Запад нашел предлоги для отказа в помощи Украине

Весьма противоречивыми оказались для Украины итоги конференции, на которой было объявлено о выделении западными странами средств на восстановление этой страны. С одной стороны, помощь обещана. С другой, обещана, но и только. Ну и наконец, было заявлено, что конфискация российских активов в пользу Киева противоречит «основному праву человека - праву собственности». Как же такое произошло?

«План Маршалла» для разоренной страны. Именно так западные СМИ позиционируют цель большой конференции, которая прошла в швейцарском Лугано 4-5 июля. Саму конференцию планировали еще до начала российской спецоперации, и на ней Киев должен был обсуждать с европейскими партнерами ход украинских реформ.

Однако затем цели и задачи мероприятия были изменены на более приятные для Украины. Ведь если раньше украинские власти побирались скорее на двусторонних мероприятиях, то теперь у них появилась возможность попросить денег на масштабном саммите, в котором приняли участие представители (а иногда и главы) 40 государств, а также 20 международных организаций.

Оптовое попрошайничество

Просить поехали в большой компании. На конференцию прибыла внушительная (около сотни человек) украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Сам пан Шмыгаль рассказал о том, что в 2022 году ВВП страны сократится как минимум на 35% и что без западных денег страну сложно будет вытащить из экономической бездны. То есть речь идет уже не только о необходимых 4 миллиардов долларов на поддержание штанов, но и о куда больших суммах на восстановление экономики страны, которых у Украины нет и никогда не было.

«Украина такой объем работ осилить в принципе не способна – там 30-летние недострои до ума довести не смогли и предел работы строительного комплекса – многоквартирный дом», - говорит газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Сейчас денег нет даже на дом – по прогнозам, собираемость налогов на Украине в этом году может упасть на 50-80%.

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Сам Денис Шмыгаль оценил объем средств в 750 миллиардов долларов. «На первом этапе мы восстановим все возможные объекты, касающиеся жизнедеятельности людей. На втором примемся за быстрое восстановление ключевых инфраструктурных объектов... Третий этап подразумевает долгосрочную трансформацию всех сегментов экономики, от истсем образования и медицины до "зеленого перехода" и создания новых вооруженных сил, а также промышленных мощностей», - рассказал украинский премьер. По его словам, за последние полтора месяца 3 тысячи украинских и международных экспертов, чиновников, депутатов написали «тысячи страниц документов о том, какую страну мы создаем и как мы восстановим Украину».

Запад, по мнению Киева, обязан это профинансировать. «Восстановление Украины - это не только наше дело, а всех стран демократического мира. Всех стран, которые могут сказать о себе: мы цивилизованные. Отстроить Украину - это как обновить принципы жизни, обновить жизненный простор», - вещал с телеэкрана Владимир Зеленский.

Крайняя форма клептомании

Казалось бы, участники саммита в Лугано с ним полностью соглашались. «Восстановление Украины от войны с Россией станет символом мощи свободы и демократии по сравнению с автократией. Оно покажет Путину, что его попытки уничтожить Украину привели к созданию более сильной, процветающей и объединенной нации», - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По словам организаторов, конференция подчеркивает широкую международную поддержку процесса реконструкции Украины. И по ее итогам была принята Луганская декларация (не путать Лугано и Луганск), где участники саммита согласились поучаствовать в этом восстановлении.

Однако согласие поучаствовать не означает участие. И вот почему.

У Киева было специфическое видение конференции – посол Украины в Берне Артем Рябченко уверял, что там будет чуть ли не принята дорожная карта по восстановлению страны. Украинские чиновники очень надеялись, что деньги уже пойдут сейчас. По сути, у Киева цейтнот – ведь все познается всегда в сравнении. В администрации Зеленского понимают, что чем ближе к зиме, тем больше украинские жители будут сравнивать то, что происходит по обе стороны линии соприкосновения.

Видеть, что на российской стороне полным ходом идет восстановление экономики (не только от последствий войны, но и по итогам 30-летнего украинского правления этими территориями) – и сравнивать, что происходит в их собственных городах и селах. Сравнивать – и делать выводы, на чью сторону становиться. Киева, готового воевать за интересы Запада до последнего украинца – или Москвы, которая к украинцам относится как к людям и будущим полноправным гражданам Российской Федерации.

