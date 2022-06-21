Политолог: Уход Качиньского не повлияет на безумные амбиции Польши

«После всего того, что Качиньский натворил во внешней политике, ему стоило бы вообще уйти со всех постов. При этом польская политика устроена таким образом, что уход одной фигуры серьезно не изменит ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя уход Ярослава Качиньского с поста вице-премьера Польши и куратора силового блока.

«Сегодня Польша полностью завязана на русофобии и антироссийской риторике. Она воспринимает ее как единственно возможную, и никакой другой риторики от этой страны ожидать не следует. Так что я не стал бы переоценивать значимость ухода Качиньского, учитывая его неформальное положение в Польше», – сказал политолог Николай Межевич.

Было бы гораздо лучше, если бы Качиньский вообще ушел из политики, отмечает собеседник. «После того, что он натворил во внешней политике, я надеялся, что он примет по-настоящему серьезное решение и покинет все политические посты», – пояснил Межевич.

«И даже после ухода Качиньского с поста вице-премьера нас ждут провокации. Желание создать напряженность на белорусской границе и безумные планы расширения Польши за счет Украины никуда не денутся. Только теперь это будет при Качиньском, формально находящемся в некоторой стороне от принятия политических решений», – сказал эксперт.

«И мы видим, что взросления Польши, к которому призывал Владимир Путин, не произошло. Скорее, наоборот. Сегодня Варшава для нас действительно серьезный противник, в отличие от Эстонии, Латвии или Литвы. Поэтому любые кадровые изменения в этой стране должны нами внимательнейшим образом отслеживаться и анализироваться», – рассуждает собеседник.

Накануне стало известно о том, что лидер польской правящей партии и бывший премьер-министр Ярослав Качиньский заявил о своем уходе с поста вице-премьера и главы комитета по нацбезопасности. «Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», – приводит РИА «Новости» слова Качиньского.

С октября 2020 года Ярослав Качиньский является вице-премьером, курирующим силовые структуры в правительстве Матеуша Моравецкого. Он также является председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Таким образом, Качиньский до самого последнего времени всецело курировал силовой блок республики.

«Серый кардинал» польской политики также остается главным идеологом местного консерватизма, который раздражает практически весь Евросоюз и брюссельскую бюрократию. Напомним, в 2006–2007-х годах Качиньский занимал пост премьер-министра Польши. Президентом тогда был его брат-близнец Лех Качиньский. В 2010 году после гибели брата в авиакатастрофе Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но занял второе место, проиграв Брониславу Комаровскому.

Также Качиньский непрерывно руководит партией «Право и справедливость» (PiS) с 2003 года. Прошлым летом он был очередной раз переизбран на этот пост и пообещал, что больше не будет принимать участие в выборах главы партии.

Однако сейчас, как считает польская пресса, на фоне падающих рейтингов PiS и грядущих в 2023 году выборах Качиньский действительно собирается сосредоточиться на работе в партии. «Не то чтобы я переоценивал свою роль, просто партия должна восстановить свою бодрость, потому что приближается время, которое является самым важным для каждой политической партии мира. Целью выборов является получение хорошего результата выборов, а когда речь идет о ПиС – это победа на них и возможность осуществления власти», – отмечает сам Качиньский.

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