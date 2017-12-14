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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Удастся ли Польше повзрослеть без Качиньского

У Качиньского к России не только идеологическая и политическая, но и личная ненавистьФото: Adam Chelstowski/FORUM/ТАСС
Ярослав Качиньский, серый кардинал польской власти, которого одинаково не переносят в Москве и Евросоюзе, готовится уйти из политики. Аналитики подчеркивают: это полностью изменит политическую систему страны. Но означают ли эти перемены потепление отношений между Москвой и Варшавой? Смогут ли поляки, по выражению Владимира Путина, «повзрослеть»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

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          Удастся ли Польше повзрослеть без Качиньского

          У Качиньского к России не только идеологическая и политическая, но и личная ненависть   22 июня 2018, 10:26
          Фото: Adam Chelstowski/FORUM/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Ярослав Качиньский, серый кардинал польской власти, которого одинаково не переносят в Москве и Евросоюзе, готовится уйти из политики. Аналитики подчеркивают: это полностью изменит политическую систему страны. Но означают ли эти перемены потепление отношений между Москвой и Варшавой? Смогут ли поляки, по выражению Владимира Путина, «повзрослеть»?

          Ярослав Качиньский не занимает официальных государственных постов в исполнительной власти Польши. Но именно он принимает ключевые решения по всем аспектам государственной политики. Никто этого не скрывает – и президент, и премьер регулярно консультируются с лидером правящей партии «Порядок и справедливость» (ПиС).

          69-летний Ярослав – брат-близнец Леха Качиньского, президента Польши, погибшего в 2010 году под Смоленском, когда президентский самолет Ту-154 вопреки рекомендациям диспетчеров попытался приземлиться в плохую погоду. Тогда лишились жизни 96 человек, в том числе президент, его супруга, глава канцелярии, руководитель Бюро нацбезопасности, глава Нацбанка, заместители министров иностранных дел и культуры, командующие ВВС, ВМФ и сухопутными войсками, глава Генштаба, замминистра обороны, вице-спикеры Сейма и Сената, а также религиозные и общественные деятели.

          Конспирологическая версия «во всём виновата Россия» быстро обрела популярность в Польше. Высказывались теории разной степени фантастичности – от недостаточно настойчиво рекомендовавших не приземляться диспетчеров до термобарических боеприпасов и спецназа, который добивал выживших в катастрофе.

          Позиция России по этому вопросу однозначна: Владимир Путин призвал поляков «повзрослеть».

          «Мы устали от подобного блефа. Чушь какая-то. Несут несуразицу. Я был тогда премьером и имел опосредованное отношение к деятельности спецслужб... Эксперты же все изучили. В кабину зашли какие-то люди. «Садись», – говорят. Вот и сели... Не надо придумывать ничего. Не надо строить политических домыслов. Зачем? Дополнительно осложнить польско-российские отношения? Чтобы поднять рейтинги какие-то? Переверните вы эту страницу, в конце концов, повзрослейте, станьте зрелыми!» – обратился российский президент к гражданам Польши в декабре 2017 года. 

          «Повзрослеть» пока не получается, потому что одним из главных сторонников теории преднамеренного уничтожения самолета является Ярослав Качиньский. По его инициативе организовываются все новые и новые следственные группы и допрашиваются политики, находившиеся у власти в 2010 году, в том числе бывший президент Бронислав Коморовский и экс-премьер, действующий председатель Европейского совета Дональд Туск.

          «Доказательная база» Качиньского и его «расследователей», самым известным из которых является невменяемый Антоний Мацеревич, мало чем отличается от таковой у сторонников теорий «Россия привела к власти Трампа» и «Россия отравила Скрипаля», но в этом случае на Западе полякам почему-то не верят.

          Причина крайне проста: русофобия приветствуется только в том случае, если она сочетается со следованием «демократическим ценностям», а с этим у правящей в Польше партии, с точки зрения Вашингтона и Брюсселя, не всё хорошо. ПиС обвиняют в регулярных нарушениях свободы слова и посягательстве на принцип разделения властей.

          Одним из главных критиков официальной Варшавы является Дональд Туск, по традиции примешивающий к внутренним проблемам Польши и ЕС Россию. «Тот, кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его крах, объективно говоря, подыгрывает России. Вероятно, неожиданно для самого себя Качиньский стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе», – заявил глава Евросовета.

          Также он отметил, что Качиньскому «должно быть стыдно до конца жизни» за то, что Польша единственная из всех государств ЕС не поддержала кандидатуру Туска при его назначении на нынешний пост.

