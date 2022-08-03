Аналоги советских магазинов «Березка» решили открыть в России

Правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей.

Такие товары будут доступны дипломатическим представительствам, консульствам, представительствам государств при международных организациях, а также международным организациям или их представительствам в России. Они также будут продаваться самим дипломатам, консулам и членам их семей, сотрудникам остальных указанных организаций, передает ТАСС.

Товары могут продаваться в таких магазинах за российские рубли, доллары США или евро. Но доступна будет только продукция, подпадающая под таможенную процедуру беспошлинной торговли, – в соответствии с российскими законами и правом Евразийского экономического союза.

При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.

Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».

Ранее правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза.