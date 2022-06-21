Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

Морские перевозки жизненно важны для обеспечения целого ряда регионов России Эрик Романенко/ТАСС
России необходим масштабный торговый и рыболовный флот, заявляет целый ряд российских руководителей. Насколько значимы сегодня для нашей страны морской транспорт и морская торговля, в каком положении они оказались после начала санкционной войны с Западом – и каким образом они способны помочь России выиграть эту войну? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

В 2018 году Качиньский обещал уйти из политики. Но передумал Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
«Подлинный правитель Польши», «крестный отец польских консерваторов», «автор безумных польских амбиций». Так эксперты описывают Ярослава Качиньского, ушедшего в отставку с поста вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Что стало причиной решения и как оно отразится на внешнеполитическом курсе Варшавы, объявившей русофобию «мейнстримом»? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Российская публика лучше российских творцов

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Многим нашим творцам, хотят они того или нет, придется наконец-то познакомиться с отечественной публикой. И нашим творцам во всех культурных жанрах придется еще постараться, чтобы заслужить ее внимание. Подробности...
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Россия успела соскочить с Болонской системы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Университетом в классическом понимании назвать его трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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    Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

    В 2018 году Качиньский обещал уйти из политики. Но передумал
    		   21 июня 2022, 14:50
    Фото: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    «Подлинный правитель Польши», «крестный отец польских консерваторов», «автор безумных польских амбиций». Так эксперты описывают Ярослава Качиньского, ушедшего в отставку с поста вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Что стало причиной решения и как оно отразится на внешнеполитическом курсе Варшавы, объявившей русофобию «мейнстримом»?

    Накануне лидер польской правящей партии и бывший премьер-министр Ярослав Качиньский заявил о своем уходе с поста вице-премьера и главы комитета по нацбезопасности. «Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», – приводит РИА «Новости» слова Качиньского.

    С октября 2020 года Ярослав Качиньский является вице-премьером, курирующим силовые структуры в правительстве Матеуша Моравецкого (по словам которого русофобия стала мейнстримом в его стране). Он также является председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Таким образом, Качиньский до самого последнего времени всецело курировал силовой блок республики.

    «Серый кардинал» польской политики также остается главным идеологом местного консерватизма, который раздражает практически весь Евросоюз и брюссельскую бюрократию. Напомним, в 2006–2007-х годах Качиньский занимал пост премьер-министра Польши. Президентом тогда был его брат-близнец Лех Качиньский. В 2010 году после гибели брата в авиакатастрофе Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но занял второе место, проиграв Брониславу Комаровскому.

    Также Качиньский непрерывно руководит партией «Право и справедливость» (PiS) с 2003 года. Прошлым летом он был очередной раз переизбран на этот пост и пообещал, что больше не будет принимать участие в выборах главы партии. Однако сейчас, как считает польская пресса, на фоне падающих рейтингов PiS и грядущих в 2023 году выборах Качиньский действительно собирается сосредоточиться на работе в партии.

    «Не то чтобы я переоценивал свою роль, просто партия должна восстановить свою бодрость, потому что приближается время, которое является самым важным для каждой политической партии мира. Целью выборов является получение хорошего результата выборов, а когда речь идет о ПиС – это победа на них и возможность осуществления власти», – отмечает сам Качиньский.

    На фоне спецоперации на Украине именно Качиньский оказался в числе главных ястребов, которые провоцируют прямое столкновение с Россией. Так, в марте Качиньский на встрече с Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО, рассуждая об этом в стиле польского магната XVIII века. Также в СМИ постоянно циркулируют слухи о готовности Польши ввести войска на территорию Западной Украины. Кроме того, Польша постепенно берет на себя функции властей Украины.

    Амбиции Варшавы и растущие аппетиты польских властей понятны и хорошо известны Москве, поэтому МИД РФ неоднократно указывал на Польшу как единственную страну, которая желает войны с Россией. При этом, с одной стороны, «Войско Польское» при Качиньском действительно может нести определенные угрозы для российской армии. С другой стороны – отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова, а бедовое положение дел в польской экономике прямым образом сказывается на рейтингах PiS, о чем уже было сказано выше.

    Вместе с тем Польша Качиньского так и не прислушалась к призыву Владимира Путина повзрослеть и перевернуть страницу с катастрофой Ту-154 под Смоленском. В июне 2018 года, когда Качиньский объявлял об уходе из политики, многие прогнозировали кардинальные изменения в польской политике. Однако газета ВЗГЛЯД в этом засомневалась – и небезосновательно. Сегодня Качиньский не помышляет об уходе с политической арены, а наоборот, стремится сохранить у власти свою партию.

