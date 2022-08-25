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25 августа, четверг | Последнее обновление — 09:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт на СПГ с «Сахалина-2»
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт на СПГ с «Сахалина-2»
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Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
СМИ: Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть
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В ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
Таким образом, Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает чиновник, передает «Лента.ру».
Исключение, которое пытается согласовать в шестом пакете санкций G7, будет состоять в том, что после введения эмбарго европейские фирмы продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям. Однако для получения такого послабления страны Азии должны присоединиться к потолку цен на российскую нефть, требует G7. Решение об исключении из санкций ЕС должно вступить в силу 5 декабря, в один день с введением потолка цен.
Другое предположение собеседника Reuters состоит в том, что Россия пытается найти новых покупателей на объемы нефти, которые освободятся после запрета поставок в Европу.
По словам министра туризма Индонезии Сандиага Уно – в комментариях в своем Instagram* (соцсеть запрещена в России принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной) он написал, что Россия предложила стране нефть «по цене на 30% ниже, чем на международном рынке». Власти Индонезии опасаются, что в случае заключения долгосрочного контракта с Россией пострадают от нефтяного эмбарго США.
Некоторые европейские страны подчеркнули, что исключение будет иметь смысл, только если крупные азиатские покупатели российской нефти согласятся установить потолок цен. Однако лишь немногие страны Азии публично выразили свою поддержку этой идеи.
Напомним, страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Эксперт указал на дерзкую попытку Польши обвалить экономику Германии
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«Первоочередная задача Польши – максимально навредить России. И в данной ситуации им безразлично, что может пострадать не только немецкая экономика, но и их собственная», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша отказалась поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» на НПЗ, которым владеет «Роснефть».
«Варшава решила, что может дерзко указывать Берлину, как ему поступать. Им мало того, чтобы Германия не покупала российскую нефть. Польша хочет, чтобы российского участия не было и в немецких НПЗ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Варшава, желая максимально навредить России, готова пренебречь законодательством и требовать от Германии национализации долей «Роснефти» в нескольких немецких НПЗ, тем самым игнорируя право частной собственности», – пояснил он.
«Также не стоит исключать, что поляки рассчитывают получить долю в немецких НПЗ. И если де-факто немецкое правительство национализирует часть предприятия, принадлежащую «Роснефти», то впоследствии ее придется выставить на торги. А Варшава попробует ее купить», – рассуждает эксперт.
Юшков напомнил, что Варшава в последнее время все чаще ведет агрессивную риторику в отношении Берлина. «Немцы на протяжении 50 лет покупают сначала советские, а затем и российские энергоресурсы по льготным ценам. Польша же обвиняет их в поддержке России. Но это абсурдно. За счет нефти и газа развивается немецкая экономика и, как следствие, польская», – сказал он.
«Сейчас «Роснефть» в качестве выхода из сложившейся ситуации может рассмотреть вариант поставок нефти из Казахстана. Причем за счет того, что это дружественное государство, схемы могут быть разными», – предположил собеседник.
«Если соглашение будет достигнуто, немецким НПЗ не придется перестраивать свою работу под другой сорт нефти, а рентабельность предприятия сохранится. Если же Германия решит остановить трубопровод «Дружба», то «Роснефть», как собственник завода, может его просто закрыть. И тогда Германии придется наплевать на собственное законодательство и приватизировать эту собственность», – заключил Юшков.
Ранее Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости». «Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана. Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
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Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости».
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана.
Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина
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Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан.
Автор статьи отметил, что в городе Шведт расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это «поистине кошмарным сценарием», пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.
«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», – передает РИА «Новости» слова Шазана.
Как рассказал изданию проживающий в этом населенном пункте депутат Бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре». «Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России – они просто начнут продавать ее кому-то другому», – заявила Урсула Патц.
Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
На Украине предложили воровать российский газ для продажи в Европу
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Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС, заявил экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков.
Парламентарий высказал мнение, что голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», – передает РИА «Новости» слова Разумкова.
Он выразил мнение, что Киев должен «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с Россией. «И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию? Напомню, что конфискация российского имущества – это наша законная обязанность», – добавил Разумков.
При этом он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и странами Европы. По мнению депутата, Украине следует конфисковать голубое топливо и самостоятельно продавать его первоначальным покупателям, а деньги направлять на закупки оружия для ВСУ.
Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
Цена газа в Европе превысила 3 тыс. долларов
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Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше 3 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3024 долларов за 1 тыс. куб. м, или 292,4 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 20%, передает ТАСС.
Ранее в понедельник стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 2917 долларов за 1 тыс. куб. м, или 282 евро за МВт·ч. Общий рост стоимости газа с начала торгов превышал 15%.
Перед этим цена на газ в Европе росла выше 2800 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, ранее Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Канада заявила о зависимости Европы от российских энергоресурсов в ближайшие годы
Зависимость Европы и ФРГ от поставок российских энергоресурсов продлится еще один или два года, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале, их выступление транслировали канадские телеканалы.
«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», – приводит его слова ТАСС.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
СМИ: В мире образовался дефицит СПГ-танкеров
Спрос на танкеры-газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) резко увеличился в мире на фоне энергетического кризиса в Европе, фиксируется нехватка такого вида судов и рост стоимости их производства, сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что в 2022 году на фоне конфликта на Украине и введения санкций европейские страны увеличили закупки СПГ у США, Катара и других стран, передает ТАСС.
