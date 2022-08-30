Зеленский выставил Западу счет на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится «приблизительно» 600–800 млрд долларов. По его словам, точная сумма будет известна после прекращения боевых действий.

«600–800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 5.ua.

При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку боевые действия не закончилась, и неизвестно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на «скорых вещах – на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны. При этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.

На Украине также заявляли о трате годового бюджета Минобороны за месяц.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.