В Германии запустили первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе

Первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе компании Alstom запущены в среду в Германии, они не будут выбрасывать вредных веществ, сообщила радиостанция NDR.

По информации представителя транспортной компании Нижней Саксонии Кармен Швабль, первоначально пять региональных поездов на водородном топливе будут курсировать по 126-километровому маршруту между городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде в Нижней Саксонии, передает ТАСС.

Региональные поезда, работающие на водороде, заменят 15 дизельных поездов и не будут выбрасывать вредных веществ. В долгосрочной перспективе они могут курсировать и по другим маршрутам. Транспортная компания Нижней Саксонии в настоящее время изучает возможность их использования между Ольденбургом, Оснабрюком и Бременом.

Поезда могут ходить по неэлектрифицированным маршрутам. Вместе с тем уточняется, что транспортная компания германского региона закупила в общей сложности 14 поездов, работающих на водородном топливе, на общую сумму в 93 млн евро. При этом подчеркивается, что оставшиеся девять поездов будут поставлены на рельсы к концу года.

Производитель Alstom назвал различные причины задержки. С одной стороны, у канадского поставщика были проблемы с доставкой важных деталей. Также на заводе в Зальцгиттере наблюдалась нехватка персонала из-за пандемии коронавируса. С сентября 2018 года по февраль 2020 года два новых поезда с пассажирами уже проходили испытания по маршруту.

Напомним, что первый поезд на водороде в Германии планировали пустить к концу 2017 года.