства.
Также он заявил, что миссия России – остановить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию.
Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
В Италии назвали «секретный триумф» Путина
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Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.
Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».
Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.
Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.
Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.
По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.
Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.
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Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии прощания с Горбачевым
Кремль позже сообщит, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сообщим дополнительно [будет ли Владимир Путин присутствовать на прощании]», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент присутствовать на церемонии, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что решение о возможном увековечивании памяти Михаила Горбачева могут принять президент РФ Владимир Путин или городские власти.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября.
Путин прибыл в Калининград
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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
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Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким умершего на 92-м году жизни Михаила Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин также отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
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Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха
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Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.
Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент.
Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.
Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком
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Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.
«И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент.
Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего советского лидера Михаила Горбачева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее во вторник на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Напомним, в июне руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался комментировать информацию СМИ об ухудшении состояния бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Позже проблемы со здоровьем у Горбачева подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.
Ранее в Сети появились сообщения, что у бывшего президента СССР были проблемы с почками, его состояние периодически ухудшалось, поэтому 91-летнего Горбачева возили в московскую больницу на гемодиализ, а также проводили очистку крови. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей.
Путин простился с Горбачевым
Президент России Владимир Путин простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что график президента не позволяет ему принять участие в общей церемонии прощания, планирующейся на 3 сентября.
«Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – подвел итог Песков.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября.
Путин поделился воспоминаниями о разговоре с опытным советским разведчиком-нелегалом
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о случае во время его работы в органах безопасности и разведке.
«Когда я работал в органах безопасности и советской внешней разведке, у нас в соседнем кабинете работал человек, мы звали его Сан Саныч. Он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом: я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и говорит: «Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным, реализоваться», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха.
Путин поручил проработать дополнительные субсидии для социальной газификации
В России необходимо проработать дополнительное субсидирование на оборудование при социальной газификации, на эти цели следует выделить до 400 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин.
«Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение», – сказал глава государства, комментируя доклад вице-премьера Александра Новака о том, что необходимость полностью менять оборудование для отопления при переходе на газ зачастую является непосильным бременем для граждан, передает ТАСС.
«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», – сказал Путин.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин призвал проводить программу бесплатной газификации без бумажной волокиты.
Песков напомнил о Мюнхенской речи Путина
Президент Владимир Путин в Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов, но те были слишком «кровожадные и недружественные», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание».
«Это [речь] – не про конфронтацию. Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому, что у нас нет таланта убеждения. У Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
По словам Пескова, внутренняя сила и готовность действовать с ее позиции помогает убеждать не только людей, но и государства.
«Что еще необходимо, чтобы убеждать? Это касается и людей, и государства, и политики. Сила. Внутренняя сила. Атрибуты силы, которые показывают, что вы сильны, готовность действовать с позиции силы», – сказал он.
В этой связи Песков вспомнил знаменитое высказывание, приписываемое американскому конструктору и предпринимателю, изобретателю капсюльного револьвера Сэмюэлу Кольту: «Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем просто добрым словом». При этом представитель Кремля напомнил, что об этом выражении неоднократно напоминал и президент России Владимир Путин.
«Поэтому убеждать без силы, ну, иногда получается, но все-таки с применением вот этого напора – всегда хорошо», – сказал Песков.
По его словам, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль начал готовить Фултонскую речь, в которой он заявил о железном занавесе, еще до окончания Великой Отечественной войны.
«Тот же Черчилль, кстати, также весьма убедительно выступил в 1946 году со своей знаменитой Фултонской речью. Он ее готовил три года, когда еще шла Великая Отечественная война или, в понимании Черчилля, Вторая мировая война», – сказал Песков.
Ранее политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill написал, что Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.
Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».
Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе
Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.
По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.
Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения
Российский лидер Владимир Путин по телефону тепло поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Во время разговора лидеры стран затронули ситуацию на Украине. «Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине», – отмечается в сообщении.
Лукашенко ранее сообщал, что планирует в сентябре поехать на саммит ШОС и провести переговоры с российским коллегой.
До этого президент Белоруссии заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.
Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.
Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.
Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.
Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.
Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.
Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии Золотовым
Президент Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня президент работает в Кремле, у него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытым будет доклад главы Федеральной службы войск национальной гвардии, Виктор Золотов будет у президента с докладом», – цитирует ТАСС Пескова.
По словам представителя Кремля, это – важная встреча. «Нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции. Ну и другие вопросы, связанные с работой службы, [будут обсуждаться]», – добавил он.
Затем глава государства будет готовиться к совещанию с членами правительства, которое состоится в среду.