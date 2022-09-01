Японская Mitsubishi объявила о сохранении доли в проекте «Сахалин-2»

Японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что достигла соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», говорится в сообщении компании.

«Мы сообщаем, что заявка (на передачу доли акций) была одобрена российским правительством. Условия соглашения акционеров и связанные с ним риски будут тщательно изучены в ходе обсуждений с соответствующими сторонами с учетом различных сценариев», – приводит текст сообщения компании ТАСС.

Накануне правительство России разрешило передать «дочке» японской компании Mitsubishi 10%-ную долю в новом операторе проекта «Сахалин-2» – ООО «Сахалинская энергия». Ранее в тот же день японская корпорация Mitsui официально уведомила о достижении соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

Напомним, оператор ООО «Сахалинская энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо ООО «Сахалинская энергия», а имущество компании становится собственностью России.

Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Как сообщали японские СМИ, Mitsubishi и Mitsui продолжат участие. В свою очередь Shell заявила, что откажется перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2» и намерена подать иск о компенсации ущерба исходя из пятикратной разницы по контракту и текущей спотовой цены. Еще в феврале компания объявляла, что выйдет из совместных с Газпромом и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2».

По данным СМИ, «Сахалинская энергия» работает над перезаключением долгосрочных контрактов с покупателями своего СПГ. Соглашения перезаключаются на прежних условиях, но в новых документах есть возможность оплаты в иных валютах (рублях, иенах, фунтах стерлингов), если платежи в долларах невозможны, а также проведение операций через российские банки, например, «Газпромбанк».

Помимо JERA, Tokyo Gas и Kyushu Electric Power, у «Сахалина-2» есть и другие долгосрочные контракты, в частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Hiroshima Gas, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой Газпрома Gazprom Global LNG (попала под контрсанкции РФ).