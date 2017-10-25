Польша «нашла» следы взрывчатки на обломках самолета Качиньского

Польская комиссия по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском утверждает, что на обломках самолета обнаружены следы взрывчатого вещества.

Как заявила комиссия, следы взрывчатки якобы найдены не только на обломках Ту-154М, но и на и теле одной из жертв крушения. Сообщается, что взрывчатое вещество обнаружено с помощью «специальных устройств», передает RT со ссылкой на PAP.

Польская правительственная подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием крушения самолета, на котором летел Лех Качиньский, приняла решение аннулировать первый официальный отчет о причинах трагедии.

В первом отчете указывалось, что экипаж допустил ошибку, а самолет летел слишком близко к земле.