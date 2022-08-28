В школах Британии решили закупать свитера для учеников на зиму

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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 00:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В школах Британии решили закупать свитера для учеников на зиму
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Директора ряда британских школ раздумывают о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране, сообщила газета The Sun.
Директора школ считают, что из-за роста цен на электроэнергию в королевстве в целях экономии в классах могут на пару градусов понизить температурный режим, в результате чего детям придется сидеть на занятиях в теплой одежде. Кроме того, ожидается, что большее число учащихся станут пользоваться бесплатными завтраками в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета, передает ТАСС.
В свою очередь британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы. «В 2022-2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на 4 млрд фунтов (4,7 млрд долларов) по сравнению с 2021-2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост [выделяемого финансирования] составит 7%», – заявил представитель правительства Великобритании.
Ранее британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
До этого в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса
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Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
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В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.
«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.
Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
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Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
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Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России
Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.
Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи.
МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.
По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».
Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
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Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
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Эстония признала провал международной изоляции России
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Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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Чешский министр увидел риск революции в Европе
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Существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, передает iDNES.cz.
Министр подчеркнул, что с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. «Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», – передает его слова РИА «Новости».
«Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», – добавил Блажек, не исключив революцию в ЕС.
Более того, Блажек считает, что ситуация еще хуже, чем могут представить представители оппозиции, но не соглашается с их предложением в адрес палаты депутатов принять меры по ограничению роста цен, передает РБК.
Вместо этой инициативы министр призвал ограничить наценки производителей и трейдеров топлива, выразив уверенность, что такое решение не станет причиной для исков о возмещении ущерба.
Отмечается, что в оппозиционной партии ANO назвали выступление Блажека содержательным, призвав выступить с подобными словами главу правительства или представителей Минфина.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В самой Чехии стремительное повышение тарифов на электроэнергию создало значительные проблемы для вузов Чехии, рассматривается возможность перевода студентов на «удаленку».
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
В Германии предупреждают, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление.
Более того, власти Германии с озабоченностью ожидает наступление осени из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Молдавии в условиях энергетического кризиса ожидаются массовые протесты во второй половине августа.
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СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам
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Подлежащий сносу памятник в Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.
«Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады Советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации края.
Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Проблемы со здоровьем Елизаветы II вынудили изменить британскую традицию
Назначение нового премьер-министра Великобритании состоится не в Букингемском дворце, как этого требует традиция, а в шотландском замке Балморал, сообщили источники.
Планировалось, что отдыхающая в Шотландии королева Елизавета II прервет отпуск для визита в Букингемский дворец. Однако, как сообщил источник Sun, из-за проблем со здоровьем «королеве рекомендовали не уезжать» в Лондон. По словам источника, «это не лучший выбор – заставлять королеву преодолевать тысячу миль туда и обратно для 48-часового визита, когда премьер-министр может сам легко добраться до Балморала». При этом Елизавета II сама собирается назначить нового премьера, а не поручать это своему сыну принцу Чарльзу, передает РИА «Новости».
В июле премьер-министр Британии Борис Джонсон позвонил королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.
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В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
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Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.
Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.
«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.
Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.
Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3541 доллара за тысячу кубометров, или 340,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Объявлено о повышении цен на электроэнергию в Британии на 80%
Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80%, усредненный счет британского домохозяйства достигнет рекордной суммы в 3549 фунтов (4,2 тыс. долларов, около 250 тыс. рублей) в год, говорится в сообщении Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).
Таким образом, размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на 1578 фунтов (1,86 тыс. долларов) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле этого года, когда они подскочили сразу на 54% до 1971 фунта в год (2,33 тыс. долларов), передает ТАСС.
При этом, по всеобщему мнению профильных экспертов, на этом рост цен не остановится и к апрелю 2023 года они могут достичь 6,5 тыс. фунтов стерлингов (7,7 тыс. долларов) в год. В качестве основной причины подобной динамики это они называют экономическое противостояние России и Запада, вызванное конфликтом на Украине, вследствие чего цены на газ не перестают бить рекорды.
Напомним, власти Великобритании предупредили, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
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Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.
Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Эксперт объяснил отказ Трасс считать Макрона другом Британии
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«Отношения между Лондоном и Парижем полны конфликтов, но сейчас Макрон вряд ли способен проводить независимую от Британии и США внешнюю политику», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалась называть президента Франции Эммануэля Макрона другом ее страны.
«Взаимоотношения между Британией и Францией сегодня довольно непростые. С одной стороны, страны проводят совместные военные учения, британцы используют французский атомный центр для тестирования своих ядерных боеголовок. Можно говорить о том, что между ними выстроена довольно серьезная военно-политическая кооперация. Вместе с тем между Лондоном и Парижем было и немало конфликтов», – рассказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
«В частности, мы помним «Рыбные войны» и «Гребешковый конфликт», а также угрозы Франции отключить электроэнергию Британии. Кроме того, Макрон однажды якобы назвал Джонсона «клоуном». Также между странами был серьезный конфликт из-за создания альянса AUKUS. Поэтому даже если не брать в расчет исторический аспект, а только современный период, отношения между Лондоном и Парижем сложно назвать союзническими», – полагает собеседник.
«Вместе с тем заявление Лиз Трасс о Макроне – часть ее предвыборной кампании. Ради победы она может наговорить что угодно, даже выразить готовность применить ядерное оружие. С другой стороны, мы видим, что Франция не хочет всецело идти в фарватере внешней политики Лондона и Вашингтона, в том числе – по вопросам украинского кризиса», – отмечает эксперт.
При этом Парижу не хватает последовательности в проведении своей внешней политики, добавляет собеседник. «Макрон действительно критиковал НАТО, заявлял о «смерти мозга» альянса, но затем он изменил свою точку зрения на фоне событий на Украине. Он хотел бы добиться автономии ЕС в военно-политических вопросах и, возможно, продолжит добиваться этого в будущем. Но когда для этого появятся необходимые условия – он сам не знает», – продолжил Федоров.
«Поэтому мы можем констатировать, что французский лидер придерживается двойственной позиции и, вероятно, продолжит это делать в будущем. У Франции есть комплекс из-за потери статуса великой державы, но пока у нее нет ни сил, ни возможностей для того, чтобы встать в один ряд с США, Россией и Китаем», – заключил Федоров.
Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
Она также добавила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Кроме того, французские СМИ пишут, что президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО.
Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.
Напомним, что после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
В 2019 году президент Франции заявлял, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.
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Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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