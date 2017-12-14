Политические аналитики на фоне ухудшающегося состояния здоровья лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского заявляют, что уход этого политика на пенсию приведет к крушению «биполярной модели» политики республики.

Ярослав Качиньский стал доминирующей фигурой в польской политике, после того как возглавляемая им партия «Право и справедливость» победила на выборах в 2005 году. Однако в начале мая политик попал в больницу и в течение нескольких недель не появлялся на публике. По словам медиков, Качиньский лечился от остеоартрита, между тем министр здравоохранения Польши позже заявил, что состояние здоровья 69-летнего политика было настолько плохим, что возникла угроза его жизни, пишет Financial Times.

По словам представителей партии, в настоящее время Качиньский находится в «хорошей форме». Однако учитывая огромное влияние, которое он оказывает на польскую политику, этот эпизод побудил политические и дипломатические круги задуматься о направлении, в котором будет двигаться Польша после ухода Качиньского на пенсию.

По словам аналитиков, возможный уход Качиньского «изменит всю политическую арену» Польши. «Главная оппозиционная партия «Гражданская платформа» основана на том, что противостоит Качиньскому. Вся биполярная модель польской политики рухнет, и партиям придется переопределять себя», – заявил Лукаш Липински из аналитического центра Polityka Insight.

Отметим, что Ярослав Качиньский является одним из сторонников идеи якобы намеренного крушения Ту-154М его брата Леха Качиньского под Смоленском. Так, польская комиссия по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском утверждает, что на обломках самолета обнаружены следы взрывчатого вещества.

На большой пресс-конференции в конце 2017 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Леха Качиньского, призвал поляков повзрослеть, заявив, что они «несут несуразицу».