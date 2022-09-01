Миссия МАГАТЭ решила немедленно начать проверку безопасности на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует сразу же начать проверку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед отправлением миссии из Запорожья в сторону ЗАЭС.

Он отметил, что миссия намерена сотрудничать и консультироваться с персоналом станции. Гросси также рассмотрит возможность организации постоянного присутствия на ЗАЭС.

«Наблюдается повышенная военная активность, в том числе сегодня утром, вплоть до последнего момента, несколько минут назад <...> но, взвесив за и против, зайдя так далеко, мы не будем останавливаться», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова Гросси.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок.

До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.