На Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц

Украина тратит годовой бюджет министерства обороны страны в нынешних условиях за месяц, заявил глава ведомства Алексей Резников.

«Ситуация следующая – и это совершенно не секрет. Сегодня я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны», – заявил он в интервью украинскому филиалу «Би-би-си», передает ТАСС.

Министр пояснил, что основными являются две статьи расходов. Одна – это денежное обеспечение военных, выплаты за ранение или потерю кормильца. Вторая – это материально-техническое обеспечение, поскольку Киев получает далеко не все западное вооружение бесплатно.

Глава ведомства не смог ответить на вопрос, какой бюджет будет у министерства в 2023 году.

«Это сложная история, потому что я не буду просить от ВВП. Я буду давать реальную потребность. С министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем будем садиться и думать, что с этим делать. Потому что на самом деле деньги – это очень сложный вызов», – заключил Резников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину, и как Киев справляется со своими долгами.