Mitsubishi разрешили получить долю в проекте «Сахалин-2»

Правительство России разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2», говорится в распоряжении.

«В соответствии с уведомлением компании «Мицубиси Корпорейшн» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 10% доли в уставном капитале указанного общества компании «ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд», – приводит распоряжение РИА «Новости».

Отмечается, что DGS Japan Co., Ltd. является 100% «дочкой» Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.

В распоряжении отмечается, что «Сахалинской Энергии» необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd.

Ранее сообщалось, что японская корпорация Mitsui официально уведомила о достижении соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

Напомним, оператор ООО «Сахалинская энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо ООО «Сахалинская энергия», а имущество компании становится собственностью России.

Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Как сообщали японские СМИ, Mitsubishi и Mitsui продолжат участие. В свою очередь Shell заявила, что откажется перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2» и намерена подать иск о компенсации ущерба исходя из пятикратной разницы по контракту и текущей спотовой цены. Еще в феврале компания объявляла, что выйдет из совместных с Газпромом и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2».

По данным СМИ, «Сахалинская энергия» работает над перезаключением долгосрочных контрактов с покупателями своего СПГ. Соглашения перезаключаются на прежних условиях, но в новых документах есть возможность оплаты в иных валютах (рублях, иенах, фунтах стерлингов), если платежи в долларах невозможны, а также проведение операций через российские банки, например, «Газпромбанк».

Помимо JERA, Tokyo Gas и Kyushu Electric Power, у «Сахалина-2» есть и другие долгосрочные контракты, в частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Hiroshima Gas, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой Газпрома Gazprom Global LNG (попала под контрсанкции РФ).