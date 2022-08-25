Эксперт оценил перспективы судебного иска Shell по «Сахалину-2»

«Это будет долгий судебный процесс с туманными перспективами. Более того, Москва может ответить встречными исками сразу к нескольким странам», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Shell откажется перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2» и намерена подать иск о компенсации ущерба исходя из пятикратной разницы по контракту и текущей спотовой цены.

«Не совсем понятно, к кому конкретно будут обращены претензии Shell. Дело в том, что Газпром в данном случае не является продавцом энергоресурсов. Контракт был заключен с компанией Sakhalin Energy, которая зарегистрирована на Бермудских островах. Но сейчас она уже не распоряжается топливом. Новым оператором является компания «Сахалинская энергия», но она еще не заключила контракт с Shell», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«В качестве ответчика по иску остается, пожалуй, только Россия как государство. И это будет очень затяжной процесс с туманными перспективами. Москва может сказать, что все дело в санкциях. Да и формально мы в ответ можем предъявить бесчисленное множество претензий к ЕС и Штатам. Газпром, например, мог бы подать иск к Германии после того, как там были национализированы его дочерние компании», – рассуждает собеседник.

Эксперт также указал на тот факт, что Shell «никто не выгонял из проекта». «Сахалинская энергия» была создана указом президента. И не очень понятно, почему наши компании должны игнорировать распоряжение властей в угоду Shell. Россия даже предоставила западным компаниям возможность сохранить долю в проектах и продолжить работу, для этого надо было только написать заявление», – напомнил Юшков.

«Вместе с тем, остается вопрос, как «Сахалин-2» будет работать с уходом Shell. Дело в том, что изначально завод был построен по их технологии. И пока сложно сказать, хватить ли оборудования и ресурсов для продолжения полноценной работы по сжижению и отгрузке газа. В прошлом году там провели капитальный ремонт, поэтому есть шанс, что какое-то время проблем не будет», – говорит эксперт.

«Но ситуация сильно изменится, если Shell удастся пролоббировать ужесточение санкций в отношении «Сахалин-2». Например, может быть введен запрет на вывоз топлива. Но тогда первыми пострадают союзники США и Европы – Япония и Южная Корея», – заключил Юшков.

Ранее стало известно, что англо-голландская компания Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.

«Shell будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет контракт. Затем Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году. При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».

Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.