Но дорожной карты не получилось – как и выделения значимых средств. Да, какие-то деньги украинские просители получили – так, Литва от щедрот своих дала 10 миллионов долларов. Но ни о каких 750 миллиардах речь не идет – и, по всей видимости, не пойдет.

Прежде всего, потому, что непонятно на что их давать. Да, на бумаге планы есть. «Нам придется реализовывать тысячи объектов сразу же после того, как закончатся боевые действия и Украина выиграет войну», - заявил Денис Шмыгаль. Однако поскольку а) победа Украины невозможна и б) никто не может предсказать, какие территории останутся под контролем Киева к концу года, инвестировать даже в создание проектов восстановления бессмысленно.

Кроме того, Украина сейчас далеко не лучшее место для вложения денег. «Спецы из ЕС не приедут, потому что это опасно, дорого и им не нужно. Плюс языковой барьер и крайняя форма клептомании у всех без исключения украинских чиновников, - говорит Иван Лизан. - Ведь непонятно, какой процент отката и воровства закладывать в смету. Так, мэр Ирпеня оценил восстановление своего города в 1 млрд евро, что кажется крайне завышенной оценкой».

Европейцы сейчас отмечают, что условием любого выделения средств станет борьба с коррупцией. «Процесс восстановления Украины в полном смысле этого слова требует качественного управления страной, основанного на европейских ценностях. А также демократической безопасности, основанной на долгосрочном мире – дабы стабильность, процветание и прогресс могли укорениться в стране», - заявила глава Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Однако на Украине борьба с коррупцией не имеет особого смысла – ведь на коррупции построен весь политико-экономический аппарат страны.

Украсть у себя?

Наконец, непонятно, где Европа возьмет деньги на восстановление. «У ЕС нет свободных 750 млрд, которые можно было бы потратить за 1-2 года ударных строек. Есть 4 потенциальных источника финансирования: заработать, напечатать, занять, украсть. У каждого источника свои недостатки. Заработать уже не выйдет – торговое сальдо ЕС после 24 февраля ушло в минус. Напечатать не выйдет, так как это еще сильнее разгонит инфляцию, а ЕС вообще планирует останавливать печатный станок. Занять не выйдет из-за высокой инфляции и крайне высоких рисков начала долгового кризиса в ЕС.

Кража 300 млрд долларов российских резервов также не пройдет бесследно: Россия как минимум ответит национализацией европейской и американской собственности, а терять ЕС есть что», - говорит Иван Лизан.

Да, Киев предлагает все-таки украсть. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «у Украины нет никаких иллюзий относительно готовности России участвовать в выплате репараций» (что и не удивительно, ведь репарации платит страна, признавшая свое поражение – прим. ВЗГЛЯД), поэтому «предложенный Украиной механизм подразумевает использование замороженных российских активов за рубежом для выплаты компенсаций».

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил пойти дальше и распространить этот механизм на все мировые конфликты. «Найти формулу создания национального и международного законодательства для возможности конфискации замороженных активов в случае неспровоцированной агрессии», - заявил глава украинского кабмина.

Однако против изъятия российских активов – даже частных – выступила Швейцария.

«Право собственности - это основное право, право человека... Вы должны обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральной демократией», - заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис. И, судя по всему, так думает далеко не он один.

Дело тут даже не только в праве собственности и возможности национализации западных активов в России. Экономики Швейцарии, США и ряда других стран зависят в том числе и от иностранных денег, которые инвестированы в эти «свободные» и, на фоне всех европейских проблем, безопасные гавани. В свою очередь, западные законодательства гарантируют юридическую защиту и безопасность этих активов.

Если эти гарантии исчезают, если США реквизируют активы России и передадут их третьей стране просто на основании того, что Россия этой стране что-то сделала, то тогда из Штатов и других западных стран начнется повальное бегство капитала. Бегство туда, где денежные котлеты отделены от политических мух. Например, в Китай.