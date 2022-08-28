Экс-посол Украины в Германии разозлил немцев

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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 12:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
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Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям, они не вечны, или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Экс-посол Украины в Германии разозлил немцев
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал приглашать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев, когда тот предложил начать переговоры с Россией.
«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено», – цитирует его РИА «Новости».
Пользователи из Германии развернули бурную дискуссию под постом дипломата.
«С самого начала конфликта Андрей Мельник дает указания немецким политикам, как если бы он был федеральным канцлером. Теперь он объявляет политиков, которые не танцуют под его воинственную дудку, нежелательными людьми», – отметил Züheyr Sertkol.
«Дорогой господин Мельник, проблема Украины в том, что она всегда требует от всего мира, но ей и ее политикам плевать на последствия санкций для людей и для остального мира», – написал Ronald Unger.
«Кто кому причинил вред? Мы режем себя и собственную плоть с помощью суперудивительных санкций! <…> Германия просто врезается в стену со скоростью света», – возмутился один из комментаторов.
«Господин Мельник, я не вижу, чтобы вы искали дипломатическое решение! Что меня больше всего пугает в вашей стране, так это ужасающий уровень коррупции», – поделился мыслями D.P.
«Послушайте, господин Мельник, вам здесь не место. Возвращайтесь домой, зима не за горами. Дома замерзнуть будет проще», – сыронизировал Frank Friebe.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, назвав его неблагодарным.
В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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В Госдуме потребовали от Украины безоговорочной капитуляции
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции, а также если Украина будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил и полной денацификации.
«Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации», – отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.
Последний контакт между странами был в июле, когда в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Бабель» заявил, что сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.
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Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков
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Президент Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», – передает РИА «Новости» текст указа.
Также в документе указано, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе осуществлять в России трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.
Кроме того, Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для вынужденно эвакуировавшихся в Россию граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в 3 тыс. рублей для инвалидов I группы, детей инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей, передает ТАСС.
Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой – 15 тыс. рублей. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.
Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
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В Германии ТЦ начали отключать эскалаторы
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Первые торговые центры Германии начали отключать некоторые эскалаторы в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщили СМИ.
Работу эскалаторов начали ограничивать в торговых сетях Saturn («Затурн») и Karstadt («Карштадт»), передает ТАСС со ссылкой на Bild. При этом немецкий таблоид не приводит никакой статистики.
«Мы начали экономить энергию на освещении и эскалаторах. Делаем это по возможности, чтобы не обременять клиентов», – заявил глава торговой группы Galeria-Kaufhof («Галерия-Кауфхоф») Мигель Мюлленбах.
24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение температуры при отоплении офисов и общественных учреждений с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22.00 до 06.00. Кроме того, владельцам магазинов запретят долго держать открытыми двери.
Ранее крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
Напомним, федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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СМИ: МАГАТЭ сформировало делегацию, которая посетит ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС, сообщили СМИ.
Как сообщает The New York Times, миссию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вместе с ним на станцию отправятся еще 13 экспертов преимущественно из нейтральных стран, передает ТАСС. Издание отмечает, что представителей Соединенных Штатов и Великобритании в списке участников миссии нет.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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Bild назвала возможного преемника Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского, сообщила немецкая газета Bild.
«Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец», – пишет Bild, передает Ura.ru.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что Зеленского могут свергнуть уже осенью.
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NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
Европе предсказали скорый отказ от военной помощи Украине
Общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, сообщает The Nation.
«Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой – или с тем и другим сразу, – правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи обозревателя Мэри Дежевски.
По словам автора, внутри Европы имеются определенные разногласия по военной поддержке Украины: Британия при премьер-министре Борисе Джонсоне решительно выступала за поставки Киеву военной помощи, а Франция, Германия и в меньшей степени Италия демонстрируют в этом вопросе меньше энтузиазма.
Дежевски отмечает, сколько бы они ни винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой решила прибегнуть к «энергетическому оружию», а любые приостановки в поставках будут лишь ответом России на ее действия. При этом попытки ЕС или Великобритании возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа».
По ее мнению, Британия может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать этот конфликт.
«Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона», – подчеркивает автор.
В результате, если общественное давление заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, резюмирует обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак
Сотрудники ЗАГС в Мариуполе провели первую после освобождения города регистрацию брака, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.
«Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате», – передает ТАСС сообщение министерства.
В скором времени, уточнили в ведомстве, молодожены смогут зарегистрировать брак в зале торжественных церемоний Мариупольского отдела ЗАГС. В настоящее время заявления на регистрацию брака продолжают принимать.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. Сегодня свет есть более чем в 20% жилых домов.
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Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
Читатели Daily Mail резко негативно отреагировали на призыв премьера Британии Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен «во имя Украины».
«Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе», – передает РИА «Новости» комментарий пользователя VelvetHedgehog.
«Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной», – напомнила Lucinda72.
«Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт... Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО», – считает Sassy Sussex.
«Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!» – отметил Platinum10.
«Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс», – написал lucky ludo.
«Здесь так много украинских троллей... Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение», – призвал thomas007.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
В Запорожской области разработали план эвакуации на случай аварии на АЭС
Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения в случае необходимости, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», – цитирует РИА «Новости» Балицкого.
Глава администрации области напомнил, что с 18 июля Запорожская атомная электростанция практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Обстрелы ведутся с территории, подконтрольной Украине, с правого берега Днепра – из населенных пунктов Марганец и Никополье. По его словам, повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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Пентагон увеличил поставки оружия Украине по морю
США расширили использование морских отправлений для доставки оружия Украине, сообщила The Washington Post.
Доставку по морю США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, так проще переправить боезапас, цитирует издание представителя Пентагона. Украине это позволяет делать запас большего арсенала, передает РИА «Новости».
Конкретных путей морской доставки в ведомстве не указали. Отмечается, что некоторое оружие поступает прямо с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе, которые использовались для обеспечения нужд Украины, говорится в сообщении.
Ранее Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
До этого и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл заявил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях.
Напомним, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки.
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Конгрессмен призвал прекратить финансирование Украины
США не должны отправлять Украине «ни единого доллара», Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.
«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», – цитирует РИА «Новости» Бишопа.
По его словам, непрекращающееся финансирование Киева является ярким примером политики Байдена «Америка в последнюю очередь».
В среду президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в долгосрочной перспективе.
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