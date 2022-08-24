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24 августа, среда | Последнее обновление — 19:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Скульптура «Мать-Родина» при сносе мемориала Освободителям Риги раскололась
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах.
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Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин.
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Скульптура «Мать-Родина» при сносе мемориала Освободителям Риги раскололась
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Скульптуру «Мать-Родина», входившую в состав комплекса Освободителям Риги, при сносе столкнули с постамента тяжелой техникой, после чего она упала и раскололась, свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET.
На видео зафиксировано, как гусеничные экскаваторы сталкивают статую с постамента, после чего она падает и раскалывается, сообщает РИА «Новости».
Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
Украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в ВСУ
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Боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после артобстрелов, случаются настоящие «эпидемии паники», когда с позиций срываются целые подразделения, благодаря чему российские войска вклиниваются в позиции ВСУ, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
По словам украинского военного, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют на военнослужащих ВСУ деморализующе, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Ранее подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram.
В Турции назвали условие возвращения Крыма в состав Украины
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Крым сможет вновь «стать частью украинской территории», если между Россией и Украиной будет подписано соответствующее соглашение, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, заявивший CNN, что Россия якобы «насильственным образом присоединила Крым к своей территории».
«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», – передает ТАСС его слова со ссылкой на турецкий телеканал ТРТ.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве заявил, что полуостров необходимо вернуть Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
До этого Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
При попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ
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В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении», – отметил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», – сообщил Конашенков.
«За сутки поражены: семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки ДНР, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполя Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах.
Уничтожено: пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Ильинка, Красная Гора ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Широкое Днепропетровской области, Снигиревка Николаевской области, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган» в районе Дзержинска ДНР, взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
Кроме того, подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое ДНР.
Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня», – отчитались в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны объявили о наступлении союзных войск в Николаевской области.
США предупредили Украину о риске потерять весь юг и левобережье Днепра
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Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
Автор публикации раскритиковал открытое письмо, озаглавленное как «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», – подчеркнул Макгрегор. Он выразил уверенность, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется «непоправимым».
«Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина», – предположил автор.
Накануне стало известно, что США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на миллиарды долларов.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Греческие истребители атаковали турецкие военные самолеты в Средиземноморье
ВВС Греции предприняли попытку перехвата турецких истребителей F-16, выполнявших задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье, сообщило турецкое Минобороны.
По данным ведомства, «греческим самолетам, совершившим попытку перехвата, был дан мгновенный ответ». В чем он заключался, не уточняется. По данным военных источников, на которые ссылается телеканал ТРТ, греческие самолеты «были вынуждены снять турецкие истребители с радаров в качестве возможной цели поражения после предупреждения о возможных последствиях со стороны Турции», сообщает ТАСС.
Минобороны Турции в связи с инцидентом проинформировало НАТО, кроме того, в МИД страны был вызван греческий военный атташе в Анкаре, которому был выражен протест.
В отношении Греции по дипломатическим каналам предприняты другие инициативы.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой».
Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.
Шойгу объяснил замедление темпов наступления в ходе СВО
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Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине – сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.
«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, российские военные «на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни».
«Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения», – сообщил министр обороны России .
Вместе с тем, отметил он, «украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы».
«Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре», – сказал Шойгу.
По его словам, специальная военная операция на Украине идет по намеченному плану.
«От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе – и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине», – передает ТАСС слова Шойгу.
Министр заверил, что специальная военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены».
Ранее Шойгу заявил, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отметил, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.
Захарова сравнила Лиз Трасс с Остином Пауэрсом
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Заявление главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс о готовности при необходимости применить ядерное оружие могло бы стать началом новой серии шпионских комедий о вымышленном британском суперагенте Остине Пауэрсе, сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина», – иронично заметила дипломат в своем Telegram-канале.
Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона, заявила, что при необходимости готова применить ядерное оружие.
Ранее из результатов опроса стало известно, что большинство членов Консервативной партии Британии на выборах премьер-министра собираются голосовать за Лиз Трасс.