Отмечается, что стоимость фрахта остающихся на ходу танкеров также подскочила, что отчасти привело к росту цен на газ в Европе и Азии.
По словам представителя судового брокера Poten & Partners Джейсона Фира, сейчас можно зафрахтовать лишь один СПГ-танкер для транспортировки газа и то только через два месяца и более. В Атлантическом океане их нет вовсе.
«Все, что есть, будет раскуплено. По сути дела, Европа и Азия конкурируют друг с другом и поддерживают рынок», – отметил брокер.
По данным компании Rystad Energy, по всему мир заказано 257 СПГ-танкеров. По оценке специалистов, в крупнейшем в мире производителе танкеров для перевозки СПГ – Южной Корее – попросту нет свободных мощностей для выполнения новых заказов вплоть до 2027 года. Стоимость производства одного такого танкера также увеличилась из-за повышения спроса. По данным Rystad, такому исходу поспособствовали рост цен на сталь и ограниченные мощности верфей. Цена на одно новое судно приближается к 240 млн долларов, тогда как годом ранее она составляла 190 млн долларов.
В числе крупнейших покупателей СПГ-танкеров в мире Катар. Европа, как пишет газета, надеется на это королевство в Персидском заливе на фоне планов отказаться от энергоресурсов из России.
Также вырос спрос на плавучие регазификационные установки. Изготовить их проще, чем танкеры-СПГ, на строительство которых уходят годы. Европа рассчитывает получить 14 таких установок.
Ранее эксперт в области энергетики Игорь Юшков оценил планы Германии покупать «демократический» газ у Канады.
Газета ВЗГЛЯД писала, как решить проблему отказа Европы от российского газа.
В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной
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Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?» – написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя». «Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему», – отметил Бондарев.
«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить. Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы.», – подчеркнул политик.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать «голубое топливо» в ЕС. Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Оператор «Сахалина-2» предложил покупателям платить за СПГ в рублях
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Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил покупателям использовать для расчетов за топливо рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если предусмотренная контрактом оплата в долларах не может быть произведена из-за зарубежных санкций, сообщает Bloomberg.
«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», – приводит выдержку из соответствующих документов РИА «Новости».
По данным Bloombergа, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ «Сахалин-2», чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США», – поясняет в связи с этим Bloomberg.
Ранее СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен на спотовом рынке.
В прошлую пятницу появились сообщения, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен Москвой под управление нового оператора. Ранее Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2».
Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Цена газа в Европе превысила 2,8 тыс. долларов
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Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 22 августа, поднялась выше 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 тыс. 862 долларов за 1 тыс. куб. м, или 275,965 евро за МВт·ч (исходя из действующего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 13%, передает ТАСС.
Напомним, ранее Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Рост числа психических расстройств прогнозируют в Европе из-за конца «периода изобилия»
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Разрушение комфортной жизни в ЕС наряду с чередой других кризисов, повысит число психических расстройств среди жителей Европы, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об окончании «периода изобилия».
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил граждан об окончании «периода изобилия» и призвал готовиться к последствиям кризисов, связанных с конфликтом на Украине и климатическими изменениями, передают РИА «Новости». Также он отметил, что европейцам придется столкнуться с дефицитом.
«Последние десять лет мы наблюдаем, что причины нетрудоспособности взрослого работоспособного населения – это сами психические заболевани или их последствия. Сейчас стало нормальной практикой, когда молодой образованный человек или девушка получает инвалидность или отвод от работы в связи с психическими заболеваниями и сидит на иждивении у государства», – говорит Фомин.
Такая тенденция складывается уже довольно давно, подчеркивает эксперт, и последствия событий последних лет, таких как пандемия коронавируса, отражаются на психике людей. Особенно это распространено в Европе, которой приходится переживать идущие один за другим кризисы, а жителям – отказываться от привычного комфорта, готовясь к окончанию «периода изобилия».
«Если прошлый век называли веком депрессии, то текущий – век тревоги. Причем тревога – это основное психическое расстройство, которое преследует людей и заставляет их страдать. Люди не справляются с тем, насколько интенсивной стала жизнь, насколько всего много нужно успеть и в каких условиях. В связи с этим зарождается состояние тревожности и ощущение пребывания в перманентном стрессе», – делится собеседник.
Из-за такого эмоционального напряжения, по словам психиатра, есть риск того, что в Европе существенно сократится число работоспособного населения. «Люди почувствуют, что у них депрессия. Это клинический диагноз. Им его поставят, начнут лечить. Они просто выпадут из производственного цикла и не смогут выполнять свою работу», – заключил Фомин.
В середине августа Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) предложила сделать 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по словам парламентариев, вызывает серьезную озабоченность. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем. Подчеркивается, что данная статистика относится еще к допандемийному времени, когда число психических расстройств было меньше.
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В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%
Газохранилища в Германии заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, однако нельзя исключать ухудшения ситуации, говорится в отчете Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2»
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Правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.
«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие», – заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, после того как Mitsui и Mitsubishi подадут соответствующий запрос, решение будет принимать российская сторона. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщала газета «Никкэй», Mitsui и Mitsubishi направят уведомление в течение августа. После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Канада собралась передать Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»
Правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале, сообщила глава канадского МИДа Мелани Жоли.
Жоли сказала, что «таковым было решение, которое приняли» власти Канады. По ее словам, «это именно то, о чем попросила Германия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
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