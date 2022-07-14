Запад полностью взял Украину на содержание

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14 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

Генсек ООН назвал переговоры в Стамбуле по вывозу зерна «лучом надежды» Turkish Defence Ministry/AP/ТАСС
В Стамбуле прошли переговоры по «зерновому вопросу» – то есть о порядке вывоза украинской пшеницы с подконтрольной ВСУ части Причерноморья. В переговорах, помимо Турции, приняли участие представители ООН, России и Украины. В чем конкретно заключается суть намеченных договоренностей и в какой степени они соответствуют интересам России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У расколов на «мы» и «они» долгая история

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Пожалуй, впервые за всю национальную историю в центре конфликта – вопрос об отношении к самой России, к ее историческому опыту и судьбе, как самостоятельной и основополагающей ценности. Подробности...

Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Не надо пытаться доказать, что Россия хорошая, она сейчас демонизирована в сознании обычного европейского обывателя. Надо показать, насколько ужасны деяния Украины, чтобы вырвать обывателей Запада из парадигмы «хорошая Украина, плохая Россия». Подробности...
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Запад полностью взял Украину на содержание

    Украинская независимость склоняется перед Западом
    		   14 июля 2022, 17:20
    Фото: Britta Pedersen/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Украина призналась, что физически «не может выжить без финансовой поддержки наших союзников». Казалось бы, это решаемый вопрос – страны Запада неоднократно обещали и даже выделяли Киеву миллиарды долларов. Иначе говоря, украинцы оказались на полном содержании иностранцев. Однако как долго это будет продолжаться – и что произойдет, если Запад откажется кормить Украину в будущем?

    Впечатляющая картина финансовой зависимости Украины от Запада была заметна уже давно. Тем более что руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского и министра финансов Сергея Марченко еще весной само обозначило ее объемы – 5 млрд долл. в месяц.

    Но времена идут, а аппетиты растут: «В ближайшие месяцы мы должны получать по 9 млрд долларов в месяц вместо 5 млрд долларов», – такой новый порог назвал экономический советник Зеленского Олег Устенко в интервью изданию Financial Times.

    Миллиарды на бумаге

    Даже 5 млрд долл. в месяц – сумма немалая. В годовом выражении это 60 млрд, 30% от ВВП Украины по итогам 2021 года. Но оказывается, что и этого недостаточно. Дополнительные объемы денег, по словам Устенко, необходимы в течение августа–октября на:

    – ремонт жилья, пострадавшего в ходе боевых действий;
    – экстренное жилье для тех, кто его лишился;
    – а также на базовый минимальный доход для украинцев, которые лишились работы.

    «Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», – подводит итог советник, намекая на известный факт. За несколько месяцев, прошедших с момента озвучивания украинскими властями потребностей в деньгах, пожертвования со стороны союзников Киева на эти объемы так и не вышли. 

    Вернее, номинально Украину практически завалили деньгами. По оценке Ukraine Support Tracker, с 24 февраля по 7 июня ей выделили более 75 млрд долл. помощи. Но есть нюансы. Почти 35 млрд из этой суммы – военная помощь. Еще 13 млрд – гуманитарная. На финансовую остается 27,5 млрд. 

    Однако Ukraine Support Tracker учитывает не только фактически полученную помощь, но и обещанную. А обещанного, как известно, три года ждут. 

    Финансовый блок помощи сегодня в основном состоит из вливаний двух крупных доноров Украины: ЕС (11,6 млрд долл.) и США (9,6 млрд долл.). Однако, как стало известно на днях, практически весь объем финансовой помощи от ЕС блокирует ФРГ: ее министр финансов Кристиан Линднер дал согласие на перечисление только 1 млрд евро, который Украина получит в июле. 

    Любопытно, что сам глава Минфина ФРГ мотивирует свое решение риском невыплаты Украиной 900 млн евро в сентябре по ранее взятым долгам. В итоге имеем два противоположных подхода к одной проблеме. Украинцы просят у Запада больше денег, чтобы не обанкротиться. А Запад в ответ не спешит им эти деньги давать («а вдруг вы обанкротитесь?»). И оба эти подхода по-своему правильны. 

