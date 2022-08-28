СМИ: В Британии заканчивается оружие для Украины

Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщила Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.

Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, «чертовски напугана» ценами на газ. «Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», - отмечает она.

Ранее СМИ сообщили, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.

В июле Британия решила передать Украине десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.

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