          Гжегож Схетына, действующий лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа», одним из основателей которой был Туск, вообще заявил, что текущая политика партии «ПиС» может стать «началом конца Евросоюза».

          «Я, конечно, выступаю за переговоры и поиск компромисса, но позиции Европейской комиссии и правительства «Права и справедливости» очень разные. Комиссия твердо придерживается верховенства права и независимости судов. Партия Качиньского зашла слишком далеко в уничтожении верховенства права, чтобы сейчас отступить. В тоннеле даже не видно света. Они реализуют политику, которая полезна для путинской России. Тот, кто отвернулся от Европы (а ПиС делает это касательно не только Еврокомиссии, Европарламента, но и всего Евросоюза), обращает свое лицо к Путину», – цитирует Схетыну украинское издание «Обозреватель».

          В общем, неудивительно, что западные СМИ с воодушевлением восприняли информацию о том, что Качиньский может уйти из политики в связи с проблемами со здоровьем.

          В апреле глава правящей партии был госпитализирован, как официально сообщалось, из-за болей в колене. Позднее министр здравоохранения заявил, что состояние Качиньского было настолько плохим, что возникла угроза его жизни. Как пишет польское издание Fakt, политик уже заявил соратникам о намерении отойти от дел после очередных выборов в парламент в 2019 году и стать «почетным председателем» ПиС, но это неофициальная информация.

          Йоахим Брудзинский (фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press)
          Йоахим Брудзинский (фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press)

          Вероятным преемником Качиньского Fakt называет Йоахима Брудзинского – нынешнего главу МВД. Брудзинскому 50 лет, он сменил на этом посту Мариуша Блашака, которого в январе 2018 года «перебросили» в минобороны вместо слишком одиозного даже по меркам ПиС Антония Мацеревича.

          Впрочем, персона сменщика Качиньского имеет значение только в том случае, если лидер ПиС действительно решит полностью отойти от дел или умрёт. В ином случае не так уж и важно, кто возглавит его партию. Как пишет The New York Times, политической стратегией Качиньского «как внутри его собственной партии, так и в стране в целом всегда было управление посредством раздора и конфликта». Поэтому слухи об «отходе от дел» и назначении Брудзинского вероятным преемником вполне могут быть сигналом для соратников, попытавшихся стать излишне самостоятельными на фоне болезни своего лидера.

          Если же Качиньский действительно уйдет, то, по мнению польских аналитиков, это «изменит всю политическую арену» страны: «Главная оппозиционная партия «Гражданская платформа» основана на том, что противостоит Качиньскому. Вся биполярная модель польской политики рухнет, и партиям придется переопределять себя».

          Действительно, ПиС – это партия вождистского типа. Голосуя за её кандидатов, поляки голосуют в первую очередь за Ярослава Качиньского. Без него это будет совсем другая политическая сила. Если проводить аналоги с отечественной политикой, это как ЛДПР без Жириновского.  

          Главный вопрос для России – насколько изменится в этом случае политика Варшавы по отношению к Москве.

          С одной стороны, из отношений уйдет личный аспект – ненависть Качиньского к стране, которая, по его мнению, убила его брата.

          С другой стороны, судя по заявлениям Туска и его однопартийца Схетыны о том, что Качиньский якобы «подыгрывает России», кто бы ни пришел к власти в Польше, он продолжит позиционировать себя как «последний бастион на пути восточных варваров», как это происходит уже не одно столетие (пусть и с перерывами).

          Надежда на «третью политическую силу» в случае с Польшей достаточно слаба. Дело в том, что рейтинг правящей партии, по данным разных социологических служб, колеблется в пределах от 38% до 48%, но это в любом случае больше, чем у «Гражданской платформы» Туска – Схетыны. А альтернативные политические силы вообще набирают по 5–10%, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы их рейтинг вдруг значительно вырос. Коалиция тоже маловероятна – избиратели именно потому и голосуют за альтернативные партии, что они отличаются от либерально-проевропейской ГП и консервативно-националистической ПиС.

          Пророссийскому политическому дискурсу в Польше места не находится и вряд ли найдется – слишком велики тщательно пестуемые со школы исторические обиды.

          Если с Качиньским ничего не случится, победа правящей партии на предстоящих в 2019 году выборах почти не вызывает сомнений. Возникающие на ходу проблемы лидер ПиС умело купирует: например, после скандала, вызванного получением его министрами крупных премий, он отдал распоряжение перечислить все полученные деньги на благотворительность.

          В результате главе канцелярии премьера Михалу Дворчику пришлось взять кредит и продать личный автомобиль, чтобы вернуть уже потраченные средства.

          Избиратели такое любят.


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