Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников

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Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

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В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
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США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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    Резолюция ООН должна была стать своего рода подарком к 31-й годовщине откола Украины от СССР
    		   26 августа 2022, 20:35
    Фото: Luiz Rampelotto/Europa
    Newswire/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Голосование в ООН по антироссийской резолюции Украины показало, что количество стран, готовых безоговорочно поддерживать Киев, тает на глазах и за полгода уменьшилось в два с половиной раза. Однако примеры некоторых государств, где до сих пор разделяют украинско-американский взгляд на спецоперацию, могут неприятно удивить.

    Резолюция ООН в поддержку Украины должна была стать своего рода подарком к 31-й годовщине ее откола от СССР. Постпред Киева Сергей Кислица зачитал текст лично, сделав акцент на требовании к Москве о немедленном прекращении боевых действий.

    Доподлинно неизвестно, осознавала ли украинская дипмиссия возможные последствия своих действий или они стали для нее сюрпризом – но если второе, то сюрприз это определенно неприятный, а первое довольно сомнительно. Гонор глаза застилает, и многим в Киеве до сих пор кажется, что большая часть мира стремится поссориться с Россией, а территориальная целостность Украины – это приоритет для всей планеты.

    Но в итоге за резолюцию было подано 54 голоса из 193 возможных – именно столько государств состоит в ООН. То есть менее трети стран мира готовы играть в игру с поддержкой Киева и осуждением Москвы, благо видимые результаты этой игры – разгон инфляции, подорожание энергии и угроза нового мирового кризиса.

    Для сравнения: за первую по счету резолюцию с требованием к РФ немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство. С тех пор остались только самые стойкие – и узок их круг. Даже уже, чем говорит арифметика.

    То, что резолюцию поддержал ее главный глобальный лоббист – англосаксонский мир с его «пятиглазым альянсом» спецслужб (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США), можно не упоминать вовсе, это самоочевидно. Равно как и единодушное голосование 27 государств Евросоюза, традиционно проявляющих политическую солидарность.

    Но уже в этот момент начинаются тонкости. Так, в ЕС общеизвестно, что руководство Венгрии (судя по его заявлениям) и венгерский народ (судя по соцопросам) относится к России иначе, нежели требуют Брюссель и Вашингтон.

    Между тем это уже 33 страны, включая саму Украину. Мы прошли три пятых списка безоговорочных друзей киевского режима.

    Также в него вошли страны Западной Европы, слишком богатые для того, чтобы им было выгодно вступать в ЕС – Исландия, Норвегия и Швейцария. И четыре так называемых карликовых государства с сугубо формальным суверенитетом: Андорра, Монако, Лихтенштейн и Сан-Марино.

    В этой военно-политической географии наличие разве что Швейцарии способно вызвать вопросы. Ранее эта страна присоединилась к санкциям против России, то есть по сути утратила свой знаменитый нейтральный статус. А ведь счета руководства Третьего рейха в швейцарских банках заморозили только в марте 1945 года.

    Вопросы эти, что характерно, задает самая крупная и влиятельная политическая сила страны – Швейцарская народная партия, где считают отказ от нейтралитета ошибкой. Но суть дела это не меняет: для любой партии Швейцарии, включая ШНП, фантастический успех на выборах – это четверть голосов. То есть властью всегда приходится делиться и руководить страной в формате широкой коалиции, где мнение о поддержке Украины пока что преобладает.

    За резолюцию проголосовали и все балканские кандидаты в члены ЕС, за исключением Сербии, но включая Боснию и Герцеговину. В этой стране уже целый год продолжается политический кризис, а на осень назначены разнообразные выборы, и тема с резолюцией там теперь обязательно прозвучит. По ряду причин сербы Республики Сербской – пока еще составной части БиГ – питают даже более пророссийские настроения, чем сербы собственно Сербии, то есть голосование в ООН за украинскую «хотелку» может обострить и без того опасную ситуацию.   

    В сумме – 44 страны. Весь остальной мир на украинском участке фронта представлен десятью государствами, хотя речь идет о целых континентах и макрорегионах.

    В Африке не нашлось ни одной страны, где захотели бы поддержать антироссийскую резолюцию. В огромной Азии – всего четыре. Это сателлиты США, объединенные против Китая: Япония и Южная Корея, высокоразвитый город-государство Сингапур (он тоже ввел санкции против России, посчитав, что с Вашингтоном ссориться дороже), а также Турция.