Во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал «ядерную пятерку» на деле демонстрировать приверженность совместному заявлению о неприемлемости начала ядерной войны, как и любой военной конфронтации между ядерными державами. Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о серьезном риске ядерного конфликта.
Напомним, 1 августа президент Владимир Путин в приветствии участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.
В начале января лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.
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Эксперт указал на дерзкую попытку Польши обвалить экономику Германии
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«Первоочередная задача Польши – максимально навредить России. И в данной ситуации им безразлично, что может пострадать не только немецкая экономика, но и их собственная», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша отказалась поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» на НПЗ, которым владеет «Роснефть».
«Варшава решила, что может дерзко указывать Берлину, как ему поступать. Им мало того, чтобы Германия не покупала российскую нефть. Польша хочет, чтобы российского участия не было и в немецких НПЗ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Варшава, желая максимально навредить России, готова пренебречь законодательством и требовать от Германии национализации долей «Роснефти» в нескольких немецких НПЗ, тем самым игнорируя право частной собственности», – пояснил он.
«Также не стоит исключать, что поляки рассчитывают получить долю в немецких НПЗ. И если де-факто немецкое правительство национализирует часть предприятия, принадлежащую «Роснефти», то впоследствии ее придется выставить на торги. А Варшава попробует ее купить», – рассуждает эксперт.
Юшков напомнил, что Варшава в последнее время все чаще ведет агрессивную риторику в отношении Берлина. «Немцы на протяжении 50 лет покупают сначала советские, а затем и российские энергоресурсы по льготным ценам. Польша же обвиняет их в поддержке России. Но это абсурдно. За счет нефти и газа развивается немецкая экономика и, как следствие, польская», – сказал он.
«Сейчас «Роснефть» в качестве выхода из сложившейся ситуации может рассмотреть вариант поставок нефти из Казахстана. Причем за счет того, что это дружественное государство, схемы могут быть разными», – предположил собеседник.
«Если соглашение будет достигнуто, немецким НПЗ не придется перестраивать свою работу под другой сорт нефти, а рентабельность предприятия сохранится. Если же Германия решит остановить трубопровод «Дружба», то «Роснефть», как собственник завода, может его просто закрыть. И тогда Германии придется наплевать на собственное законодательство и приватизировать эту собственность», – заключил Юшков.
Ранее Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости». «Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана. Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
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Глава администрации запорожской Михайловки погиб в результате теракта
Глава администрации Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов выразил глубокие соболезнования родным и близким. «Царство Небесное убиенному Иоанну!» – говорится в его сообщении.
Также он призвал «уничтожить террористическое образование УГИЛ» («Украинское государство»).
Ранее неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
В таджикской диаспоре рассказали об изменении брачных предпочтений у мигрантов в России
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Граждане Таджикистана, которые переехали в Россию по работе или иной причине, нередко вступают в смешанные браки. Ехать на родину для поиска жены или мужа нет необходимости, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Таджикского культурного центра в Москве Хуршеда Хамракулова. Так она прокомментировала информацию, согласно которой таджикские мигранты теряют интерес к бракам с оставшимися на родине соотечественницами.
«Ярко выраженной тенденции того, что таджики, переехавшие в Россию, предпочитают женщин иных национальностей, а не своих соотечественниц, я не вижу. Смешанные браки происходят, но это всегда было. Возможно, за последнее время количество смешанных браков несколько и выросло, но я не могу этого утверждать: я не располагаю статистистическими данными. Однако вряд ли это широко распространенное явление. И причину смешанных браков вполне можно объяснить», – говорит Хамракулова.
Дело в том, что, когда человек переезжает в другую страну, знакомится с ее культурой, общается с людьми, которые следуют иным традициям, он и сам становится частью этого нового общества, продолжает собеседница. В связи с этим нередко и выбор партнера для дальнейшей жизни падает на кого-то из окружения. Не всегда возникает необходимость вернуться в свою страну для поиска жены или мужа.
