Пожары в двух детских садах Энергодара произошли из-за обстрела украинскими войсками

Пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками, сообщила администрация Энергодара.

Массированный обстрел ВСУ начали утром в четверг. По данным властей, трое мирных жителей погибли, один пострадал.

«По состоянию на данный момент зафиксирован пожар в детских садах №14, №15», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Зафиксированы несколько взрывов в разных частях города, в том числе у ДК «Современник». Получил повреждения приемный покой Скорой помощи, кроме того, сильные повреждения зафиксированы в жилом доме №8 на улице Воинов-Интернационалистов.

В настоящий момент обстрел города продолжается.

За прошедшие сутки Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда ждут миссию МАГАТЭ, подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.

Напомним, в среду миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), прибыла в город Запорожье.