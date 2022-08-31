Польша, Финляндия и страны Балтии решили сами ограничить въезд россиян

Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония затребовали от Еврокомиссии ужесточения визовой политики для России, если такое решение не будет принято, то они планируют самостоятельно принимать ограничивающие меры против граждан России на национальном уровне, сообщает FT.

С начала спецоперации количество граждан России, которые въехали в Польшу, Финляндию и страны Балтии, составило около 700 тыс., многие из них являются туристами. Ранее эти пять стран сделали совместное заявление, где сообщалось об угрозе общественной безопасности, сообщает «Ридус».

Отмечается, что Франция и Германия против подобных мер. Вместо запрета на въезд Евросоюз планирует разорвать соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Ранее в Кремле пообещали, что для европейцев могут возникнуть трудности с визами в России, если ЕС примет аналогичное решение для россиян.

Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией. Дания также выступает в поддержку идеи ограничить выдачу шенгенских виз российским туристам.

До этого правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.