«Среди множества таджикских семей, с которыми я общаюсь, смешанных браков три–четыре, то есть их немного. Но такие браки в какой-мере естественны: ведь люди стали жить в других условиях, в другой стране. Чаще всего молодые люди смотрят на свое окружение, откуда и выбирают вторую половинку. Но, опять же, я бы не стала говорить о каком-то коренном изменении предпочтений, это все сугубо индивидуально», – рассуждает руководитель Таджикского культурного центра в Москве.
При этом она отмечает, что реальность диктует любому человеку свои правила: в какой бы стране ни находился гражданин, он приобщается к культуре той нации, с которой живет, примеряет к себе, а порой и перенимает ее поведенческие стереотипы. Особенно это касается тех таджиков, которые выросли в России, ходили в русскую школу или институт: они приняли многие явления, привычные для российского социума. Такие люди смотрят на мир несколько иначе, чем их соотечественники, проживающие в Таджикистане.
Объявлена награда за поимку двух командиров украинского нацбата
В России объявили награду за помощь в поимке двух командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военнослужащих, сообщили в МВД.
«Руководством МВД принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что подозреваемые объявлены в межгосударственный розыск, их заочно арестовали. За помощь в задержании каждого объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.
Ранее Генпрокуратура России установила, что участники нацбатальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) занимаются пытками и убийством мирных жителей, в том числе и детей.
В Донецке объяснили «эпидемию паники» в рядах ВСУ
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«Не удивительно, что бойцы теробороны и призывники бегут с поля боя. У них нет ни боевого духа, ни военной подготовки», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в рядах ВСУ.
«Те, кто в последнее время были мобилизованы, очень слабы духом. Кроме того, у них почти нет военной подготовки. Это же касается и бойцов территориальной обороны. Многие, оказываясь в условиях реальных боевых действий, готовы оставить позиции и просто сбежать», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник также отметил, что «эта тенденция наблюдается довольно долгое время, но украинцы об этом заговорили только сейчас». «Нельзя сказать, что это происходит повсеместно. В противном случае нам было бы значительно легче освобождать свои территории», – добавил он.
Депутат также обратил внимание на случаи, когда мужчины призывного возраста за деньги покидали Украину, направляясь в Россию. «Это уже отлаженная схема. Но меня она беспокоит. Как мне кажется, российская контрразведка должна пристально следить за такими уклонистами», – сказал собеседник.
«Дело в том, что наравне с пацифистами, которые просто не желают воевать в интересах Зеленского, Украину могут покидать и завербованные СБУ агенты. На освобожденных территориях подобные граждане отправляются на фильтрацию. Вероятно, нечто подобное стоит делать и по приезде в Россию», – заключил Бердичевский.
Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал, что боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после продолжительных и массированных артобстрелов Вооруженных сил России. Это, по словам военного, действует деморализующее, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что мужчины призывного возраста за деньги покидают Украину, не желая идти в армию. Так, один из беглецов, которому удалось добраться до Мелитополя, рассказал, что в Россию можно выехать за несколько тысяч долларов. Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
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Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости».
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана.
Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
Эксперт предсказал «эффект домино» при отказе ряда стран от доллара
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Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает «эффект домино», который может его пошатнуть. Это уже витает в воздухе, выразил мнение старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.
По словам эксперта, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования доллара как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов. Сейчас государства, выбравшие США как «тихую гавань» для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности, передает ПРАЙМ.
«Сам по себе «эффект домино» уже витает в воздухе, особенно после тайваньского турне Нэнси Пелоси. Это неудивительно, ведь Китайская Народная Республика является одним из пяти самых крупных держателей американского государственного долга», – пояснил Блинов.
Как подчеркнул аналитик, процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса российской национальной валюты, но пока на курс российского рубля в первую очередь влияет такой фактор как внешнеторговый баланс и общее состояние российской экономики.
Ранее в МИД России заявили о «токсичности» доллара и евро из-за давления Запада.
Напомним, в июле глава Минфина Антон Силуанов заявил о «токсичности» доллара и евро из-за рисков заморозки и ареста активов недружественными странами. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. Он также предупредил страны Африки о риске потерять резервы из-за политики США и ЕС.
Росгвардейцы задержали сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС
Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима – пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», – приводит сообщение ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Так, в большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
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