    «Качиньский ранее предупреждал о намерении покинуть пост вице-премьера и руководителя комитета по обороне для того, чтобы готовить свою партию к выборам. Дважды его партия уже смогла одержать победу. И на моей памяти в постсоветский период в Польше подобное удавалось лишь однажды. Теперь Качиньский замахнулся на третью победу», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Это очень амбициозная задача, учитывая всю сложность позиций правящей партии в стране. Они у власти уже семь лет. Им сложно списать собственные промахи и ошибки на какие-то сторонние обстоятельства. Кроме того, сейчас в Польше сложная экономическая ситуация. Высокий уровень инфляции является основным раздражающим фактором для населения», – отмечает эксперт.

    «В связи с ростом цен на уголь власти даже решили зафиксировать его цену – не выше 960 тыс. злотых. И все эти проблемы нарастают. А Украина, которая в предыдущие месяцы повысила привлекательность правящей партии, уже перестает играть решающую роль», – сказал политолог.

    По словам собеседника, при наличии стабильных 25% голосов у PiS, им необходимо добрать еще порядка 15–17%, чтобы самостоятельно сформировать правительство. «Но это будет непросто, поскольку из-за огромного количества проблем электорат начинает разочаровываться в партии. Это не значит, что поляки резко пойдут голосовать за оппозицию. Судя по данным социологических опросов, они вовсе не явятся на участки», – акцентировал Стремидловский.

    «Также следует учитывать, что Ярослав Качиньский – человек, который стабильно является самым нелюбимым политиком в Польше. И даже не очень понятно, что он сейчас может сделать, чтобы повысить собственный рейтинг. Более того, даже с президентом Дудой у него, мягко говоря, никудышные отношения. Нет там уже ни любви, ни химии», – заметил эксперт.

    «С другой стороны, если Качиньский уходит и начинает заниматься сугубо партийными делами, то не очень понятно, как будет действовать правительство. Возможно, хитрый план Качиньского заключается в том, чтобы сделать из Моравецкого культового козла отпущения – навесить на него все провалы в вопросах взаимодействия с Еврокомиссией, а затем, ближе к выборам, чужими руками отправить его в отставку и подобрать более привлекательную фигуру», – предположил политолог.

    В то же время президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич призывает не переоценивать значимость ухода Качиньского, учитывая его неформальное положение в Польше. Было бы гораздо лучше, если бы Качиньский вообще ушел из политики, отмечает собеседник. «После того, что он натворил во внешней политике, я надеялся, что он примет по-настоящему серьезное решение и покинет все политические посты», – пояснил Межевич в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «Даже после ухода Качиньского с поста вице-премьера нас ждут провокации. Желание создать напряженность на белорусской границе и безумные планы расширения Польши за счет Украины никуда не денутся. Только теперь это будет при Качиньском, формально находящемся в некоторой стороне от принятия политических решений. России стоит к этому готовиться», – сказал эксперт.

    «И мы видим, что взросления Польши, к которому призывал Владимир Путин, не произошло. Скорее, наоборот. Сегодня Варшава для нас действительно серьезный противник, в отличие от Эстонии, Латвии или Литвы. Поэтому любые кадровые изменения в этой стране должны нами внимательнейшим образом отслеживаться и анализироваться», – рассуждает собеседник.

    В свою очередь, политолог Александр Носович напоминает, что Качиньского считали подлинным правителем Польши после парламентских выборов 2015 года, когда к власти пришла партия PiS, притом что он был лишь старостой фракции в Сейме. «Свою должность первого вице-премьера, с которой Качиньский ушел в отставку, он получил лишь в 2019 году. И это практически не изменило его позиций», – отметил собеседник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    «Качиньский – это главный на сегодняшний день идеолог польского консерватизма и крестный отец для консервативной польской политической элиты. Он стоит за карьерами все тех людей, которые занимают в Польше ведущие позиции, в том числе президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и прочих членов правительства. И это его положение никак не изменится с официальным уходом с должности», – рассказал Носович.

    «Кстати, всех этих людей, к чьей карьере причастен Качиньский, в Польше называли его аватарами. По большому счету, все они выполняют его политическую программу», – добавил политолог. «Однако реальные причины, по которым он ушел, внутренние, возможно даже личные. Но в любом случае я бы это событие для польской политической жизни не преувеличивал. Польша продолжит традиционную для себя политику на всех направлениях», – резюмировал Носович.

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