    Турция тут – из тех, кто удивил, если не помнить о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган – региональный мастер сложносочиненной политики. Руководствуясь собственными представлениями о выгоде, он может подставить Москве плечо, а в другом месте и в то же самое время – подножку. Таким «другим местом» бывали и Сирия, и зона карабахского конфликта, и тюрки постсоветского пространства, которых главтурок видит частью второго, надгосударственного издания Османской империи.

    Санкции против РФ Анкара не вводила, но Киев поддерживала последовательно, да и имеет собственные виды на Крым. Об этом нельзя забывать – и никто не забывает.

    Также от введения санкций отказались Грузия и Молдавия, но в данном случае их представители одобрили украинскую резолюцию. Иллюзий на их счет у Москвы тоже нет:

    правительства этих стран ориентированы строго на Запад, а санкции не вводят и не лезут на рожон не в силу того, что Россию любят, а в силу того, что России боятся. Саму Россию в данной ситуации это устраивает.

    Остается пять стран. Из них три – это островные государства Океании: Палау, Маршалловы Острова и Федеративные Штаты Микронезии. Ответ на вопрос – почему именно им во всем регионе неймется (в начале спецоперации Микронезия стала первой и пока единственной страной, кто разорвал дипотношения с РФ), до скучного прост. Все эти государства находятся в официальных ассоциативных отношениях с США, вверив Вашингтону вопросы своей обороны и внешней политики.

    И стоит отметить, что для США эти отношения небесполезные, а разговоры о «карликах» не совсем уместны. В Палау, например, входят больше трехсот островов, большинство из них – необитаемые, но совокупно эта троица позволяет контролировать огромные пространства Тихого океана как суверенную экономическую зону.    

    Последние два государства в списке – это Гватемала и Колумбия, отдувающиеся за всю Латинскую Америку. Страны эти сравнительно влиятельные. Гватемала, например, крупнейшая в Центральной Америке, там проживает порядка 20 миллионов человек. А экономика Колумбии – четвертая по объемам в макрорегионе после бразильской, мексиканской и аргентинской (правда, уровень жизни колумбийцев значительно ниже).

    Какой черт заставил Гватемалу ввязаться в эту авантюру – тоже вопрос не из сложных. «Черта» зовут Алехандро Джамматтеи, это правопопулистский политик, отдаленно напоминающий Владимира Жириновского. В его карьеру вместились и тюремная отсидка, и руководство гватемальским аналогом ФСИН, и многочисленные попытки избраться президентом, пока очередная в 2019-м неожиданно не привела к успеху. Во внешней политике он человек неопытный, но друзья и инстинкты подсказывают дружить с США – вот он и дружит.

    Что касается Колумбии, с мая этого года она официально в списке основных союзников США вне НАТО, а до того десятилетиями оставалась плацдармом американского влияния в регионе, резко конфликтующим с одним из врагов Вашингтона – Каракасом. Среднестатистический местный лидер – правоконсервативный политик, воюющий с леворадикальными группировками и полностью ориентированный на США.

    Но буквально в начале августа президентом Колумбии впервые в ее истории стал левак, более того, в прошлом – член одной из тех самых леворадикальных группировок, полтора года проведший в тюрьме за экстремизм. Его зовут Густаво Петро, он – живой символ падения влияния США в регионе, где они безраздельно доминировали столетиями.

    Другими словами, то, что Богота проголосовала «за», может объясняться тем, что одна дипломатическая команда не успела сменить другую. У Петро сейчас других забот хватает – в день голосования он вообще пережил покушение, как, впрочем, и гватемалец Джамматттеи, рисковавший стать жертвой убийцы несколько дней назад.

    В противном случае у Украины было бы как минимум на один голос меньше, но да дело не в числах. Если бы не кампания по выборам нового лидера тори и премьер-министра, британцы могли бы подтянуть собственных микросоюзников, как сделали это американцы, что увеличило бы количество проголосовавших «за», но не изменило бы сути.

    Вне понукания и шантажа, основываясь лишь на доброй воле, всё меньше стран хотят участвовать в текущем конфликте на украинской стороне и разделяют киевскую точку зрения на него. Западное влияние стремительно скукоживается и за редким исключением распространяется только на сам Запад, тогда как оставшаяся (и большая) часть планеты решается жить собственным умом.

    Голосование в ООН показало это наглядно и точно. Пожалуй, трудно было бы подобрать на День независимости Украины подарок хуже, чем этот, если не считать начала наступления ВС РФ в Николаевской области.


     
     
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