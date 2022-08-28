Экс-посол Украины в Германии разозлил немцев

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал приглашать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев, когда тот предложил начать переговоры с Россией.

«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено», – цитирует его РИА «Новости».

Пользователи из Германии развернули бурную дискуссию под постом дипломата.

«С самого начала конфликта Андрей Мельник дает указания немецким политикам, как если бы он был федеральным канцлером. Теперь он объявляет политиков, которые не танцуют под его воинственную дудку, нежелательными людьми», – отметил Züheyr Sertkol.

«Дорогой господин Мельник, проблема Украины в том, что она всегда требует от всего мира, но ей и ее политикам плевать на последствия санкций для людей и для остального мира», – написал Ronald Unger.

«Кто кому причинил вред? Мы режем себя и собственную плоть с помощью суперудивительных санкций! <…> Германия просто врезается в стену со скоростью света», – возмутился один из комментаторов.

«Господин Мельник, я не вижу, чтобы вы искали дипломатическое решение! Что меня больше всего пугает в вашей стране, так это ужасающий уровень коррупции», – поделился мыслями D.P.

«Послушайте, господин Мельник, вам здесь не место. Возвращайтесь домой, зима не за горами. Дома замерзнуть будет проще», – сыронизировал Frank Friebe.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, назвав его неблагодарным.