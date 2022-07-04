Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

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4 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:04  |  vz.ru
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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Блокада Калининграда со стороны Литвы вызвала недовольство Берлина Виталий Невар/ТАСС
Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти Литовской Республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России? Подробности...
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Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

На дом в Белгороде упала кассетная часть украинской «Точки-У» Евгений Силантьев/ТАСС
Украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России? Подробности...
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Еще одна страна зовет Россию на помощь

Шри-Ланку накрыл самый настоящий идеальный шторм Eranga Jayawardena/AP/ТАСС
Грандиозный кризис, который прямо сейчас переживает Шри-Ланка, может быть существенно смягчен – но при одном важном условии. Речь идет о возможности поставок нефти из России. Идут сообщения о том, что просить о таких поставках лично российского лидера будет лично президент Шри-Ланки. Так ли это на самом деле и что в такой ситуации должна и может сделать Россия? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как определить бездарного режиссера

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Если сложить три нолика, получится ноль. Так говорит алгебра. Но ведь мы живем в России. У нас, если складывать трех представителей творческой интеллигенции с нулевыми дарованиями, почему-то всегда получается современное искусство. Подробности...
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Как Донбасс и Украина воюют марками

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Пока украинцы тиражируют собственные фантазмы, «Почта Донбасса» отпечатала марку «Zакат нацизма», посвященную специальной военной операции на Украине. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина переходит к диверсиям

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
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Атака на Белгород и освобождение ЛНР

Россия потеряла Аляску из-за коррупции

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Представлена новая купюра 100 рублей

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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    Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

    Украина мечтает – по примеру Польши –превратить для себя Евросоюз в гигантский банкомат
    		   4 июля 2022, 23:00
    Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина едва успела получить статус кандидата в Евросоюз, но уже обещает переделать его под себя. В Киеве открыто говорят, что орудием для такой переделки станет «тандем Украины и Польши». Видимо, опасаясь такого альянса, Брюссель заранее принял меры: еще полгода назад Варшава и Брюссель отчаянно ссорились, но после 24 февраля в ЕС на время забыли все споры. Но теперь Брюссель нанес полякам болезненный удар.

    В случае вступления в Евросоюз Украина будет действовать вместе с Польшей, чтобы реформировать сообщество в нужном им направлении. Об этом в понедельник заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Я смотрю на это с политической точки зрения: как может изменить баланс сил в самом Европейском союзе тандем, например, Украины и Польши? Это совсем другая действительность», – цитирует министра ТАСС. «Поэтому Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз», – пообещал он.

    «Однозначно будет реформа Европейского союза, будут изменены процедуры, балансы. И очень важно, очень круто, что эта реформа, которая сейчас только разворачивается, будет проходить с учетом будущего членства Украины», – предрекает Кулеба.

    Причем, Украина в случае своего вступления в Евросоюз будет запрашивать большие объемы дотации и инвестиции, признался Кулеба. В качестве примера для Украины он назвал Польшу.

    «Это логика, верная с точки зрения украинского потребителя: Европа, деньги... Кстати, Польшу не залили деньгами – Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше. И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда», – сказал Кулеба. «Вы смотрите, что бы такое взять у Европейского союза, и мы так велики, и мы будем просить много», – откровенно предупредил министр.

    «Конечно, над словами Кулебы часто хочется посмеяться, но в нынешнем заявлении есть доля правды.

    Понятно, что вступление Украины в ЕС вряд ли случится в каком-то обозримом будущем, но вот получателем европейских денег Киев, скорее всего, останется», – замечает по этому поводу президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

    «При этом роль главного хаба, через который Брюссель направляет финансовую помощь Киеву, запланировала для себя соседняя Польша. Могу сказать точно: поляки сделают на этом себе очень неплохой гешефт», – предполагает эксперт. Он напомнил, что после расширения Евросоюза 2044 года Польша и так уже попала в пул привилегированных участников: «Она получала на душу населения больше средств, чем Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Румыния, Болгария, став, таким образом, главным реципиентом ЕС».

    Если же Брюссель откажет Варшаве в статусе финансового хаба, это будет сразу и громогласно объявлено как нежелание помогать Украине, предполагает он. «Можно представить, какой крик поднимут Киев и Варшава – они запишут руководящие органы ЕС, а также Францию и Германию в «агенты Кремля» и так далее. В итоге, прием Украины в ЕС будет затягиваться бесконечно, а вот деньги будут поступать. И за словами Кулебы стоит одобрение, которое на такую схему дали не только Варшава, но и, что важнее, Лондон и Вашингтон. Вот почему министр позволяет себе смелые заявления», – отметил Межевич.

    Однако пока Киев делает столь смелые предсказания, между Варшавой и Брюсселем пробежала большая черная кошка. Вице-президент Еврокомиссии, чешка Вера Юрова, выступая перед депутатами Европарламента, заявила, что Варшава выполнила не все условия для получения финансовой помощи Евросоюза. Это произошло после того, как Юровой напомнили, что президент Польши Анджей Дуда 13 июня подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, – ту самую, что служила главным поводом для конфликтов Брюсселя и Варшавы.

    Однако этого решения Дуды оказалось мало. Если не будет новой реакции Варшавы в виде юридически обязывающих правил для польских судей, «ЕК не будет платить деньги», приводит в понедельник RT слова Юровой.

    Стоит отметить, что речь идет о сумме в 35 млрд евро. Польша давно ожидает этих денег из европейского восстановительного фонда, они полагались стране в рамках плана ЕС по преодолению ущерба от пандемии. Заявление Юровой стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет немецкая Die Welt.

    Уверенность в том, что эта сумма у нее уже почти в кармане, появилась у Варшавы 3 июня, когда в Польшу наведалась президент Еврокомиссии, немка Урсула фон дер Ляйен. Мягко говоря, сумма была бы кстати. Польская инфляция в мае составила 13,9%, – это один из самых высоких показателей в Европе. Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.

    Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что Еврокомиссия «разделилась»: если фон дер Ляйен готова дать денег полякам, то ее заместитель Юрова и другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Варшавой всех условий.

    Политолог-полонист Станислав Стремидловский считает, что в этом споре победа будет за ЕС, потому что именно Еврокомиссия распределяет средства из Европейского фонда восстановления экономики.

    «Париж, Берлин и Брюссель серьезно недовольны Польшей в последнее время. А польской партии «Право и справедливость» как никогда нужны деньги ЕС для восстановления экономики на фоне грядущих выборов в Сейм и для вывода страны из кризиса. А проблем там предостаточно – и высокий уровень инфляции, и удорожание энергоносителей, и рост цен на бензин, уголь и продукты питания. И эти 35 млрд евро стали бы хорошим подспорьем в борьбе за места в Сейме», – напомнил он.

    «У поляков были шансы получить эти деньги, по крайней мере, на это намекала Урсула фон дер Ляйен. ЕС тогда «выкатил» Варшаве так называемые «вехи». В общей сложности они насчитывали порядка 100 условий, которые польское правительство должно последовательно выполнить», – пояснил аналитик. «Париж и Берлин недовольны Варшавой из-за полной ориентации этой страны на США и Великобританию. То есть пока старая Европа все же хотела бы вернуться к диалогу с Россией, Дуда этому противится», – рассуждает Стремидловский.

    Как известно, 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз – при ряде условий, до выполнения которых переговоры по данной теме не начнутся. Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести глубокую судебную реформу и деолигархизацию. Статус кандидата в случае невыполнения требований может быть отозван.

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