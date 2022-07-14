Запад полностью взял Украину на содержание

Украина призналась, что физически «не может выжить без финансовой поддержки наших союзников». Казалось бы, это решаемый вопрос – страны Запада неоднократно обещали и даже выделяли Киеву миллиарды долларов. Иначе говоря, украинцы оказались на полном содержании иностранцев. Однако как долго это будет продолжаться – и что произойдет, если Запад откажется кормить Украину в будущем?

Впечатляющая картина финансовой зависимости Украины от Запада была заметна уже давно. Тем более что руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского и министра финансов Сергея Марченко еще весной само обозначило ее объемы – 5 млрд долл. в месяц.

Но времена идут, а аппетиты растут: «В ближайшие месяцы мы должны получать по 9 млрд долларов в месяц вместо 5 млрд долларов», – такой новый порог назвал экономический советник Зеленского Олег Устенко в интервью изданию Financial Times.

Миллиарды на бумаге

Даже 5 млрд долл. в месяц – сумма немалая. В годовом выражении это 60 млрд, 30% от ВВП Украины по итогам 2021 года. Но оказывается, что и этого недостаточно. Дополнительные объемы денег, по словам Устенко, необходимы в течение августа–октября на:

– ремонт жилья, пострадавшего в ходе боевых действий;

– экстренное жилье для тех, кто его лишился;

– а также на базовый минимальный доход для украинцев, которые лишились работы.

«Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», – подводит итог советник, намекая на известный факт. За несколько месяцев, прошедших с момента озвучивания украинскими властями потребностей в деньгах, пожертвования со стороны союзников Киева на эти объемы так и не вышли.

Вернее, номинально Украину практически завалили деньгами. По оценке Ukraine Support Tracker, с 24 февраля по 7 июня ей выделили более 75 млрд долл. помощи. Но есть нюансы. Почти 35 млрд из этой суммы – военная помощь. Еще 13 млрд – гуманитарная. На финансовую остается 27,5 млрд.

Однако Ukraine Support Tracker учитывает не только фактически полученную помощь, но и обещанную. А обещанного, как известно, три года ждут.

Финансовый блок помощи сегодня в основном состоит из вливаний двух крупных доноров Украины: ЕС (11,6 млрд долл.) и США (9,6 млрд долл.). Однако, как стало известно на днях, практически весь объем финансовой помощи от ЕС блокирует ФРГ: ее министр финансов Кристиан Линднер дал согласие на перечисление только 1 млрд евро, который Украина получит в июле.

Любопытно, что сам глава Минфина ФРГ мотивирует свое решение риском невыплаты Украиной 900 млн евро в сентябре по ранее взятым долгам. В итоге имеем два противоположных подхода к одной проблеме. Украинцы просят у Запада больше денег, чтобы не обанкротиться. А Запад в ответ не спешит им эти деньги давать («а вдруг вы обанкротитесь?»). И оба эти подхода по-своему правильны.

Финансовая удавка затягивается

Эксперты украинского Центра экономической стратегии, проанализировав данные Минфина Украины, подсчитали: в марте–июне правительство дополнительно нуждалось в 22 млрд долл. (что примерно соответствует ценнику «5 млрд долл. в месяц», озвученному весной Зеленским и Марченко). Однако Запад сумел подкинуть Украине только 10,2 млрд долл. в виде кредитов и грантов. Если подсчеты верны, то остался дефицит в размере примерно 12 млрд долл. То есть по 4 млрд дополнительно в течение ближайших трех месяцев, о которых и говорил Устенко. Вроде все сходится.

Но на деле Минфин Украины, конечно же, не сидит сложа руки в ожидании, когда Кристиан Линднер или еще кто-нибудь перечислит деньги. Есть расходы, которые нельзя отложить на несколько месяцев, – те же пенсии. Поэтому пока десятки миллиардов западной помощи существуют исключительно в устной форме, украинские чиновники вынуждены обходиться старым проверенным методом: включают печатный станок.

Об этом в начале июля сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. В своей статье он указывает динамику выкупа Нацбанком военных облигаций за последние месяцы: март – 20 млрд грн, апрель–май – по 50 млрд, июнь – 105 млрд.

Обычно Нацбанку запрещено выкупать ОВГЗ, поскольку, по сути, это скрытая эмиссия. С началом военной операции ВС РФ на Украине Верховная рада была вынуждена временно убрать этот запрет. Однако Шевченко пишет о том, что в условиях недостатка западной финансовой помощи Минфин и НБУ вынуждены слишком часто прибегать к этому инструменту.

Что чревато потерей контроля над инфляцией. НБУ до сих пор держит курс на уровне 29,3 грн/долл., а коммерческий уже достиг 38 грн. Причем гривна резко ослабла как раз с начала июля, в мае–июне рыночный курс держался на уровне 35,8–36 грн.

Проблемы украинских финансов уже замечают и в зарубежной прессе. «В какой-то момент, как признают официальные лица, запасы оружия в США и Европе закончатся. Хоть США и санкционировали 54 миллиарда долларов военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда, когда предыдущий закончится», – говорится в материале NYT.

Die Welt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики, констатирует: уменьшается не только помощь Украине со стороны Запада, но и обещания этой помощи. «Уровень военной помощи далек от того, в чем нуждаются украинские вооруженные силы. Даже финансовой помощи недостаточно для стабилизации киевского госбюджета».

Кнут и пряник

В общем, складывается впечатление, что если в Киеве всеми силами стараются свести концы с концами, то на Западе многие склоняются к другому варианту: дать Украине обанкротиться. Чтобы полностью перегрузить финансовые отношения с ней. А заодно усилить контроль.

Помимо саботажа со стороны Минфина ФРГ, на это указывают события в Швейцарии. 4–5 июля в Лугано проходила международная конференция по восстановлению Украины. Ее итоги – новые горизонты вербальных долларов: 750 млрд в течение 10 лет, начиная с 2023 года. По крайней мере, столько попросил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Не факт, что их дадут, однако там же был озвучен основной источник этих миллиардов: замороженные средства ЦБ РФ и активы российских бизнесменов. Тема восстановления Украины за счет этих средств обсуждается на Западе уже давно, так что тут ничего неожиданного нет. Сюрприз – в сроке начала такого восстановления.

Как можно планировать начало выполнения такой программы на 2023 год, если боевые действия еще идут, а на август и вовсе анонсируется наступление ВСУ на юге Украины? Единственный вариант – заключение перемирия к началу 2023 года уже согласовано, но не объявлено. А самый надежный способ принудить Украину к перемирию – прикрутить ей финансирование (кнут). Ну а миллиарды из Лугано в таком случае – пряник.

Вопрос лишь в реализуемости этих планов. К тому же если Запад действительно настроился передать Украине хотя бы конфискованные у России и российских бизнесменов миллиарды (под контролем, конечно же, но тем не менее), это будет означает безоговорочную утрату ею любых остатков суверенитета. «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует».

***

«Почему Украина, которая является отдельным, суверенным государством, не имеет права хотеть, чтобы ей руководил коллективный Запад?» – задавалась недавно вопросом Ксения Собчак. Вот уж точно. Имеет полное право. Других-то выходов все равно не осталось.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД