Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

«Подлинный правитель Польши», «крестный отец польских консерваторов», «автор безумных польских амбиций». Так эксперты описывают Ярослава Качиньского, ушедшего в отставку с поста вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Что стало причиной решения и как оно отразится на внешнеполитическом курсе Варшавы, объявившей русофобию «мейнстримом»?

Накануне лидер польской правящей партии и бывший премьер-министр Ярослав Качиньский заявил о своем уходе с поста вице-премьера и главы комитета по нацбезопасности. «Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», – приводит РИА «Новости» слова Качиньского.

С октября 2020 года Ярослав Качиньский является вице-премьером, курирующим силовые структуры в правительстве Матеуша Моравецкого (по словам которого русофобия стала мейнстримом в его стране). Он также является председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Таким образом, Качиньский до самого последнего времени всецело курировал силовой блок республики.

«Серый кардинал» польской политики также остается главным идеологом местного консерватизма, который раздражает практически весь Евросоюз и брюссельскую бюрократию. Напомним, в 2006–2007-х годах Качиньский занимал пост премьер-министра Польши. Президентом тогда был его брат-близнец Лех Качиньский. В 2010 году после гибели брата в авиакатастрофе Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но занял второе место, проиграв Брониславу Комаровскому.

Также Качиньский непрерывно руководит партией «Право и справедливость» (PiS) с 2003 года. Прошлым летом он был очередной раз переизбран на этот пост и пообещал, что больше не будет принимать участие в выборах главы партии. Однако сейчас, как считает польская пресса, на фоне падающих рейтингов PiS и грядущих в 2023 году выборах Качиньский действительно собирается сосредоточиться на работе в партии.

«Не то чтобы я переоценивал свою роль, просто партия должна восстановить свою бодрость, потому что приближается время, которое является самым важным для каждой политической партии мира. Целью выборов является получение хорошего результата выборов, а когда речь идет о ПиС – это победа на них и возможность осуществления власти», – отмечает сам Качиньский.

На фоне спецоперации на Украине именно Качиньский оказался в числе главных ястребов, которые провоцируют прямое столкновение с Россией. Так, в марте Качиньский на встрече с Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО, рассуждая об этом в стиле польского магната XVIII века. Также в СМИ постоянно циркулируют слухи о готовности Польши ввести войска на территорию Западной Украины. Кроме того, Польша постепенно берет на себя функции властей Украины.

Амбиции Варшавы и растущие аппетиты польских властей понятны и хорошо известны Москве, поэтому МИД РФ неоднократно указывал на Польшу как единственную страну, которая желает войны с Россией. При этом, с одной стороны, «Войско Польское» при Качиньском действительно может нести определенные угрозы для российской армии. С другой стороны – отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова, а бедовое положение дел в польской экономике прямым образом сказывается на рейтингах PiS, о чем уже было сказано выше.

Вместе с тем Польша Качиньского так и не прислушалась к призыву Владимира Путина повзрослеть и перевернуть страницу с катастрофой Ту-154 под Смоленском. В июне 2018 года, когда Качиньский объявлял об уходе из политики, многие прогнозировали кардинальные изменения в польской политике. Однако газета ВЗГЛЯД в этом засомневалась – и небезосновательно. Сегодня Качиньский не помышляет об уходе с политической арены, а наоборот, стремится сохранить у власти свою партию.

«Качиньский ранее предупреждал о намерении покинуть пост вице-премьера и руководителя комитета по обороне для того, чтобы готовить свою партию к выборам. Дважды его партия уже смогла одержать победу. И на моей памяти в постсоветский период в Польше подобное удавалось лишь однажды. Теперь Качиньский замахнулся на третью победу», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Это очень амбициозная задача, учитывая всю сложность позиций правящей партии в стране. Они у власти уже семь лет. Им сложно списать собственные промахи и ошибки на какие-то сторонние обстоятельства. Кроме того, сейчас в Польше сложная экономическая ситуация. Высокий уровень инфляции является основным раздражающим фактором для населения», – отмечает эксперт.

«В связи с ростом цен на уголь власти даже решили зафиксировать его цену – не выше 960 тыс. злотых. И все эти проблемы нарастают. А Украина, которая в предыдущие месяцы повысила привлекательность правящей партии, уже перестает играть решающую роль», – сказал политолог.

По словам собеседника, при наличии стабильных 25% голосов у PiS, им необходимо добрать еще порядка 15–17%, чтобы самостоятельно сформировать правительство. «Но это будет непросто, поскольку из-за огромного количества проблем электорат начинает разочаровываться в партии. Это не значит, что поляки резко пойдут голосовать за оппозицию. Судя по данным социологических опросов, они вовсе не явятся на участки», – акцентировал Стремидловский.

«Также следует учитывать, что Ярослав Качиньский – человек, который стабильно является самым нелюбимым политиком в Польше. И даже не очень понятно, что он сейчас может сделать, чтобы повысить собственный рейтинг. Более того, даже с президентом Дудой у него, мягко говоря, никудышные отношения. Нет там уже ни любви, ни химии», – заметил эксперт.

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«С другой стороны, если Качиньский уходит и начинает заниматься сугубо партийными делами, то не очень понятно, как будет действовать правительство. Возможно, хитрый план Качиньского заключается в том, чтобы сделать из Моравецкого культового козла отпущения – навесить на него все провалы в вопросах взаимодействия с Еврокомиссией, а затем, ближе к выборам, чужими руками отправить его в отставку и подобрать более привлекательную фигуру», – предположил политолог.

В то же время президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич призывает не переоценивать значимость ухода Качиньского, учитывая его неформальное положение в Польше. Было бы гораздо лучше, если бы Качиньский вообще ушел из политики, отмечает собеседник. «После того, что он натворил во внешней политике, я надеялся, что он примет по-настоящему серьезное решение и покинет все политические посты», – пояснил Межевич в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

«Даже после ухода Качиньского с поста вице-премьера нас ждут провокации. Желание создать напряженность на белорусской границе и безумные планы расширения Польши за счет Украины никуда не денутся. Только теперь это будет при Качиньском, формально находящемся в некоторой стороне от принятия политических решений. России стоит к этому готовиться», – сказал эксперт.

«И мы видим, что взросления Польши, к которому призывал Владимир Путин, не произошло. Скорее, наоборот. Сегодня Варшава для нас действительно серьезный противник, в отличие от Эстонии, Латвии или Литвы. Поэтому любые кадровые изменения в этой стране должны нами внимательнейшим образом отслеживаться и анализироваться», – рассуждает собеседник.

В свою очередь, политолог Александр Носович напоминает, что Качиньского считали подлинным правителем Польши после парламентских выборов 2015 года, когда к власти пришла партия PiS, притом что он был лишь старостой фракции в Сейме. «Свою должность первого вице-премьера, с которой Качиньский ушел в отставку, он получил лишь в 2019 году. И это практически не изменило его позиций», – отметил собеседник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Качиньский – это главный на сегодняшний день идеолог польского консерватизма и крестный отец для консервативной польской политической элиты. Он стоит за карьерами все тех людей, которые занимают в Польше ведущие позиции, в том числе президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и прочих членов правительства. И это его положение никак не изменится с официальным уходом с должности», – рассказал Носович.

«Кстати, всех этих людей, к чьей карьере причастен Качиньский, в Польше называли его аватарами. По большому счету, все они выполняют его политическую программу», – добавил политолог. «Однако реальные причины, по которым он ушел, внутренние, возможно даже личные. Но в любом случае я бы это событие для польской политической жизни не преувеличивал. Польша продолжит традиционную для себя политику на всех направлениях», – резюмировал Носович.

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