    Финансовая удавка затягивается

    Эксперты украинского Центра экономической стратегии, проанализировав данные Минфина Украины, подсчитали: в марте–июне правительство дополнительно нуждалось в 22 млрд долл. (что примерно соответствует ценнику «5 млрд долл. в месяц», озвученному весной Зеленским и Марченко). Однако Запад сумел подкинуть Украине только 10,2 млрд долл. в виде кредитов и грантов. Если подсчеты верны, то остался дефицит в размере примерно 12 млрд долл. То есть по 4 млрд дополнительно в течение ближайших трех месяцев, о которых и говорил Устенко. Вроде все сходится.

    Но на деле Минфин Украины, конечно же, не сидит сложа руки в ожидании, когда Кристиан Линднер или еще кто-нибудь перечислит деньги. Есть расходы, которые нельзя отложить на несколько месяцев, – те же пенсии. Поэтому пока десятки миллиардов западной помощи существуют исключительно в устной форме, украинские чиновники вынуждены обходиться старым проверенным методом: включают печатный станок. 

    Об этом в начале июля сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. В своей статье он указывает динамику выкупа Нацбанком военных облигаций за последние месяцы: март – 20 млрд грн, апрель–май – по 50 млрд, июнь – 105 млрд. 

    Обычно Нацбанку запрещено выкупать ОВГЗ, поскольку, по сути, это скрытая эмиссия. С началом военной операции ВС РФ на Украине Верховная рада была вынуждена временно убрать этот запрет. Однако Шевченко пишет о том, что в условиях недостатка западной финансовой помощи Минфин и НБУ вынуждены слишком часто прибегать к этому инструменту. 

    Что чревато потерей контроля над инфляцией. НБУ до сих пор держит курс на уровне 29,3 грн/долл., а коммерческий уже достиг 38 грн. Причем гривна резко ослабла как раз с начала июля, в мае–июне рыночный курс держался на уровне 35,8–36 грн. 

    Проблемы украинских финансов уже замечают и в зарубежной прессе. «В какой-то момент, как признают официальные лица, запасы оружия в США и Европе закончатся. Хоть США и санкционировали 54 миллиарда долларов военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда, когда предыдущий закончится», – говорится в материале NYT.

    Die Welt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики, констатирует: уменьшается не только помощь Украине со стороны Запада, но и обещания этой помощи. «Уровень военной помощи далек от того, в чем нуждаются украинские вооруженные силы. Даже финансовой помощи недостаточно для стабилизации киевского госбюджета».

    Кнут и пряник

    В общем, складывается впечатление, что если в Киеве всеми силами стараются свести концы с концами, то на Западе многие склоняются к другому варианту: дать Украине обанкротиться. Чтобы полностью перегрузить финансовые отношения с ней. А заодно усилить контроль.

    Помимо саботажа со стороны Минфина ФРГ, на это указывают события в Швейцарии. 4–5 июля в Лугано проходила международная конференция по восстановлению Украины. Ее итоги – новые горизонты вербальных долларов: 750 млрд в течение 10 лет, начиная с 2023 года. По крайней мере, столько попросил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Не факт, что их дадут, однако там же был озвучен основной источник этих миллиардов: замороженные средства ЦБ РФ и активы российских бизнесменов. Тема восстановления Украины за счет этих средств обсуждается на Западе уже давно, так что тут ничего неожиданного нет. Сюрприз – в сроке начала такого восстановления.

    Как можно планировать начало выполнения такой программы на 2023 год, если боевые действия еще идут, а на август и вовсе анонсируется наступление ВСУ на юге Украины? Единственный вариант – заключение перемирия к началу 2023 года уже согласовано, но не объявлено. А самый надежный способ принудить Украину к перемирию – прикрутить ей финансирование (кнут). Ну а миллиарды из Лугано в таком случае – пряник.

    Вопрос лишь в реализуемости этих планов. К тому же если Запад действительно настроился передать Украине хотя бы конфискованные у России и российских бизнесменов миллиарды (под контролем, конечно же, но тем не менее), это будет означает безоговорочную утрату ею любых остатков суверенитета. «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». 

    ***

    «Почему Украина, которая является отдельным, суверенным государством, не имеет права хотеть, чтобы ей руководил коллективный Запад?» – задавалась недавно вопросом Ксения Собчак. Вот уж точно. Имеет полное право. Других-то выходов все равно не осталось.

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